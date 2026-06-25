「スカイエクスプローラー」シリーズの経緯台セット5種が新発売

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星ナビ 2026年7月号

公開天文台特集 黎明期の天文台たち / Seestar S30 Pro / ドイツ“廃プラ”巡り / スマート望遠鏡で彗星観測 データ解析 / 「チ。」プラネタリウム / ほか