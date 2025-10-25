クランプ式三脚アダプター「ZEISS 双眼鏡クランプ Bino Clamp」新発売

ケンコー・トキナーが、クランプ式三脚アダプター「ZEISS双眼鏡クランプ Bino Clamp」を新発売。

【2025年11月27日 星ナビ編集部】

株式会社ケンコー・トキナーから新発売のクランプ式三脚アダプター「ZEISS 双眼鏡クランプ Bino Clamp」は、ほとんどのサイズの双眼鏡を左右どちらからでも三脚に固定することができる。また、大型の調整ダイヤルは手袋をはめた手でも使用でき、様々な環境での確実に取り付けができる。そのほか、クランプの底部にアルカスイス互換のインターフェースを採用し、底面の三脚ネジ穴での接続も可能だ。





■ ZEISS 双眼鏡クランプ Bino Clampの発売概要 ブランド名：ZEISS

希望小売価格：税別18,000円（税込19,800円） ■ 製品特長 双眼鏡の筐体を挟み込むクランプ式で、中心軸にねじ込むタイプのビノホルターを装着できないダハプリズム双眼鏡を三脚に固定することができる。ほとんどのサイズの双眼鏡を左右どちらからでも挟みこむことができる。

三脚ネジでの固定に加え、アルカスイス互換アダプターにも対応しているので、スピーディに脱着を行うことができる。











