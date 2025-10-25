クランプ式三脚アダプター「ZEISS 双眼鏡クランプ Bino Clamp」新発売
【2025年11月27日 星ナビ編集部】
株式会社ケンコー・トキナーから新発売のクランプ式三脚アダプター「ZEISS 双眼鏡クランプ Bino Clamp」は、ほとんどのサイズの双眼鏡を左右どちらからでも三脚に固定することができる。また、大型の調整ダイヤルは手袋をはめた手でも使用でき、様々な環境での確実に取り付けができる。そのほか、クランプの底部にアルカスイス互換のインターフェースを採用し、底面の三脚ネジ穴での接続も可能だ。
- ■ ZEISS 双眼鏡クランプ Bino Clampの発売概要
-
- ブランド名：ZEISS
- 希望小売価格：税別18,000円（税込19,800円）
- ■ 製品特長
-
- 双眼鏡の筐体を挟み込むクランプ式で、中心軸にねじ込むタイプのビノホルターを装着できないダハプリズム双眼鏡を三脚に固定することができる。ほとんどのサイズの双眼鏡を左右どちらからでも挟みこむことができる。
- 三脚ネジでの固定に加え、アルカスイス互換アダプターにも対応しているので、スピーディに脱着を行うことができる。
- ■ ZEISS 双眼鏡クランプ Bino Clampの主な仕様
-
- 三脚取付部：1/4-20ネジ／アルカスイス規格
- サイズ：115×4×78mm
- 重さ：232g
〈参照〉
- 株式会社ケンコー・トキナー：クランプ式三脚アダプター「ZEISS 双眼鏡クランプ Bino Clamp」
〈関連リンク〉
関連記事
- 2025/10/25 星空撮影で結露を防ぐヒーター付きフィルター「ケンコーAnti-Fog スターリーナイト」など3種が新発売
- 2025/10/22 見掛視界70°超の広視界双眼鏡「SIGHTRON SV842 / 1042 ED SWA」新発売
- 2025/08/14 軽量コンパクトな超広角レンズ「SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE」新発売
- 2025/07/30 星空を楽しむためのめがね「Kenko x 伊藤光学 星群Glass」新発売
- 2025/07/23 星空撮影用のソフトフィルター「リア プロソフトン」が単品販売に
- 2025/06/28 カールツァイス「SFLシリーズ」3モデル登場、42mmクラスボディに50mm対物搭載
- 2025/05/25 前面にフィルター装着可能なコンパクトズーム「LK SAMYANG AF 14-24mm F2.8 FE」
- 2025/04/25 50mmED対物採用の防振双眼鏡「SIGHTRON SIII 1450ED / 1850ED STABILIZER」新発売
- 2025/04/22 実視界14.6度の低倍率スーパーワイド双眼鏡「StarCruise425」発売
- 2024/11/05 防振モード自動選択機能搭載、防振スマート双眼鏡2種類がケンコーから新発売
- 2024/11/05 星景・星野写真撮影で重宝、ケンコー・トキナーのカメラ回転装置「ATOLL+ 回転リング」改良版
- 2024/09/16 スワロフスキーのプレミアムモデル双眼鏡「NL Pure 10×52 / 14×52」新発売
- 2024/08/25 手ブレ防止機能付き、EDレンズ採用16倍双眼鏡「ATERA II ED H16×50WP」発売
- 2024/07/17 天体観測「専用」双眼望遠鏡「StellaBino-50」新発売
- 2024/07/05 双眼鏡の視野内に天体情報を表示するAR搭載スマート双眼鏡「ENVISION」登場
- 2024/06/18 スカイエクスプローラー EQ6PRO、AZEQ6GT用ピラー脚が新発売
- 2024/06/13 星景写真向けソフトフィルター「リア プロソフトン」新発売
- 2024/06/07 世界初のスマート双眼鏡「AX VISIO」新発売
- 2024/05/22 ねじ込み式フィルターをマグネット着脱式にする変換リング
- 2024/05/09 ケンコー・トキナー、MOEBIUS鏡筒用72mmフローライト対物レンズを新発売