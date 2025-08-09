軽量コンパクトな超広角レンズ「SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE」新発売

ケンコー・トキナーは、韓国・LK SAMYANG社の"Ultra Compact" - SAMYANG Primaシリーズの超広角レンズ「SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE」の販売を8月22日から開始する。

【2025年8月14日 星ナビ編集部】

ケンコー・トキナーは、韓国・LK SAMYANG社製の"Ultra Compact" - SAMYANG Prima（プリマ）シリーズの超広角レンズ「SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE」の販売を8月22日より開始する。

SAMYANGのPrimaシリーズは、ラテン語の「最初」と 「重要」を意味する「Prima」という言葉がつけられている通り、ユーザーにとって最初の大切なレンズとなるように設計されている。同シリーズから登場したSAMYANG AF 16mm F2.8 P FEは、全長70.5mm、重さ207gの軽量コンパクトなフルサイズ対応の超広角レンズ。焦点距離16mmの広い画角と最短撮影距離0.12m/0.33倍のマクロに対応し、旅行、風景、街撮り、接写など、アウトドアまで幅広い撮影シーンをカバーする。そのほか、APS-Cフォーマットのカメラに装着しても違和感のないサイズで、フルサイズ換算24mm相当の画角を実現し、クリエイティビティの可能性をさらに広げてくれる。





■ SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE の概要 ブランド名：SAMYANG（"Ultra Compact" - SAMYANG Primaシリーズ）

希望小売価格：オープン価格

ケンコー・トキナーオンラインショップ価格：63,800円（税込）※ショップ会員登録で更に10%OFF

発売日：8月22日（金）

■ SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE の特長

日常の撮影や旅行撮影に最適 一日中持ち運んでも、苦にならないほど軽量でありながら、一瞬一瞬をとらえるのに十分な描写力を備えている。かさばることなく、日常のスナップショットやストリート写真、息をのむような旅の景色をとらえたりするのに最適。









最短12cmの近接撮影に対応 わずか12cmという驚異的なマクロ撮影能力で、目の前の被写体を鮮明にとらえる。広角レンズ独特の奥行き感と空間感を維持しながら、至近距離でもシャープなピントと卓越したディテールを実現する。

最大撮影倍率0.33倍。





新開発の高強度素材 本体素材に独自の自社製プラスチックを採用することで、耐久性を向上させ、卓越した高級感を実現。

IP5X相当の防塵性能を実現 SAMYANGの社内基準であるIP5X相当の防塵性能をテスト済み（※自社調査によるものであり、全ての状況、条件下での防塵性能を保証するものではありません）。

フードも新しくデザイン 新開発のレンズフードは、不要な光を効果的に遮断し、逆光時のフレアやゴーストを低減。