天体望遠鏡「スカイエクスプローラー」シリーズから鏡筒3種が新発売
【2026年6月25日 星ナビ編集部】
ケンコー・トキナーは、天体望遠鏡「スカイエクスプローラー」シリーズの鏡筒3種、「スカイエクスプローラー SE90AII」、「スカイエクスプローラー SE130N」、「スカイエクスプローラー SE102Mak」を7月3日に発売する。
SE90AIIは、対物レンズに大口径90mmのアクロマートレンズを採用した屈折式望遠鏡で、高い集光力により、肉眼の約165倍もの光を取り込み、月のクレーターや土星のリングなど、神秘的な宇宙の姿を臨場感たっぷりに楽しめる。
SE5-130Nは、主鏡に130mm高精度放物面鏡を搭載した反射式望遠鏡で、 反射式ならではの色収差のないクリアでシャープな星像を実現し、天体の細部まで美しく描き出す。
SE102Makは、高精度メニスカスレンズを採用したマクストフ・カセグレン式のコンパクト望遠鏡で、 口径102mmと小型ながら本格的で、月面のクレーターや土星のリングはもちろん、星雲・星団などさまざまな天体観察に対応するオールマイティな性能を備えている。
- ■ 発売概要
-
- ブランド名：Sky Explorer
- 商品名 / 希望小売価格 / ケンコー・トキナーオンラインショップ価格：
- スカイエクスプローラー SE5-90AII / 税込46,750円 / 税込37,400円
- カイエクスプローラー SE5-130N / 税込44,000円 / 税込35,200円
- スカイエクスプローラー SE102Mak / 税込55,000円 / 税込44,000円
- 価格：オープン価格
- 発売日：7月3日（金）
■ スカイエクスプローラー SE90AII 鏡筒の製品特長
- 対物レンズに大口径90mmのアクロマートレンズを採用した屈折式望遠鏡
-
- 高い集光力により、肉眼の約165倍もの光を取り込み、月のクレーターや土星のリングなど、神秘的な宇宙の姿を臨場感たっぷりに映し出す。また、倍率90倍の10mmアイピースと、倍率36倍の25mmアイピースの2本が付属し、観察対象に合わせた使い分けができる。さらに、鏡筒の取り付け方式には鏡筒バンド式を採用し、安定性と扱いやすさが向上している。
- 扱いやすい90mm
-
- 口径90mm、焦点距離900mmのアクロマート望遠鏡。月や月のクレータや土星のリング、星雲や星団など様々な天体観測に使用できるオールマイティな性能を備えている。
- ファインダー
-
- 6倍のファインダー付属で、目的の天体導入が簡単。
- 接眼レンズが標準装備
-
- 接眼レンズ25mm（36倍）、接眼レンズ10mm（90倍）の2本と天頂ミラーを標準装備。買ってすぐに天体観測を楽しめる。
■ スカイエクスプローラー SE5-130N 鏡筒の製品特長
- 主鏡に130mm高精度放物面鏡を搭載した反射式望遠鏡
-
- 反射式ならではの色収差のないクリアでシャープな星像を実現し、天体の細部まで美しく描き出す。集光力は肉眼の約345倍を誇り、月のクレーターや土星のリングはもちろん、星雲や星団といった淡い天体の観測にも優れた性能を発揮する。さらに、倍率65倍の10mmアイピースと、倍率26倍の25mmアイピースの2本が付属し、観察対象に応じた使い分けが可能。
- 羽根型スパイダー
-
- 鏡筒を支えるスパイダーに0.5mm厚の薄型スパイダーを採用。解像度の高いシャープな像を楽しめる。
- ファインダー
-
- 6倍30mmのファインダーが標準装備。目的の天体導入が簡単。
- 接眼レンズが標準装備
-
- 接眼レンズ25mm（26倍）、接眼レンズ10mm（65倍）の2本を標準装備。買ってすぐに天体観測を楽しめる。
■ スカイエクスプローラー SE102Mak 鏡筒の製品特長
- 高精度メニスカスレンズを採用したマクストフ・カセグレン式のコンパクト望遠鏡
-
- 口径は102mmと小型ながら本格的で、月面のクレーターや土星のリングはもちろん、星雲・星団などさまざまな天体観察に対応するオールマイティな性能を備えている。
- 高精度メニスカスレンズを採用したマクストフカセグレン式を採用
-
- 筒全長は310mm、質量わずか1.9kgと軽量で片手でも扱えるため、小型の経緯台にも載せられ、持ち運びや機動性に優れている。
- ファインダー
-
- 6倍30mmのファインダーが標準装備。目的の天体導入が簡単。
- 接眼レンズが標準装備
-
- 接眼レンズ25mm（52倍）、接眼レンズ10mm（130倍）の2本の2本が付属し、用途に応じた倍率切替が可能。買ってすぐに天体観測を楽しめる。
|鏡筒仕様
|90AII
|SE130N
|102Mak
|光学系
|2枚玉アクロマート屈折
|マクストフカセグレン式
|マクストフカセグレン式
|有効口径
|90mm
|130mm
|102mm
|焦点距離
|900mm
|650mm
|1300mm
|F値
|F10
|F5
|F12.7
|極限等級
|11.5等
|12.3等
|11.8等
|集光力
|肉眼の165倍
|肉眼の345倍
|肉眼の212倍
|分解能
|1.3秒
|0.89秒
|1.1秒
|接眼部スリーブ径
|31.7mm
|31.7mm
|31.7mm
|ファインダー
|6×30mm
|6×30mm
|6×30mm
|質量
|約2.3kg（鏡筒バンド含むファインダー除く）
|約3.7kg（鏡筒バンド含む、ファインダー除く）
|約1.9kg（ファインダー除く）
|サイズ
|155×880mm（突起部除く、鏡筒バンド含む）
|200×615mm（突起部除く、鏡筒バンド含む）
|145×270mm（突起部除く
|付属品
|31.7天頂ミラー、接眼レンズ10mm（90倍）、接眼レンズ25mm（36倍）
|接眼レンズ10mm（65倍）、接眼レンズ25mm（26倍）
|接眼レンズ10mm（65倍）、接眼レンズ25mm（26倍）
〈参照〉
- 株式会社ケンコー・トキナー：天体望遠鏡「スカイエクスプローラー」シリーズから16製品
〈関連リンク〉
関連記事
- 2026/06/25 「スカイエクスプローラー」シリーズの赤道儀セット5種が新発売
- 2026/06/25 「スカイエクスプローラー」シリーズの経緯台セット5種が新発売
- 2026/04/02 星ナビ5月号は「岡山188cm望遠鏡貸切ナイト」と「CP+2026レポート」
- 2026/02/04 小学生も簡単に扱える「お月見望遠鏡 ミルムーン 三脚セット」
- 2026/02/03 サイトロンジャパンが日本製フラッグシップ天体望遠鏡を発売
- 2026/02/02 星ナビ3月号は「観望から撮影まで！ひな祭り皆既月食大特集」
- 2026/02/01 William OpticsのCatシリーズ最新モデル「Ultra-Cat56 WIFD」
- 2026/01/22 笠井トレーディングからマクストフカセグレン鏡筒2種が登場
- 2025/12/16 12月19日公開 映画『楓』と天文監修の舞台裏
- 2025/12/10 4枚玉EDフラットフィールド屈折、Askar「60F鏡筒」と「91F鏡筒」新発売
- 2025/11/27 クランプ式三脚アダプター「ZEISS 双眼鏡クランプ Bino Clamp」新発売
- 2025/11/25 Sky-Watcherの口径100mm高性能Hα太陽望遠鏡「ヘリオスター100Hα」新発売
- 2025/10/25 星空撮影で結露を防ぐヒーター付きフィルター「ケンコーAnti-Fog スターリーナイト」など3種が新発売
- 2025/09/30 星ナビ11月号は「天文宇宙の今がわかるキーワード25」と「土星の環の準消失現象」
- 2025/09/04 9月21日にオンライン講習会「ステラショット オートガイド使いこなし講座」を開催
- 2025/08/29 天体導入・追尾機能搭載マウント+三脚のセット Sky-Watcher「フュージョン 120i シリーズ」発売
- 2025/08/14 軽量コンパクトな超広角レンズ「SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE」新発売
- 2025/08/09 眼視と撮影の両方で活躍するAskar「80ED 鏡筒」とアクセサリー3種が新発売
- 2025/07/30 星空を楽しむためのめがね「Kenko x 伊藤光学 星群Glass」新発売
- 2025/07/23 星空撮影用のソフトフィルター「リア プロソフトン」が単品販売に