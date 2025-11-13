Sky-Watcherの口径100mm高性能Hα太陽望遠鏡「ヘリオスター100Hα」新発売

  1. トップ
サイトロンジャパンが、口径100mm高性能Hα太陽望遠鏡、Sky-Watcherの「ヘリオスター100Hα」を11月29日に発売（現在、先行予約受付中）。

サイトロンジャパンが、Sky-WatcherのHα太陽望遠鏡「ヘリオスター100Hα」を年11月29日に発売開始し、現在、先行予約受付中だ。

ヘリオスター100Hαは、太陽観測専用の望遠鏡で、100mmの口径がもたらす高い解像力と、高いコントラストを誇り、エタロンフィルターにより、プロミネンスなどの太陽表面のダイナミックな様子を楽しむことができる。

ヘリオスター100Hα
ヘリオスター100Hα（提供：株式会社サイトロンジャパン、以下同）

■ ヘリオスター100Hα の発売概要
  • 希望小売価格：税込981,750円（税別892,500円）
  • 発売日：11月29日（土）
  • 予約受付開始：11月25日（火）午前11:00～

■ 製品特長

太陽表面のダイナミックな様子を安全に観測
  • 太陽のHα線を抽出し、半値幅0.5A未満の狭帯域で透過するエタロンフィルターと、ソーラーダイアゴナルに装備された20mm径ブロッキングフィルターにより、プロミネンスなどの太陽表面のダイナミックな様子を安全に観測できる。
  • 鏡筒中央部に透過波長を調整する機能が装備されていて、簡単にコントラスト調整ができる。従来の高価なダブルスタックシステムにアップグレードすることなく、高いコントラストの太陽像が楽しめる。
  • ソーラーダイアゴナルの接眼側スリーブには、アメリカンサイズ（31.7mm）のアイピースを取り付けられるほか、付属の50.8mmスリーブに変換することで、50.8mmサイズのアイピースを使用することもできる。
  • 付属するアイピースは、焦点距離22mm、見かけ視界70のアメリカンサイズの広視野アイピース。
  • フォーカサーはラックアンドピニオン式を採用。ドローチューブにはガイドレールが装備されていて安定性、剛性感に優れている。減速装置も装備し、微細なピント調整も容易に行える。
  • 光学ファインダーで太陽をのぞく必要がない、ソーラーガイドを装備。安全に太陽を視野内に導入できる。
  • 鏡筒に簡単に取り付けられる遮光板を付属。特に眼視観測時に太陽光が直接目にはいらないようになるため、観測がしやすくなる。
  • 鏡筒バンドと45mm幅のドブテイルバーを付属。市販されている多くの架台に取り付け可能。
  • 持ち運びに便利なケースを付属。

ヘリオスター100Hα

■ ヘリオスター100Hα の主な仕様
  • 口径：100mm
  • 焦点距離：800mm
  • 対物レンズ：アクロマート
  • 半値幅：<0.5A
  • ブロッキングフィルターフィルターの直径：20mm
  • 鏡筒長：約 700mm（ソーラーダイアゴナル含まず）
  • 質量：約 6kg(ソーラーダイアゴナル、アイピース含む)
  • 付属品：ソーラーダイアゴナル（ブロッキングフィルター）、ソーラーガイド、22mm アイピース、鏡筒バンド、ドブテイルバー（45mm 幅狭タイプ）、遮光板、ケース

ヘリオスター100Hα

