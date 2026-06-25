「スカイエクスプローラー」シリーズの赤道儀セット5種が新発売
【2026年6月25日 星ナビ編集部】
ケンコー・トキナーは、天体望遠鏡「スカイエクスプローラー」シリーズの赤道儀セット5種を7月3日に発売する。
赤道儀セットは、スカイエクスプローラー SE5-90AII、SE5-102A、SE5-130N、SEIIJ-200N CR、SEIIJ-120L_Aの5種で、SEIIJ赤道儀は自動導入と高精度追尾機能を搭載し本格的な天体観測ができる。
- ■ 発売概要
-
- ブランド名：スカイエクスプローラー
- 商品名：
- 赤道儀セット：
- スカイエクスプローラー SE5-90AII（税込104,500円）
- スカイエクスプローラー SE5-102A（税込132,000円）
- スカイエクスプローラー SE5-130N（税込107,800円）
- スカイエクスプローラー SEIIJ-200N CR（税込286,000円）
- スカイエクスプローラー SEIIJ-120L_A（税込297,000円）
- 価格：オープン価格
- 発売日：7月3日（金）
- 赤道儀セット：
■ スカイエクスプローラー SE5-90AII（赤道儀セット）の製品特長
- 大口径90mmのアクロマートレンズ搭載の屈折式天体望遠鏡と組立、操作の容易なSE5赤道儀のセット
-
- 鏡筒は、口径90mm 焦点距離900mmのアクロマートレンズ採用で、幅広く使用できるスタンダードな望遠鏡。月のクレーターや土星のリングはもちろん、星雲・星団など様々な天体観測に対応するオールマイティな性能を備えている。
- 6倍光学ファインダー
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- 6倍のファインダー付属で、目的の天体の導入が簡単。
- 接眼レンズが標準装備
-
- 接眼レンズ25mm（36倍）、接眼レンズ10mm（90倍）の2本と天頂ミラーが標準装備されていますので買ってすぐに天体観測をお楽しめる。
- 天体ガイドブック付き
-
- 天体について、わかりやすく、詳しい解説をしているガイドブックを付属。天体知識の学習にぴったり。
■ スカイエクスプローラー SE5-102A（赤道儀セット）の製品特長
- 口径102mmのアクロマートレンズを搭載した屈折式天体望遠鏡と組立、操作が容易なSE5赤道儀のセット
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- 口径比F4.9の明るさを活かして、星雲や星団、銀河など淡い天体の美しい姿を鮮やかに楽しめる。
- 9倍光学ファインダー
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- 9倍のファインダー付属で、目的天体の導入が簡単。
- 接眼レンズが標準装備
-
- 接眼レンズ25mm（26倍）、接眼レンズ10mm（65倍）の2本と天頂ミラーが標準装備。買ってすぐに天体観測を楽しめる。
- 天体ガイドブック付き
-
- 天体について、わかりやすく、詳しい解説をしているガイドブックを付属。天体知識の学習にぴったり。
■ スカイエクスプローラー SE5-130N（赤道儀セット）の製品特長
- 主鏡に130mm高精度放物面鏡を搭載
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- 主鏡に口径130mmの高精度放物面鏡を採用した反射式望遠鏡。集光力は肉眼の約345倍を誇り、反射式ならではのクリアーでシャープな星像を実現。月のクレーターや土星のリングはもちろん、星雲や星団といった淡い天体の観測にも優れた性能を発揮する。
- 6倍光学ファインダー
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- 6倍のファインダー付属で、目的の天体導入が簡単。
- 接眼レンズが標準装備
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- 接眼レンズ25mm（26倍）、接眼レンズ10mm（65倍）の2本と2倍バローレンズを標準装備。買ってすぐに天体観測を楽しめる。
- 天体ガイドブック付き
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- 天体について、わかりやすく、詳しい解説をしているガイドブックを付属。天体知識の学習にぴったり。
■ スカイエクスプローラーSE5-102A、SE5-90AII、SE5-130N用の「SE5赤道儀」の製品特長
- 日周運動に合わせて天体を追尾することができる中型赤道儀
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- 架台は日周運動に合わせて天体を追尾することができる中型赤道儀を採用。組み立て・操作も容易で、初心者の方でも一段上の望遠鏡を求める方にもおすすめ。
- 安定性のある角型2段式アルミ三脚
-
- 三脚も安定性のある角型2段式アルミ三脚を採用。好みの高さに調整して、楽な姿勢で観測できる。オプションとして極軸を正確に合わせるための「極軸望遠鏡」と、赤経、赤緯の両軸を電動化する「2軸モータードライブ」を用意。本格的な写真撮影用赤道儀としてグレードアップすることができる。
- 微動ハンドル付き
-
- 微動ハンドルがついているので、より細かな位置の設定が可能。
- 互換性の高いアリ溝形式採用
-
- 互換性の高いアリ溝形式を採用しているので、ネジ1本で鏡筒の取り付け取り外しも簡単。45mm幅のアリ型仕様の鏡筒であれば他社の鏡筒も取り付け可能。
- 扱いやすい角型2段伸縮式アルミ三脚採用
-
- マウントを支える三脚には、軽量で堅牢なアルミ三脚を標準装備。伸縮式で好みの高さに調整が可能。楽な姿勢で観測が楽める。
- アクセサリートレイ
-
- 三脚ステーには、アクサセリートレイが取り付けらるので、接眼レンズなどを置くことができて便利。また付属のパーツポーチも取り付け可能。
■ スカイエクスプローラー SEIIJ-200N CR（赤道儀セット）の製品特長
- 口径200mmの高精度放物面鏡を塔載
-
- 主鏡に大口径200mmの高精度放物面鏡を搭載した反射式望遠鏡。大口径ならではの集光力と口径比F5の明るさで、特に星雲、星団、銀河、彗星など淡い天体の観測に威力を発揮する。接眼部にはがたつきのないクレイフォード式接眼部を搭載。
- 接眼レンズが標準装備
-
- 接眼レンズ25mm（40倍）、接眼レンズ10mm（100倍）の2本と天頂ミラーが標準装備。買ってすぐに天体観測を楽める。
- 天体ガイドブック付き
-
- 天体について、わかりやすく、詳しい解説をしているガイドブックを付属。天体知識の学習にぴったり。
■ スカイエクスプローラー SEIIJ-120L_A（赤道儀セット）の製品特長
- 対物レンズに大口径120mmのアクロマートレンズを搭載した屈折式望遠鏡
-
- 眼視観測に適した光学設計によって色収差を良好に補正し、屈折ならではのコントラストの高いすっきりした像が楽める。
- 大口径120mmのアクロマートレンズ
-
- 対物レンズに大口径120mmのアクロマートレンズを搭載。眼視観測に適した光学特性を実現し、色収差を良好に補正。屈折望遠鏡ならではのコン
トラストの高い、すっきりとした像を楽しめる。
- 接眼レンズが標準装備
-
- 接眼レンズ25mm（40倍）、接眼レンズ10mm（100倍）の2本と天頂ミラーが標準装備。買ってすぐに天体観測を楽しめる。
- 天体ガイドブック付き
-
- 天体について、わかりやすく、詳しい解説をしているガイドブックを付属。天体知識の学習にぴったり。
■ スカイエクスプローラーSEIIJ-200N CR、SEIIJ-120L_A赤道儀セットの「 SEIIJ 赤道儀」の特長
- 静音高速導入、高精度な追尾、導入精度を実現
-
- 架台は静音高速導入が可能な大型赤道儀式。ステッピングモーターとマイクロステップ回路を内蔵し、高精度な追尾、導入精度を実現。鏡筒取付部は、通常の45mm幅レールだけではなく、大型鏡筒にも対応する75mm幅レールも装備。
- 安定感ある大型ステンレス製2段伸縮式三脚
-
- 三脚部には、安定感ある大型ステンレス製2段伸縮式を採用。眼視観測時のみならず、写真撮影の際にも威力を発揮する。
- アリ溝形式採用
-
- 互換性の高いアリ溝形式を採用。ネジ2本で鏡筒の取り付け取り外しが可能。通常の45mm幅レール以外にも75mm幅の大型レールにも対応。アリ型仕様の鏡筒であれば他社の鏡筒も取り付け可能。
- 40,000個以上の天体を記憶した「SynScan」システム
-
- 『SynScan』システムの登録天体は、惑星はもちろん、メシエ天体、NGC、IC天体も網羅。また、市販のプラネタリウムソフトをインストールしたパソコンと連動させることも可能（対応ソフト：「Super Star V for Sky ExPlorer」ケンコー・トキナー、「Super Star V」Seedbox、「ステラナビゲータ Ver.12」アストロアーツ）。
- 明視野照明付き極軸望遠鏡内蔵
-
- 極軸望遠鏡を使用すると、正確に極軸を合わせることができる。
- ステッピングモーター内蔵
-
- ステッピングモーターとマイクロステップ回路を内蔵し、高精度な追尾を実現。モーター取り付けの煩わしさがない。
- 静音高速導入が可能
-
- 最高800倍速（対恒星時）の高速導入ながら、駆動音は大変静か。深夜の住宅地などでの観測も音を気にすることなく観測可能。
- ウエイト軸内蔵
-
- ウエイト軸はマウントに内蔵されていて、ワンタッチで引き出し可能。煩わしい取りつけ作業は不要。
- 高い安定性能を誇る三脚
-
- マウントを支える三脚にはステンレスパイプを使用。眼視観測時のみならず、特に写真撮影の際に威力を発揮する。
- アクセサリートレイが取り付けられる三脚ステー
-
- 三脚ステーには、アクサセリートレイが取り付けられますので、接眼レンズなどを置くことができて便利。また付属のパーツポーチも取り付け可能。
|鏡筒仕様
|90AII
|102A
|130N
|200N CR
|120L_A
|光学系
|2枚玉アクロマート屈折
|2枚玉アクロマート屈折
|ニュートン反射
|ニュートン反射
|2枚玉アクロマート屈折
|有効口径
|90mm
|102mm
|130mm
|200mm
|120mmマルチコート
|焦点距離
|900mm
|500mm
|650mm
|1000mm
|1000mm
|F値
|F10
|F4.9
|F5
|F5
|F8.3
|極限等級
|11.5等
|11.8等
|12.3等
|13.3等
|12.2等
|集光力
|肉眼の165倍
|肉眼の212倍
|肉眼の345倍
|肉眼の816倍
|肉眼の294倍
|分解能
|1.3秒
|1.14秒
|0.89秒
|0.58秒
|0.97秒
|接眼部
|--
|--
|--
|クレイフォード式フォーカサー
|--
|接眼部スリーブ径
|31.7mm
|50.8mm（31.7mm変換アダプター付属）
|31.7mm
|50.8mm（31.7mm変換アダプター付属）
|50.8mm（31.7mm変換アダプター付属）
|ファインダー
|6×30mm
|9×50mm
|6×30mm
|9×50mm
|9×50mm
|質量
|約2.3kg（鏡筒バンド含むファインダー除く）
|約4kg（鏡筒バンド含む、ファインダー除く）
|約3.7kg（鏡筒バンド含む、ファインダー除く）
|8.6kg
|6.2kg
|サイズ
|155×880mm（突起部除く、鏡筒バンド含む）
|180×540mm(突起部除く、鏡筒バンド含む)
|200×615mm（突起部除く、鏡筒バンド含む）
|315×920ｍｍ(突起部除く、鏡筒バンド含む)
|185×1000mm(突起部除く、鏡筒バンド含む)
|赤道儀セットの架台仕様
|SE5
|SEIIJ
|架台部
|ドイツ式赤道儀
|ウォームホイル歯数
|全周微動 赤経144枚/赤緯144枚
|全周微動 赤経135枚/赤緯135枚
|アリ溝幅
|45mm
|45mm・75mm
|耐荷重
|約9kg
|約18kg
|高度範囲
|20～60°
|20～60°
|ウエイト軸径
|20mm
|18mm
|付属バランスウェイト
|2個（3.4kg、1.8kg）
|2個（5.1kg×2）
|質量
|約5kg（ウエイト除く）
|約10kg（ウエイト除く）
|軸受け
|--
|ベアリング各軸6個計12個使用
|駆動モーター
|--
|ステッピングモーター（マイクロステップ式）
|極軸望遠鏡
|--
|内蔵（明視野照明付き）
|駆動速度
|--
|最高800倍（対恒星時9段階で設定可能）
|追尾モード
|--
|恒星時、月、太陽の3モード
|記憶天体数
|--
|約42,000個（メシエ天体全てとユーザー設定25個含む）
|電源
|--
|DC12V 5A
|赤道儀セットの三脚仕様
|SE5
|SEIIJ
|形式
|角型2段伸縮式アルミ三脚
|ステンレス製2段伸縮式
|高さ（畳んだ状態）
|800～1300mm
|970-1210mm
|質量
|2.6kg
|5.6kg
|付属品
|SE5-90AII
|SE5-102A
|SE130N、SE5-130N
|SEIIJ-200N CR
|SEIIJ-120L_A
|付属品
|31.7天頂ミラー、接眼レンズ25mm（36倍）、接眼レンズ10mm（90倍）、パーツポーチ、天体ガイドブック
|50.8天頂ミラー、接眼レンズ25mm（20倍）、接眼レンズ10mm（50倍）、2×バローレンズ、パーツポーチ、天体ガイドブック
|接眼レンズ25mm（26倍）、接眼レンズ10mm（65倍）、2倍バローレンズ、パーツポーチ、天体ガイドブック
|50.8天頂ミラー、接眼レンズ25mm（20倍）、接眼レンズ10mm（50倍）、2xバローレンズ、パーツポーチ、天体ガイドブック
|接眼レンズ25mm（26倍）、接眼レンズ10mm（65倍）、2xバローレンズ、パーツポーチ、天体ガイドブック
〈参照〉
- 株式会社ケンコー・トキナー：天体望遠鏡「スカイエクスプローラー」シリーズから16製品
〈関連リンク〉
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