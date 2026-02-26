  1. トップ
  2. 天文現象

ライブ映像記録で楽しむ2026年3月3日の皆既月食

2026年3月3日に見られた皆既月食を、天候に恵まれた鹿児島からのライブ中継動画で振り返ってみませんか。早送りすればリアルとシミュレーションの動きもお楽しみいただけます。

