天体導入・追尾機能搭載マウント+三脚のセット Sky-Watcher「フュージョン 120i シリーズ」発売

【2025年8月29日 星ナビ編集部】

サイトロンジャパンが、天体の自動導入・自動追尾機能を備えたSky-Watcherのマウントと三脚のセット「フュージョン 120i」と、SKYMAX150鏡筒を搭載した「フュージョン 120i-MAK150」を8月28日に新発売。

フュージョン 120iシリーズは、初心者からベテランまでのニーズを満たす設計で、幅広いユーザーに対応している。同シリーズのラインナップに加わった「フュージョン 120i」は天体の自動導入、自動追尾機能を備えたマウントと三脚のセットで、Wi-Fiモジュールを内蔵し、専用のアプリをインストールしたスマートフォンやタブレット端末で操作できる。さらに、充電式リチウムバッテリーが内蔵されていて、電源を入れてすぐに観測が行える。

口径150mm・焦点距離1,800mmの天体望遠鏡鏡筒「SKYMAX150」を搭載した「フュージョン 120i-MAK150」は、特に月や惑星、球状星団といった高倍率の観察に最適で、CMOSカメラによる惑星撮像にも抜群の適性を兼ね備えている。





■ 「フュージョン 120i、フュージョン 120i-MAK150」の発売概要 ブランド名：Sky-Watcher

希望小売価格： フュージョン 120i：173,250 円（税込） フュージョン 120i-MAK150：299,750 円（税込）

発売日：8月28 日（木）

取り扱い：天体望遠鏡専門店およびサイトロンジャパン直営店のみ ■ 「フュージョン 120i」の特長 最大搭載重量は約12kg※。本体質量は、マウント部が約8.5kg、ステンレス三脚が約6kg（※搭載可能重量は鏡筒の形状により変動）。

付属のSynScanハンドコントローラーで天体の自動導入から追尾まで簡単に行える。

Wi-Fiモジュールを内蔵。専用の無料アプリ「SynScan Pro App」、または「SynScan App」をインストールしたスマートフォンやタブレット端末でワイヤレス操作も可能。

ウォームギア歯数は高度軸、方位軸ともに180枚で、スムーズで正確な追従性を実現。

高度軸と方位軸の両軸にクラッチロックを装備。組み立て時や撤収時の操作性に優れている。

充電式リチウム電池を内蔵。外部電源入力端子も備えていて、ACアダプターを付属。

望遠鏡を取り付けるアリミゾは幅狭（約45mm）、幅広（約75mm）に対応するデュアルタイプを採用。市販されている多くの鏡筒を取り付けることができる。

三脚は高剛性のステンレス製。2段式で高さ調整が可能。アクセサリートレーも付属。

■ 「フュージョン 120i-MAK150」架台部の主な仕様 電源：DC12V-15V 2.8A

駆動：DC サーボ モーター

ハンドコントローラー：SynScan ハンドコントローラー

データベース：約42,000個の天体データ（Messier, NGC, IC, SAO, Caldwell, 二重星, 変光星, 固有名, 惑星）

SynScanアプリ対応OS：iOS、Android OS、Windows、mac OS

搭載可能重量：約2kg（※搭載可能重量は鏡筒の形状により変動）

質量：約14.5kg（マウント部：約8.5kg / ステンレス三脚：約6kg）

三脚全高：約835mm～1,140mm

付属品：ハンドコントローラー、ACアダプター ■「フュージョン 120i-MAK150」鏡筒部の特長 フュージョン 120iに口径150mmのマクストフカセグレン鏡筒「SKYMAX150」を搭載したモデル。

マクストフカセグレン鏡筒は、メニスカスレンズにより収差を補正することで、非常にシャープな像が得られる。長い焦点距離ながらコンパクトな設計のため、持ち運びがしやすいのも大きな特長。

特に月や惑星、球状星団など、高倍率の観察に最適。また、CMOSカメラによる惑星撮像に抜群の適性を兼ね備えている。