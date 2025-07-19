9月21日にオンライン講習会「ステラショット オートガイド使いこなし講座」を開催
【2025年9月4日 アストロアーツ】
「ステラショット オートガイド使いこなし講座」講習会は9月21日（日）の全1回で、天体撮影ソフト「ステラショット3」の開発者であるアストロアーツ上山が、オートガイドが必要となる場面や基本的な仕組みから、実践的な操作のコツまでをわかりやすく解説します。
ステラシリーズなどのソフトウェアをご利用の方には、特別割引もございます。
Web会議システム「Zoom」を使ってオンラインで開催されるため、お住まいの地域に左右されることなく手軽に参加していただくことができます。また、配付資料を使って予習と復習にたっぷり時間を使うことができるスケジュールで、講習会中に質問もしやすくなっているので、理解が深まります。
- ■ 講座名：
-
- 「ステラショット オートガイド使いこなし講座」
- ■ 日時：
-
- 2025年9月21日（日） 13時～
- ■ 講師：
-
- 上山治貴（株式会社アストロアーツ）
- ■ 受講料：
-
- 6,000円（税込）
- 以下のソフトの登録ユーザーは40%引きの3,600円（税込）
- 「ステラショット3」
- 以下のソフトの登録ユーザーは20%引きの4,800円（税込）
- 「ステラナビゲータ12」「ステラナビゲータLite」
- 「ステラショット2」「ステラショットLite」
- 「ステライメージ10」「ステライメージ9」「ステライメージLite」
- 「エクリプスナビゲータ4/4.5」「エクリプスナビゲータ5」
- 製品は事前のユーザー登録が必須です。
- ■ 定員：
-
- 50名
※定員に達し次第、募集は終了いたします
- ■ 講習内容：
- オートガイドとは、さまざまな要因で生じる天体追尾のずれを、恒星を継続的に監視して自動的に補正する技術です。正確な追尾を可能にしますが、オートガイド用のカメラなど追加の機材が必要となり、撮影時の準備や操作も増えます。
本講座では、まず「オートガイドはどんなときに必要なのか」という基本から始めて、仕組みや必要な機材をわかりやすく解説します。さらに、天体撮像ソフト「ステラショット3」でオートガイドを行う際の具体的な手順を解説し、特につまずきやすいポイントや起こりやすいトラブルについて重点的に取り上げます。
- ■ 申し込み：
-
- イベントポータルサイト「Peatix（ピーティックス）」で申し込む（外部のウェブサイトに移動します）
※講座では「Zoom（ズーム）」というWEB会議システムを利用します。受講される方は、事前にZoomの環境チェックをお願いいたします。また、Peatixでお申し込みの際にZoomでのお手続きの案内もいたしますので、必ずお済ませください。
