フルフレームミラーレス用「LAOWA 12mm F2.8 Lite Zero-D FF」受注開始

サイトロンジャパンは、レンズブランド「LAOWA」の新製品で、フルフレームミラーレスカメラ用Zero-Dレンズ「LAOWA 12mm F2.8 Lite Zero-D FF」の受注を8月22日に開始した。

【2025年8月22日 星ナビ編集部

サイトロンジャパンは、Anhui ChangGeng Optical Technology（Venus Optics）社のレンズブランド「LAOWA」の新製品「LAOWA 12mm F2.8 Lite Zero-D FF」の受注販売を8月22日より開始した。

既存の「LAOWA 12mm F2.8 Zero-D」は、画角122°の超広角にもかかわらず、湾曲収差がほぼ認識できないZero-D（ゼロディストーション）レンズとして人気のモデルだ。LAOWA 12mm F2.8 Lite Zero-D FFは、その優れた光学性能を受け継ぎつつ、フルフレームミラーレスカメラ用に最適化して設計され、大幅な軽量化と一部マウントでのオートフォーカス対応を実現した。また、サイトロンジャパン直営店「シュミット」限定で、絞り羽根14枚仕様のMFモデルも同時発売された（詳細は、LAOWA日本公式サイトを参照のこと）。

LAOWA 12mm F2.8 Lite Zero-D FFとMFモデル
LAOWA 12mm F2.8 Lite Zero-D FFとMFモデル（提供：株式会社サイトロンジャパン、以下同）

■ LAOWA 12mm F2.8 Lite Zero-D FFの発売概要
  • マウント：Sony E（AF）、Nikon Z（AF）、Canon RF（MF）、L Mount（MF）
  • 価格：オープン価格
  • 予想市場価格：税込147,000円前後（※サイトロンジャパンによる予想価格であり、実売価格とは異なる）
  • 直営店「シュミット」価格：税込 131,670円
  • 受注開始日：8月22日（金）
  • 注文からお届けまでの日数：通常1か月ほど

■ LAOWA 12mm F2.8 Lite Zero-D FFの製品特長

ゼロディストーション
  • Zero-D（Zero Distortion）設計により、後処理をすることなく歪みがほとんど認識できない自然な描写が得られる。建築や不動産写真など、歪みのないリアルな画作りが求められる撮影に最適。

作例2
（提供：Ⓒasavitckii）

高速かつ正確なAF
  • LAOWAのAF対応レンズ第2弾として、Sony E、 Nikon Z 両マウントにおいて高速で正確なオートフォーカス機構を搭載。オートフォーカスの利便性とLAOWAの定評ある高画質を両立。信頼性の高いAF性能により、決定的瞬間を逃さない。

高速で正確なオートフォーカス機構
高速で正確なオートフォーカス機構

軽量＆コンパクト
  • ミラーレスカメラに最適化された設計により、従来モデルと比較して大幅な軽量化と小型化を実現。その重さはわずか377g、全長は78.6mm（Sony Eマウント）と非常に軽量コンパクトで、ジンバルやドローン撮影、ストリートスナップにも最適。

軽量、コンパクト
（提供：Ⓒqiufanzi）

明るいF2.8の大口径
  • 開放F2.8の大口径を実現しており、夜景や星景撮影、背景ボケを活かした作品作りに対応。暗所でもシャープな描写を実現する。

作例3
（提供：Ⓒqiufanzi）

14cmの最短撮影距離
  • センサー面からわずか14cmの近接撮影が可能で、広角マクロのようなインパクトある描写も楽しめる。
⌀72mm フィルタースレッド
  • 超広角レンズでありながら、前面には汎用性の高い72mm径のフィルター枠を採用。様々なフィルターの装着が可能で、多様な表現を楽しめる。

⌀72mmフィルタースレッド

10点の光条
  • 5枚の絞り羽根を採用しており、美しい10点の光条が得られる。

作例04

■従来モデルとの比較

【従来モデル】LAOWA 12mm F2.8 Zero D 【新モデル】LAOWA 12mm F2.8 ZERO DFF
設計 一眼レフカメラに対応した設計 ミラーレスカメラ専用設計
重量 699g（Sony E マウント) 377g（Sony E マウント）軽量
寸法 113×82.2mm（Sony E マウント） 77.2×78.6mm（Sony E マウント）小型
オートフォーカス なし あり（Sony E, Nikon Z）
フィルタースレッド なし あり（72mm径）
画質 良好 さらに良好

※従来モデル「LAOWA 12mm F2.8 Zero-D」は引き続き販売します。

■ LAOWA 12mm F2.8 Lite Zero-D FFの主な仕様
  • フォーマット：フルフレーム
  • 焦点距離：12mm
  • 絞り範囲：F2.8-F22
  • 画角：122°
  • レンズ構成：9群16枚
  • 絞り羽根枚数：5枚
  • 最短撮影距離：14cm
  • 最大撮影倍率：0.21倍
  • 焦点調節：オートフォーカス（Sony E, Nikon Z）、マニュアルフォーカス（Canon RF, L Mount）
  • フィルター径：⌀72mm
  • 寸法：⌀77.2×78.6mm
  • 質量：377g（Sony E マウントの数値。マウントにより多少異なる）
  • マウント：Sony E（AF９, Nikon Z（AF）, Canon RF（MF）, L Mount（MF）

〈参照〉

〈関連リンク〉

