「スカイエクスプローラー」シリーズの経緯台セット5種が新発売
【2026年6月25日 星ナビ編集部】
ケンコー・トキナーは、天体望遠鏡「スカイエクスプローラー」シリーズの経緯台セット5種を7月3日に発売する。
経緯台セットは、スカイエクスプローラー AZ5mini-90AII、AZ5mini-SE130N、AZ5mini-102Mak、AZ5-102A、AZ5-130Nの5種で、いずれも直感的な操作が可能な小型のフリーストップ式で安定した天体追尾ができる。
- ■ 発売概要
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- ブランド名：スカイエクスプローラー
- 商品名：
- 経緯台セット（ケンコー・トキナーオンラインショップ価格）：
- スカイエクスプローラー AZ5mini-90AII（税込60,500円）
- スカイエクスプローラー AZ5mini-130N（税込68,200円）
- スカイエクスプローラー AZ5mini-102Mak（税込69,300円）
- スカイエクスプローラー AZ5-102A（税106,700円）
- スカイエクスプローラー AZ5-130N（税込84,700円）
- 価格：オープン価格
- 発売日：7月3日（金）
■ スカイエクスプローラー AZ5mini-90AII（経緯台セット）の製品特長
- 様々な天体観測に対応するオールマイティな性能
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- 大口径90mmのアクロマートレンズ搭載の幅広く使用できるスタンダードな屈折式天体望遠鏡。
- 扱いやすい90mm
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- 口径90mm、焦点距離900mmのアクロマート望遠鏡。月のクレーターや土星のリング、星雲・星団などオールマイティに天体観測を楽しむことができる。
- 6倍光学ファインダー
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- 6倍のファインダー付属で、目的の天体を導入するのが簡単。
- 接眼レンズが標準装備
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- 接眼レンズ25mm（36倍）、接眼レンズ10mm（90倍）の2本と天頂ミラーが標準装備されていて、買ってすぐに天体観測を楽しめる。
- 天体ガイドブック付き
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- 天体知識の学習に役立つ、天体に関するわかりやすい詳しいガイドブックを付属。。
■ スカイエクスプローラー AZ5mini-130N（経緯台セット）の製品特長
- 主鏡に130mm高精度放物面鏡を搭載
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- 主鏡に主鏡130mm、焦点距離650mmの高精度放物面鏡を採用した反射式望遠鏡。反射式ならではの色収差のないクリアでシャープな星像を実現し、天体の細部まで美しく描き出す。
- 集光力は肉眼の約345倍
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- 集光力は肉眼の約345倍を誇り、月のクレーターや土星のリングはもちろん、星雲や星団といった淡い天体の観測にも優れた性能を発揮する。
- 6倍光学ファインダー
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- 6倍のファインダー付属で、目的の天体導入が簡単。
- 接眼レンズが標準装備
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- 接眼レンズ25mm（26倍）、接眼レンズ10mm（65倍）の2本と2倍バローレンズが標準装備されていて、買ってすぐに天体観測を楽しめる。
- 天体ガイドブック付き
-
- 天体知識の学習に役立つ、天体に関するわかりやすい詳しいガイドブックを付属。
■ スカイエクスプローラー AZ5mini-102Mak（経緯台セット）の製品特長
- 高精度メニスカスレンズを採用
-
- 高精度メニスカスレンズを採用したマクストフ・カセグレン式のコンパクト望遠鏡。鏡筒全長は310mm、質量わずか1.9kgと軽量で片手でも扱えるため、小型の経緯台にも載せられ、持ち運びや機動性に優れている。
- さまざまな天体観察に対応
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- 口径は102mmと小型ながら本格的で、月面のクレーターや土星のリングはもちろん、星雲・星団などさまざまな天体観察に対応するオールマイティな性能を備えている。
- 6倍光学ファインダー
-
- 6倍のファインダーが付属されていて、目的の天体導入が簡単。
- 接眼レンズを標準装備
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- 接眼レンズ25mm（52倍）、接眼レンズ10mm（130倍）の2本と天頂ミラーが標準装備されていますので買ってすぐに天体観測をお楽しめる。
- 天体ガイドブック付き
-
- 天体知識の学習に役立つ、天体に関するわかりやすい詳しいガイドブックを付属。。
■ スカイエクスプローラーAZ5mini-90AII、AZ5mini-SE130N、AZ5mini-102Mak、用の「AZ5mini経緯台」の製品特長
- フリーストップ式
-
- 架台は鏡筒を手で動かし離したところで止まる、フリーストップ式経緯台を採用。天体望遠鏡を初めて使用される方でも扱いやすく、見たい星をすぐに導入できる。
- 微動ハンドル付き
-
- 微動ハンドル付きで、より細かな位置の設定が可能。別売のフレキシブルハンドルも取り付け可能。フレキシブルハンドルを取り付けることで、屈折式望遠鏡でも楽な姿勢で操作できるようになる。
- アリ溝形式採用
-
- 互換性の高いアリ溝形式の採用により、ネジ1本で鏡筒の取り付け取り外しが簡単。45mm幅のアリ型仕様の鏡筒であれば他社の鏡筒も取り付け可能。
- 安定性のあるステンレス製三脚採用
-
- 伸縮式のステンレス製三脚ですので、お好みの高さに調整が可能。楽な姿勢で観測が楽しめる。
- アクセサリートレイ
-
- 三脚ステーには、アクサセリートレイの取り付けが可能。接眼レンズなどを置くことができて便利。また付属のパーツポーチも取り付け可能。
■ スカイエクスプローラー AZ5-102A（経緯台セット）の製品特長
- コンパクトなアクロマート屈折式望遠鏡採用
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- 対物レンズに直径102mmのアクロマートレンズを搭載した屈折式望遠鏡です。
- 口径比F4.9の明るさ
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- 口径比F4.9の明るさを活かして、星雲や星団、銀河など淡い天体の美しい姿を鮮やかに楽しめる。
- 9倍光学ファインダー
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- 9倍のファインダーが付属していますので、目的の天体を導入するのが簡単です。
- 接眼レンズを標準装備
-
- 接眼レンズ25mm（36倍）、接眼レンズ10mm（90倍）の2本と天頂ミラーが標準装備されていて、買ってすぐに天体観測を楽しめる。
- 天体ガイドブック付き
-
- 天体知識の学習に役立つ、天体に関するわかりやすい詳しいガイドブックを付属。。
■ スカイエクスプローラー AZ5-130N（経緯台セット）の製品特長
- 口径130mmの高精度放物面鏡
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- 主鏡に口径130mmの高精度放物面鏡を採用した反射式望遠鏡。
- 集光力は肉眼の約345倍
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- 集光力は肉眼の約345倍を誇り、月のクレーターや土星のリングはもちろん、星雲や星団といった淡い天体の観測にも優れた性能を発揮。
- 6倍光学ファインダー
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- 付属の6倍のファインダーで目的の天体導入が簡単。
- 接眼レンズを標準装備
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- 接眼レンズ25mm（26倍）、接眼レンズ10mm（65倍）の2本と2倍バローレンズが標準装備されていますので買ってすぐに天体観測を楽しめる。
- 天体ガイドブック付き
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- 天体について、わかりやすく、詳しい解説をしているガイドブックを付属。天体知識の学習にぴったり。
■ スカイエクスプローラー AZ5-102A、AZ5-130N用の「 AZ5経緯台」の製品特長
- フリーストップ式
-
- 鏡筒を水平・垂直方向に手で動かし見たい位置で手を放せば止まってくれるので、簡単に対象物に向けることができる。
- 微動ハンドル付き
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- 微動ハンドルがついていますので、より細かな位置の設定が可能になります。別売のフレキシブルハンドルも取り付け可能。
- アリ溝形式採用
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- 互換性の高いアリ溝形式を採用しているので、ネジ1本で鏡筒の取り付け取り外しが可能。45mm幅のアリ型仕様の鏡筒であれば他社の鏡筒も取りつけることができる。
- 扱いやすい角型2段伸縮式アルミ三脚採用
-
- マウントを支える三脚には、軽量で堅牢なアルミ三脚を標準装備。伸縮式で、好みの高さに調整が可能。楽な姿勢で観測を楽しめる。
- アクセサリートレイ
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- 三脚ステーには、アクサセリートレイが取り付けられ、接眼レンズなどを置くことができて便利。また付属のパーツポーチも取り付け可能。
|鏡筒仕様
|90AII
|102Mak
|102A
|130N
|光学系
|2枚玉アクロマート屈折
|マクストフカセグレン式
|2枚玉アクロマート屈折
|ニュートン反射
|有効口径
|90mm
|102mm
|102mm
|130mm
|焦点距離
|900mm
|1300mm
|500mm
|650mm
|F値
|F10
|F12.7
|F4.9
|F5
|極限等級
|11.5等
|11.8等
|11.8等
|12.3等
|集光力
|肉眼の165倍
|肉眼の212倍
|肉眼の212倍
|肉眼の345倍
|分解能
|1.3秒
|1.1秒
|1.14秒
|0.89秒
|接眼部
|--
|--
|--
|--
|接眼部スリーブ径
|31.7mm
|31.7mm
|50.8mm（31.7mm変換アダプター付属）
|31.7mm
|ファインダー
|6×30mm
|6×30mm
|9×50mm
|6×30mm
|質量
|約2.3kg（鏡筒バンド含むファインダー除く）
|約1.9kg（ファインダー除く）
|約4kg（鏡筒バンド含む、ファインダー除く）
|約3.7kg（鏡筒バンド含む、ファインダー除く）
|サイズ
|155×880mm（突起部除く、鏡筒バンド含む）
|145×270mm（突起部除く）
|180×540mm(突起部除く、鏡筒バンド含む)
|200×615mm（突起部除く、鏡筒バンド含む）
|経緯台セットの架台仕様
|AZ5min
|AZ5
|架台部
|経緯台式
|経緯台式
|ウォームホイル歯数
|96枚（全周微動）
|90枚（全周微動）
|アリ溝幅
|45mm
|45mm
|耐荷重
|5kg
|5kg
|高度範囲
|0～90°
|-50～90°
|三脚取付穴サイズ
|U3/8
|U3/8
|サイズ
|178×185.5×152mm（角度40°）
|--
|高さ
|--
|220mm（突起部除く）
|質量
|約1.22kg
|約2.3kg）
|経緯台セットの三脚仕様
|AZ5mini
|AZ5
|形式
|2段伸縮式ステンレス製三脚
|2段伸縮式アルミ三脚
|高さ（畳んだ状態）
|680～1100mm
|640～1120mm
|質量
|約2.3kg
|1.8kg
|付属品
|AZ5mini-90AII
|AZ5mini-130N
|AZ5mini-102Mak
|AZ5-102A
|AZ5-130N
|付属品
|31.7天頂ミラー、接眼レンズ25mm（36倍）、10mm（65倍）
|接眼レンズ25mm（26倍）、10mm（65倍）、2倍バローレンズ、パーツポーチ、天体ガイドブック
|31.7天頂ミラー、接眼レンズ25mm（52倍）、10mm（130倍）、パーツポーチ、天体ガイドブック
|50.8天頂ミラー、接眼レンズ25mm（20倍）、10mm（50倍）、2×バローレンズ、パーツポーチ、天体ガイドブック
|接眼レンズ25mm（26倍）、10mm（65倍）、2×バローレンズ、パーツポーチ、天体ガイドブック
〈参照〉
- 株式会社ケンコー・トキナー：天体望遠鏡「スカイエクスプローラー」シリーズから16製品
〈関連リンク〉
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