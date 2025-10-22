11月16日～23日「サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025」受賞作品展
【2025年10月22日 星ナビ編集部】
サイトロンジャパンは、同社主催の「サイトロンジャパン天体写真コンテスト 2025（協力：月刊天文ガイド）」の受賞作品展を11月16日（日）から11月23日（日祝）まで、東京都中央区のソニーストア銀座で開催する。
会場には、星や天体をメインテーマに、星野、月・惑星・太陽、ディープスカイの各部門と地上を含めた星空写真部門に寄せられた計300点以上の応募作品の中から、選りすぐりの上位入賞作品が展示される（入賞作品の発表は11月5日の予定）。美しい星空と宇宙の神秘が感じられる作品を直接間近で見ることのできるこの作品展は、これから天体観測へ足を踏み入れようという方からベテランのアマチュア天文家までが楽しめる。
また、初日の11月16日には、「星ナビ」編集部によるトークショー「空を見上げたくなる天体ショー2026」が開催される。皆既月食や流星群など2026年に起こる注目天体ショーの解説とその撮影のヒントについて聞くことができる。
- ■ 受賞作品展の開催概要
-
- 名称：「サイトロンジャパン天体写真コンテスト 2025 受賞作品展」
- 日程：11月16日（日）～11月23日（日祝） 11:00～19:00 （※最終日は16:00まで）
- 場所：ソニーストア 銀座 4階（〒104-0061 東京都中央区銀座五丁目8番1号 GINZA PLACE 4-6階）
- 入場料：無料
- ■ トークショーの開催概要
-
- 名称：「空を見上げたくなる天体ショー2026」
- 日程：2025年11月16日（日）①14:00～15:00、②16:00～17:00（※1回目、2回目は同じ内容。①か②のどちらか1回のみ予約可）
- 開催場所：ソニーストア 銀座 4階
- 定員：各回20名
- 登壇者：「星ナビ」編集部（川口雅也、石川果奈）
- 参加料：無料
- その他：
- 予約方法など詳細情報
- 予約にはLINEの利用が必要
- 立ち見可能
〈参照〉
- 株式会社サイトロンジャパン：ソニーストア 銀座にて「天体写真コンテスト2025」作品展を開催します
〈関連リンク〉
- ソニーストア イベント情報：サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025受賞作品展
- ソニーストア イベント情報：空を見上げたくなる天体ショー2026
