4枚玉EDフラットフィールド屈折、Askar「60F 鏡筒」と「91F 鏡筒」新発売

サイトロンジャパンから、天体望遠鏡ブランド「Askar」の新製品、4枚玉EDフラットフィールド鏡筒「60F 鏡筒」と「91F 鏡筒」が新発売。

【2025年12月10日 星ナビ編集部】

サイトロンジャパンから、Jiaxing Ruixing Optical Instrument社の天体望遠鏡ブランド「Askar」の新製品で、コストパフォーマンスに優れた4枚玉EDフラットフィールド鏡筒「60F 鏡筒」と「91F 鏡筒」が新発売。

60F 鏡筒は、補正レンズを追加しなくても天体写真撮影にそのまま使用でき、天体写真の初心者も初期費用を抑えながら本格的な撮影を楽しむことができる。また、91F 鏡筒は、補正レンズの取り付けやバックフォーカスの調整をおこなわなくても、フルサイズまでのカメラを取り付けてすぐに天体撮影が始められる実用性と汎用性を兼ね備えた鏡筒だ。





■ 60F鏡筒 91F鏡筒 の発売概要 ブランド名：Askar（アスカ―）

商品名：「60F 鏡筒」、「91F 鏡筒」

希望小売価格：オープン価格

市場予想価格： 60F 鏡筒：税込75,000円前後 91F 鏡筒：税込150,000 円前後

直営店「シュミット」価格： 60F 鏡筒：税込74,850円 91F 鏡筒：税込149,850円



※予想市場価格は、サイトロンジャパンによる予想で、実売価格とは異なる。

■ 60F 鏡筒の製品特長

手ごろな価格ではじめる本格的な天体写真撮影 口径60mm、焦点距離408mm、口径比F6.8のED屈折望遠鏡

補正レンズを追加しなくても天体写真撮影にそのまま使用できるフラットフィールド設計を採用。これから天体写真を始める初心者の方でも、初期費用を抑えながら本格的な撮影を楽しめる。

EDレンズを1枚使用したアポクロマート設計を採用し、色収差が少ないすっきりとした像が得られる。

フィールドフラットナーを内蔵。フルサイズ対応のイメージサークル⌀44mm の隅々まで、星を点像に写すことができる。 さまざまなシチュエーションに対応できるフォトビジュアル 接眼部に、31.7mmと50.8mmの眼視アクセサリーが取り付けが可能。約120mm（31.7mmアダプター後端から）の光路長があるため、天頂ミラーなどの取り付けも容易。

付属の撮影用アタッチメントに付け替えることで、カメラアダプターなどの取り付けができる

M48×0.75mm、M54×0.75mmのネジに変更可能。撮影用アタッチメント内部には48mmフィルターの取り付けができる。

必要に応じて眼視と撮影を柔軟に切り替えることができるフォトビジュアル鏡筒。

鏡筒バンドとプレート込みの重量は約 2.9kgと軽量のため、持ち運びや架台への搭載も容易。









■ 91F鏡筒の製品特長

実用性と汎用性を兼ね備えた口径91mm 口径91mm、焦点距離609mm、口径比F6.7のED屈折望遠鏡。

3枚の対物レンズと1枚のフラットナーレンズで構成されたフラットフィールド設計の鏡筒のため、撮影のための補正レンズの取り付けや、バックフォーカスの調整をおこなわなくても、フルサイズまでのカメラを取り付けてすぐに天体撮影が始められる。

EDレンズを1枚使用したアポクロマート設計を採用し、色収差が少ないすっきりとした像が得られる。

口径91mmの高い集光力と609mmの焦点距離を活かして、眼視でも高いパフォーマンスを発揮する。付属の2本のアイピースと45度正立プリズムを使用して、フィールドスコープやスポッティングスコープとしても使用可能。

鏡筒バンドとハンドルを含む重量は約4.5kg。小型から中型の架台への搭載に適した幅約44mmのドブテイルバーを標準装備。

接眼部は31.7mm、50.8mm差し込みに対応し、M54✕0.75mm、M48✕0.75mmのネジをそなえた撮影用アダプターを別途付属。撮影用アダプターに、48mmフィルターの取り付けが可能。









■ 60F鏡筒・91F鏡筒共通の特長

充実の装備 快適で正確なピント合わせができる減速装置つきラックアンドピニオンフォーカサーを標準装備。サードパーティー製電動フォーカサーの取り付けにも対応。

カメラやアイピースを取り外さずに向きを変えることができる360度視野回転装置がドローチューブ後端に標準装備。

約32mm幅のファインダーに対応する台座がフォーカサーに2箇所、鏡筒ハンドル部に1箇所の計3箇所に装備。ファインダーやガイドスコープ、撮影用コンピューターなど、複数のアクセサリーを同時に搭載できる。

汎用性の高い44mm幅、長さ230mmのドブテイルバーが装備されていて、様々な架台への搭載が可能。

伸縮式のフードを採用。収納時の全長を短縮し、可搬性に優れる。 安心の国内正規輸入代理店販売 海外メーカーから輸入される望遠鏡は、輸送過程の衝撃や振動によって、光軸がずれたり、外装が外れたり、ネジが緩んだりという不具合が一定数発生する。

SHARPSTAR・Askarブランドの鏡筒は、新潟県胎内市にあるサイトロンジャパン新潟胎内工場で、熟練のスタッフにより1本ずつ光軸と機能、外観検査を実施。基準を満たす製品のみを出荷することで、安心してお使いいただける体制を整えている。

製品の使用方法やカメラ・アイピースの取り付け方法を日本語で解説した取扱説明書を付属。