軽量コンパクトな超広角レンズ「SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE」新発売

ケンコー・トキナーは、韓国・LK SAMYANG社の"Ultra Compact" - SAMYANG Primaシリーズの超広角レンズ「SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE」の販売を8月22日から開始する。

ケンコー・トキナーは、韓国・LK SAMYANG社製の"Ultra Compact" - SAMYANG Prima（プリマ）シリーズの超広角レンズ「SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE」の販売を8月22日より開始する。

SAMYANGのPrimaシリーズは、ラテン語の「最初」と 「重要」を意味する「Prima」という言葉がつけられている通り、ユーザーにとって最初の大切なレンズとなるように設計されている。同シリーズから登場したSAMYANG AF 16mm F2.8 P FEは、全長70.5mm、重さ207gの軽量コンパクトなフルサイズ対応の超広角レンズ。焦点距離16mmの広い画角と最短撮影距離0.12m/0.33倍のマクロに対応し、旅行、風景、街撮り、接写など、アウトドアまで幅広い撮影シーンをカバーする。そのほか、APS-Cフォーマットのカメラに装着しても違和感のないサイズで、フルサイズ換算24mm相当の画角を実現し、クリエイティビティの可能性をさらに広げてくれる。

SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE
SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE（提供：株式会社ケンコー・トキナー、以下同）

■ SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE の概要
  • ブランド名：SAMYANG（"Ultra Compact" - SAMYANG Primaシリーズ）
  • 希望小売価格：オープン価格
  • ケンコー・トキナーオンラインショップ価格：63,800円（税込）※ショップ会員登録で更に10%OFF
  • 発売日：8月22日（金）

SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE

■ SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE の特長

日常の撮影や旅行撮影に最適
  • 一日中持ち運んでも、苦にならないほど軽量でありながら、一瞬一瞬をとらえるのに十分な描写力を備えている。かさばることなく、日常のスナップショットやストリート写真、息をのむような旅の景色をとらえたりするのに最適。

星景写真の作例
作例１（機材等：SONY α7CII 16mm f2.8 20sec ISO6400）、画像クリックで表示拡大（提供：@danielgangur.photo、以下同）

星景写真の作例
作例２（機材等：SONY α7CII 16mm f4 1/1600sec ISO200）、画像クリックで表示拡大

最短12cmの近接撮影に対応
  • わずか12cmという驚異的なマクロ撮影能力で、目の前の被写体を鮮明にとらえる。広角レンズ独特の奥行き感と空間感を維持しながら、至近距離でもシャープなピントと卓越したディテールを実現する。
  • 最大撮影倍率0.33倍。

作例3
（上段）作例３、（下段）近接撮影のようす（提供：©daeeun_official）

新開発の高強度素材
  • 本体素材に独自の自社製プラスチックを採用することで、耐久性を向上させ、卓越した高級感を実現。

新開発の高強度素材

IP5X相当の防塵性能を実現
  • SAMYANGの社内基準であるIP5X相当の防塵性能をテスト済み（※自社調査によるものであり、全ての状況、条件下での防塵性能を保証するものではありません）。

IP5X相当の防塵性能

フードも新しくデザイン
  • 新開発のレンズフードは、不要な光を効果的に遮断し、逆光時のフレアやゴーストを低減。

IP5X相当の防塵性能

■ SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE の主な仕様
  • 絞り：F2.8-22
  • レンズ構成：7群8枚
  • 特殊レンズ：HR1枚、ED3枚、ASP1枚
  • コーティング：UMC
  • 最短撮影距離：0.12m
  • 最大撮影倍率：0.33倍
  • 絞り羽根枚数：7枚
  • フィルターサイズ：Φ62mm
  • 最大径：Φ69.8mm
  • マウント：ソニーFEマウント
  • 画角：フルサイズ 107.0°
  • APS-C：84.1°
  • 全長：70.5mm
  • 重量（レンズキャップ、フードなし）：207g
  • ウェザーシーリング：〇
  • AF/MF モードスイッチ：〇
  • AFモーター：リニアSTM

