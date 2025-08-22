天体導入・追尾機能搭載マウント+三脚のセット Sky-Watcher「フュージョン 120i シリーズ」発売
【2025年8月29日 星ナビ編集部】
サイトロンジャパンが、天体の自動導入・自動追尾機能を備えたSky-Watcherのマウントと三脚のセット「フュージョン 120i」と、SKYMAX150鏡筒を搭載した「フュージョン 120i-MAK150」を8月28日に新発売。
フュージョン 120iシリーズは、初心者からベテランまでのニーズを満たす設計で、幅広いユーザーに対応している。同シリーズのラインナップに加わった「フュージョン 120i」は天体の自動導入、自動追尾機能を備えたマウントと三脚のセットで、Wi-Fiモジュールを内蔵し、専用のアプリをインストールしたスマートフォンやタブレット端末で操作できる。さらに、充電式リチウムバッテリーが内蔵されていて、電源を入れてすぐに観測が行える。
口径150mm・焦点距離1,800mmの天体望遠鏡鏡筒「SKYMAX150」を搭載した「フュージョン 120i-MAK150」は、特に月や惑星、球状星団といった高倍率の観察に最適で、CMOSカメラによる惑星撮像にも抜群の適性を兼ね備えている。
- ■ 「フュージョン 120i、フュージョン 120i-MAK150」の発売概要
-
- ブランド名：Sky-Watcher
- 希望小売価格：
- フュージョン 120i：173,250 円（税込）
- フュージョン 120i-MAK150：299,750 円（税込）
- 発売日：8月28 日（木）
- 取り扱い：天体望遠鏡専門店およびサイトロンジャパン直営店のみ
- ■ 「フュージョン 120i」の特長
-
- 最大搭載重量は約12kg※。本体質量は、マウント部が約8.5kg、ステンレス三脚が約6kg（※搭載可能重量は鏡筒の形状により変動）。
- 付属のSynScanハンドコントローラーで天体の自動導入から追尾まで簡単に行える。
- Wi-Fiモジュールを内蔵。専用の無料アプリ「SynScan Pro App」、または「SynScan App」をインストールしたスマートフォンやタブレット端末でワイヤレス操作も可能。
- ウォームギア歯数は高度軸、方位軸ともに180枚で、スムーズで正確な追従性を実現。
- 高度軸と方位軸の両軸にクラッチロックを装備。組み立て時や撤収時の操作性に優れている。
- 充電式リチウム電池を内蔵。外部電源入力端子も備えていて、ACアダプターを付属。
- 望遠鏡を取り付けるアリミゾは幅狭（約45mm）、幅広（約75mm）に対応するデュアルタイプを採用。市販されている多くの鏡筒を取り付けることができる。
- 三脚は高剛性のステンレス製。2段式で高さ調整が可能。アクセサリートレーも付属。
- ■ 「フュージョン 120i-MAK150」架台部の主な仕様
-
- 電源：DC12V-15V 2.8A
- 駆動：DC サーボ モーター
- ハンドコントローラー：SynScan ハンドコントローラー
- データベース：約42,000個の天体データ（Messier, NGC, IC, SAO, Caldwell, 二重星, 変光星, 固有名, 惑星）
- SynScanアプリ対応OS：iOS、Android OS、Windows、mac OS
- 搭載可能重量：約2kg（※搭載可能重量は鏡筒の形状により変動）
- 質量：約14.5kg（マウント部：約8.5kg / ステンレス三脚：約6kg）
- 三脚全高：約835mm～1,140mm
- 付属品：ハンドコントローラー、ACアダプター
- ■「フュージョン 120i-MAK150」鏡筒部の特長
-
- フュージョン 120iに口径150mmのマクストフカセグレン鏡筒「SKYMAX150」を搭載したモデル。
- マクストフカセグレン鏡筒は、メニスカスレンズにより収差を補正することで、非常にシャープな像が得られる。長い焦点距離ながらコンパクトな設計のため、持ち運びがしやすいのも大きな特長。
- 特に月や惑星、球状星団など、高倍率の観察に最適。また、CMOSカメラによる惑星撮像に抜群の適性を兼ね備えている。
- ■ 「SKYMAX150 鏡筒」の主な仕様
-
- 光学形式：マクストフカセグレン式反射望遠鏡
- 有効口径：150mm
- 焦点距離：1,800mm
- 口径比：F12
- 極限等級：13.2 等
- 接眼レンズスリーブ径：50.8mm（31.7mmアダプター付属）
- 付属品：8×50ファインダー、アイピースLET28mm、50.8mm天頂ミラー
- 鏡筒長：約445mm（50.8mm スリブ含む）
- 鏡筒質量：約5kg（ファインダー、アイピース、天頂ミラー除く）
- フュージョン 120i-MAK150 総重量：約 21kg（ファインダー、アイピース、天頂ミラー含む）※現在販売中の SKYMAX150鏡筒と同じ性能。
