サイトロンジャパンが日本製フラッグシップ天体望遠鏡を発売

【2026年2月3日 星ナビ編集部

サイトロンジャパンは、SD・EDレンズを採用し収差を極限まで補正した6群6枚構成の高性能屈折望遠鏡「SJH-75UF」を2月13日に発売する。SJH-75UFは、国産名機の設計に携わった熟練設計者による完全新規設計で製作されたサイトロンジャパンのフラッグシップ天体望遠鏡だ。

SJH-75UF
SJH-75UF（提供：株式会社サイトロンジャパン、以下同）

■ SJH-75UFの発売概要
  • メーカー：サイトロンジャパン
  • 希望小売価格：税込698,500円
  • 発売日：2月13日（金）
  • 取扱い：天体望遠鏡専門店

■ SJH-75UFの製品特長

極限まで収差を減らした完全新規設計の「ウルトラ・フラットフィールド」アストログラフ
  • SD レンズ・ED レンズを含む口径 75mm、6群6枚のレンズで構成され、極限まで収差を減らしたウルトラ・フラットフィールド設計のアストログラフ。
  • 国内の往年の名機の設計に携わった熟練設計者が望遠鏡設計の限界に挑み、完全新規設計で製作した、サイトロンジャパンのフラッグシップ天体望遠鏡。

SJH-75UF

目指したのは究極の点像
  • 「星を写野の隅々までシャープな点に写す」という望遠鏡の基本的な機能を徹底的に追求し、極めて高い解像力を実現。
  • スポットダイアグラム直径は、中心で約 0.67μm（※1）、フルサイズ最周辺でも 1.31μm（※1）という、回折限界のエアリーディスクよりも遥かに小さな値で設計されている（※1：スポットダイアグラムは設計値）。
  • フルサイズカメラの視野全体、どの部分を切り取っても完璧な点像が得られることで、撮影の幅を広げ、天体写真のより一層のクオリティアップが期待できる。

作例「M45 プレアデス星団」
作例「M45 プレアデス星団」（機材等：SJH-75UF / Player One ZEUS455-C ゲイン 125 180 秒×30 枚）。画像クリックで表示拡大

スポットダイアグラム
スポットダイアグラム。画像クリックで表示拡大

天体写真撮影のあらゆるニーズに応えるスペック
  • 口径75mm、焦点距離375mm、口径比1:5 というスペックを採用。メジャーな星雲、星団の撮影に適している。また、高解像な設計を活かし、小サイズCMOSセンサーを取り付けて、見かけの大きさが小さい天体を撮影する際にも、解像感を損なうことがない。

相対照度比（周辺光量比）
相対照度比（周辺光量比）。画像クリックで表示拡大

特殊低反射アルマイト採用
  • レンズの間隔環や遮光環の一部には、特殊低反射アルマイトを施し、視野外から入射する光によって発生するハレーションやゴーストを大幅に低減。
  • 特殊低反射アルマイトは、アルマイト処理時に表面に特殊な加工を施すことにより、従来の低反射アルマイト処理と比較して可視光線から近赤外線の光の反射を大幅に抑制。また、アルマイトは強固な酸化皮膜を形成するため、耐久性に優れ、長期間安定した特性を維持。
快適な天体観測をささえる各種装備
  • フォーカサーにはデュアルスピード・ラックアンドピニオン方式を採用。重量のあるカメラを取り付けた場合でも影響がないように、ベアリングレールガイドで正確に保持されている。
  • フォーカスノブ底部には、サードパーティ製電動フォーカサー取り付けの際に使用可能なM4ネジ穴が標準装備。市販されている多くの電動フォーカサーの取り付けに対応。
  • 伸縮式フードを搭載。収納時はコンパクトに収納でき、展開時は内部に切られたネジによってしっかりと固定できるため、撮影中にずり落ちる心配がない。
  • 接眼部へのカメラやカメラアダプターの取り付けは、50.8mm径・31.7mm径の差し込みと、M48×P0.75mmのねじ込みで対応。また、アダプター内には、M48×0.75mmフィルター、M52×0.75mmフィルターの取り付けが可能。
  • カメラを付けたまま縦横構図を変えることができる360°回転装置を接眼部に標準装備。オフアキシスガイダーやフィルターホイールとも干渉しにくい設計。
  • 鏡筒バンド、45mm幅ドブテイルバー、トッププレート、ファインダー台座を付属。

SJH-75UF

メイドインジャパンの確かな品質
  • 新潟県胎内市にあるサイトロンジャパン新潟胎内工場にて組み立て、品質検査を実施。長年光学製品を作り続けてきた熟練工が一台ずつ丁寧に組み立て、厳しい品質基準をクリアしたものだけを出荷。
安心の5年保証
  • 厳しく管理された組み立て品質により、長期間安定した性能をお約束。末永く、安心して使用できるように、購入から5年以内に発生した自然故障（※2）は、製品保証にて無償修理（※2：取扱説明書に従った通常使用において発生する製品の故障）。

組み立て・品質検査

■ SJH-75UFの主な仕様
  • 口径：75mm
  • 焦点距離：375mm
  • 口径比：F5
  • イメージサークル：⌀44mm
  • レンズ構成：6群6枚（うちSDガラス2枚、EDガラス1枚使用）
  • 分解能：1.55秒角
  • 極限等級：11.1等
  • 集光力：114 倍
  • 全長：収納時 376mm
  • 伸長時 472mm（ドローチューブ繰込み時）
  • 鏡筒部直径：⌀100mm
  • フード外径：⌀115mm
  • 質量：約 4.3kg（鏡筒のみ）
  • 筒外焦点位置：約 106mm（回転装置後端から焦点面まで）
  • ドローチューブ繰り出し量：約58mm

