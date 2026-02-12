月の水は土壌粒子内部の「すき間」で生まれる

月の土壌粒子内の微小な空隙に太陽風が入り込んで水分子ができるというしくみがシミュレーションで示された。月の水の起源を理解する重要な手がかりとなる成果だ。

【2026年2月13日 東京大学大学院 理学系研究科・理学部】

近い将来の有人月面活動では、飲料水や酸素、ロケット燃料などの材料となる水を月面で調達することが重要な課題となっている。実際、月の表面にはOH（ヒドロキシ基）やH 2 Oの形で水が存在していることが、様々な観測から示唆されている。

この月面の水の起源としては、マグマ中に含まれていたという説や隕石で運ばれたという説など、様々な仮説があるが、有力な説の一つは太陽風に含まれている陽子（水素原子核）だ。

月の土壌を形づくる物質には酸素（O）原子が含まれているため、月面に降り注いだ陽子（H）が土壌の中で減速し、O原子と結びつくことでOHができる。しかし、水（H 2 O）ができるためにはOHにH原子がもう1個結合する必要があり、単純に陽子が月面に降り注いだだけでは水分子はあまりできないことが過去の研究からわかっている。

そのため、太陽風でOHが形成されたところにさらに微小隕石が衝突することでH 2 Oが形成されるという説や、たくさんのOHが月面の物質表面に拡散して隣り合うことでH 2 Oになるといった説が提案されている。





一方、アポロ計画で採取された月の土壌の分析から、月の土壌粒子には宇宙風化の影響で直径数～数十nm（1nm=10億分の1m。原子の大きさは0.1nmほど）の空隙ができていて、この空隙にH 2 Oや水素分子（H 2 ）などが多く集まっていることが知られている。

東京大学の庄司大悟さんは、こうした分析結果をヒントにして、月面の土壌物質に衝突して減速した太陽風の水素原子が空隙でどのような反応を起こすのかを分子動力学シミュレーションで調べた。

空隙の壁面には、土壌粒子の物質を形づくるO原子が露出していて、これらのO原子の多くは化学結合の“腕”（価電子）が余った状態（「ダングリングボンド」と呼ぶ）になっている。ここにH原子が近づくと、O原子のダングリングボンドにH原子が結合しようとする。そのため、土壌粒子に入り込んだH原子は、空隙の壁面にあるO原子に集中的に捕獲されて、壁面では他の領域よりもOH基の個数密度が高くなる（下図a, b）。

この状態で、OH基のOにさらにH原子が捕獲されると水（H 2 O）になるが、これまでの研究ではその頻度は低いと見積もられていた。しかし、庄司さんのシミュレーションでは、空隙の壁面はOHの個数密度が高いため、Hが2個結合するOも増えることがわかった（下図c, d）。

庄司さんが月面物質の主要鉱物である「斜長石」を想定したシミュレーションを行ったところ、月の1日（約29.5地球日）換算で数日間にわたって太陽風の照射を受けると、斜長石の空隙の周辺では、重量比で数%にもなるたくさんのH 2 O分子が形成されるという結果が得られた。

この結果から、微小隕石の衝突やOHの拡散などが働かない場合でも、月面で多くの水分子（H 2 O）が形成されうること、また、土壌粒子の空隙が水の生成にとって重要な場となることが明らかになった。ただし、月面の粒子にどのようにして空隙が形成されていくのかについてはまだ完全には解明されておらず、さらなる研究が必要だ。





また、土壌粒子の空隙には、壁の一部が外部とつながっている（＝開いている）ものもあることが知られている。庄司さんは、こうした開いている空隙の壁面で形成されたH 2 Oの挙動についてもシミュレーションを行い、開いた空隙でできたH 2 Oは閉じた空隙でできたものよりも外に逃げやすいことを確認した。逃げたH 2 O分子は月面上の低温の場所に氷として凝縮する可能性があり、空隙の状態によって水分子のその後の進化の様子が異なることも考えられる。





月面の水がどんな形で存在するかは、将来の有人探査における水資源の利用方法にも大きな影響を与える。今回の成果は、月の水がどこでどのように生まれ、どのように蓄えられるのかを理解する重要な手がかりとなるものだ。