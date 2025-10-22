11月16日～23日「サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025」受賞作品展

11月16日～23日まで「サイトロンジャパン天体写真コンテスト 2025」の受賞作品展が開かれる。初日の11月16日には、星ナビ編集部による2026年の注目天体ショーをテーマにしたトークショーも行われる。

【2025年10月22日 星ナビ編集部】

サイトロンジャパンは、同社主催の「サイトロンジャパン天体写真コンテスト 2025（協力：月刊天文ガイド）」の受賞作品展を11月16日（日）から11月23日（日祝）まで、東京都中央区のソニーストア銀座で開催する。

会場には、星や天体をメインテーマに、星野、月・惑星・太陽、ディープスカイの各部門と地上を含めた星空写真部門に寄せられた計300点以上の応募作品の中から、選りすぐりの上位入賞作品が展示される（入賞作品の発表は11月5日の予定）。美しい星空と宇宙の神秘が感じられる作品を直接間近で見ることのできるこの作品展は、これから天体観測へ足を踏み入れようという方からベテランのアマチュア天文家までが楽しめる。

また、初日の11月16日には、「星ナビ」編集部によるトークショー「空を見上げたくなる天体ショー2026」が開催される。皆既月食や流星群など2026年に起こる注目天体ショーの解説とその撮影のヒントについて聞くことができる。



