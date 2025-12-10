Sky-Watcherのバローレンズ「ノマド」2種とアイピース「エメラルド」新発売
【2025年12月16日 星ナビ編集部】
サイトロンジャパンから、Sky-Watcherのバローレンズ2種「ノマド-2」「ノマド-4」とアイピース「エメラルド 22mm」が新発売。
バローレンズ「ノマド-2」と「ノマド-4」は、眼視観測と画像撮影いずれにも対応するバレル径50.8mmスリーブの光学アクセサリー。アイピースと組み合わせて使用することで、月や惑星といった天体の詳細な観察ができるほか、惑星や月面の高解像度写真を望遠鏡の性能を損なうことなく撮影できる。アイピース「エメラルド 22mm」は、見かけ視界82°の広視野アイピースで、バレル径は同じく50.8mm。周辺まで収差の少ない高コントラストな視界が広がり、ディープスカイをはじめとする様々な天体の観望で高いパフォーマンスを発揮する。
- ■ 発売概要
-
- 商品名・希望小売価格：
- ノマド-2（NOMAD-2）：税込22,000円
- ノマド-4（NOMAD-4）：税込20,625円
- エメラルド 22mm（EMERALD 22mm）：税込44,825円
- 直営店「シュミット」価格：
- ノマド-2（NOMAD-2）：税込17,600円
- ノマド-4（NOMAD-4）：税込16,500円
- エメラルド 22mm（EMERALD 22mm）：税込35,860円
- 商品名・希望小売価格：
■ バローレンズ「ノマド-2」と「ノマド-4」の主な特長
- 光量ロスを最小限に抑えて高い鮮明度を実現
-
- 4枚レンズ構成のテレセントリック光学系バローレンズで、眼視観測と画像撮影いずれにも対応する光学アクセサリー。高品質の高屈折率ガラスとフルマルチコーティングの採用により、光量ロスを最小限に抑え、高い鮮明度を実現している。
- バレル径は50.8mmで、M48/0.75規格のフィルターネジが刻まれている。接眼側スリーブは50.8mm径と31.7mm径に対応。また、M48/0.75（オス）規格のアダプターを付属し、天体用CMOSカメラ、あるいは一眼カメラの取り付けも可能（※一眼カメラを取り付ける場合には、カメラ取り付け用アダプターが別途必要）。
- 月や惑星などを詳細に観察できる
-
- アイピースと組み合わせて使用することで、月や惑星といった天体の詳細な観察ができる。アイピースの固定には、傷がつきにくいコンプレッションリング式を採用。
- 望遠鏡の性能を損なうことなく惑星や月面を高解像度で撮影できる
-
- 高品質の4枚レンズ設計により、ニュートラルな色調を実現。惑星や月面の高解像度写真を撮影できる。付属のM48カメラアダプターを使用することで、天体用CMOSカメラや一眼カメラを取り付けることができる（※一眼カメラを取り付ける場合には、カメラ取り付け用アダプターが別途必要）。
- ■ 「ノマド-2」と「ノマド-4」の主な仕様
-
- バレル径：50.8mm（M48×0.75 メスネジあり）
- アイピース差し込み径：50.8mm/31.7mm
- レンズ枚数：4 枚
- 最大径：60mm（ネジ除く）
- 全長：108mm（ノマド-2）/ 132mm（ノマド-4）
- 質量：327g（ノマド-2） / 417g（ノマド-4）※付属品なし
- その他：カメラアダプター付属（M48x0.75 オス）
- ■ 「エメラルド 22mm」の主な特長
-
- エメラルド22mmは、見かけ視界82°の広視野アイピース。7枚レンズ構成と優れたコーティングにより、周辺まで収差が少ない高コントラストな視界が広がる。バレル径は50.8mmで、M48/0.75規格のフィルターネジが刻まれている。すべてのレンズには高度な広波長域反射防止コーティングが施されていて、優れた透過率を実現している。アイレリーフは18mmで、眼鏡をかけたままでも観測が可能。ディープスカイをはじめ、様々な天体の観望で高いパフォーマンスを発揮する。
- ■ 「エメラルド 22mm」の主な仕様
-
- 焦点距離：22mm
- 見掛け視界：82°
- アイレリーフ：18mm
- レンズ構成：7枚
- バレルサイズ：50.8mm（M48×0.75 メスネジあり）
- 質量：554g
〈関連リンク〉
関連記事
- 2025/12/10 4枚玉EDフラットフィールド屈折、Askar「60F鏡筒」と「91F鏡筒」新発売
- 2025/11/27 サイトロンジャパンとビクセン、アストロアーツから2026年天文カレンダー発売
- 2025/11/25 Sky-Watcherの口径100mm高性能Hα太陽望遠鏡「ヘリオスター100Hα」新発売
- 2025/11/13 11月16日トークショー「2026年の天文現象」開催、23日まで「サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025」受賞作品展
- 2025/11/08 サイトロンジャパン新商品「レデューサー0.5×アメリカンサイズ」
- 2025/10/22 11月16日～23日「サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025」受賞作品展
- 2025/10/22 見掛視界70°超の広視界双眼鏡「SIGHTRON SV842 / 1042 ED SWA」新発売
- 2025/09/23 複数メーカー対応のスマート天体撮影コントローラー「StellaVita」発売
- 2025/08/29 天体導入・追尾機能搭載マウント+三脚のセット Sky-Watcher「フュージョン 120i シリーズ」発売
- 2025/08/22 フルフレームミラーレス用「LAOWA 12mm F2.8 Lite Zero-D FF」受注開始
- 2025/08/09 眼視と撮影の両方で活躍するAskar「80ED 鏡筒」とアクセサリー3種が新発売
- 2025/07/19 初心者に最適な本格派入門用天体望遠鏡セット「infini D50」一般販売へ
- 2025/07/14 1本で円周魚眼と対角魚眼「LAOWA 8-15mm F2.8 FF Zoom Fisheye」
- 2025/06/23 プライムフォーカス写真鏡「HAC125DX」発売開始
- 2025/06/04 スマホでの天体観測・撮影を可能にする「Hestia」発売
- 2025/04/30 Player Oneの天体撮影用CMOSカメラ5モデルが新発売
- 2025/04/25 50mmED対物採用の防振双眼鏡「SIGHTRON SIII 1450ED / 1850ED STABILIZER」新発売
- 2025/04/25 F2.8の極めて明るい天体写真鏡SHARPSTAR「13028 / 15028 HNT-AL」新発売
- 2025/04/23 Askarの大口径屈折望遠鏡「160APO」とアクセサリー5製品が新発売
- 2025/04/22 高性能ペッツバールアストログラフ、Askar「SQA70 鏡筒」新発売