複数メーカー対応のスマート天体撮影コントローラー「StellaVita」発売
【2025年9月23日 星ナビ編集部】
サイトロンジャパンは、ToupTekAstro社の新製品で、PlayerOneなど複数メーカー対応のスマート天体撮影コントローラー「StellaVita（ステラヴィータ）」を新発売。StellaVitahは、パソコンがなくても、Wi-Fiでアプリと接続し、カメラ、赤道儀、フォーカサー、フィルターホイールなど天体写真撮影に必要な機材を制御できる高性能コントローラだ。
販売は直営店「シュミット」のみで、購入者には、もれなくオリジナル「クイックスタートマニュアル」がもらえる。そのほか購入者用のサポートページや、より詳細な日本語Webマニュアル、トラブルシューティング資料も用意されている。
- ■ StellaVita（ステラヴィータ）の概要
-
- メーカー希望小売価格：税込57,585 円
- 直営店「シュミット」価格：税込49,500円
- 取扱店 ：天体望遠鏡専門店シュミット
■ StellaVita（ステラヴィータ）の特長
- アプリで天体撮影の全てを制御するスマート天体撮影コントローラー
-
- Wi-Fiでアプリと接続し、カメラ、赤道儀、フォーカサー、フィルターホイールなど天体写真撮影に必要な機材を制御できる高性能コントローラー。
- ToupTekだけでなく、PlayerOne AstronomyやZWOをはじめとしたメーカーのカメラに対応。手持ちのデバイスを組み合わせた自由な機材構成で天体写真撮影を楽しめる。
- StellaVitaでできること
-
- CMOSカメラの撮影
- 赤道儀の制御
- カメラを使った全天対応の電子極軸合わせ
- オートガイド（マルチスター対応）
- プレートソルビングによる導入補正
- 自動子午線反転
- 天体カタログ検索
- 星図から撮影構図を決定
- フィルターホイールの制御
- 電動フォーカサーの制御
- 露出タイプの異なる撮影プラン作成・実行
※ライブスタック機能は、2025年9月の発売日時点では実装されていません。
- StellaVitaの互換性・ハードウェア要件
-
- SDK対応メーカー/デバイス
- ToupTek Astro (全デバイス)
- ZWO (カメラ)
- QHYCCD (一部のカメラ)
- PlayerOne (全デバイス)
- INDIプラットフォーム対応メーカー/デバイス
-
- ZWO（フィルターホイール, 電動フォーカサー, 赤道儀）
- QHYCCD（一部のフィルターホイール, 電動フォーカサー）
- ATIK（カメラ）
- Onstep設定に基づく赤道儀（Meow, EasyMount, WarpAstron, CLEARSKY, JUWEI, BlackHoleなど）
- Gemini（電動フォーカサー）
- Astroasis（電動フォーカサー, フィルターホイール）
- Sky-Watcher（赤道儀）
- iOptron（殆どのデバイス）
- Celestron（赤道儀）
※デジタル一眼レフカメラでの撮影は正式サポートされていません（現在開発中）
- 無料の専用アプリ「StellaVita」
-
- 専用アプリ「StellaVita」は、iOSとAndroidに対応し、iOS、Androidのアプリストアからダウンロードして、無料で利用できる。
- ■ StellaVita（ステラヴィータ）の主な仕様
-
- 取り付け規格：35mm幅ファインダーアリガタ、U1/4ネジ穴×1、M4ネジ穴×4
- 質量：約260g
- サイズ：116×73×28mm (突起部除く)
- 電源：DC12V 2A以上
- アイドル時消費電力：約3～4W ※外部出力ポート使用時は接続機器分の入力電流が必要（最大5Aまで）
- Wi-Fi：2.4GHz / 5.0GHz デュアルバンド
- 内蔵ストレージ：32GB eMMC（約17GB使用可能）
- SDカード：SDHC、SDXC対応 最大512GB
〈参照〉
〈関連リンク〉
関連記事
- 2025/08/29 天体導入・追尾機能搭載マウント+三脚のセット Sky-Watcher「フュージョン 120i シリーズ」発売
- 2025/08/22 フルフレームミラーレス用「LAOWA 12mm F2.8 Lite Zero-D FF」受注開始
- 2025/08/09 眼視と撮影の両方で活躍するAskar「80ED 鏡筒」とアクセサリー3種が新発売
- 2025/07/19 初心者に最適な本格派入門用天体望遠鏡セット「infini D50」一般販売へ
- 2025/07/14 1本で円周魚眼と対角魚眼「LAOWA 8-15mm F2.8 FF Zoom Fisheye」
- 2025/06/23 プライムフォーカス写真鏡「HAC125DX」発売開始
- 2025/06/04 スマホでの天体観測・撮影を可能にする「Hestia」発売
- 2025/04/30 Player Oneの天体撮影用CMOSカメラ5モデルが新発売
- 2025/04/25 50mmED対物採用の防振双眼鏡「SIGHTRON SIII 1450ED / 1850ED STABILIZER」新発売
- 2025/04/25 F2.8の極めて明るい天体写真鏡SHARPSTAR「13028 / 15028 HNT-AL」新発売
- 2025/04/23 Askarの大口径屈折望遠鏡「160APO」とアクセサリー5製品が新発売
- 2025/04/22 高性能ペッツバールアストログラフ、Askar「SQA70 鏡筒」新発売
- 2025/03/18 迫力ある太陽像が楽しめる、太陽望遠鏡「ヘリオスター76Hα」
- 2024/12/27 クオリティの高い天体写真の撮影を可能にする、Askar「SQA106鏡筒」予約受付中
- 2024/11/22 4枚玉EDフォトビジュアル屈折望遠鏡 Askar「71F 鏡筒」と「専用レデューサー」発売
- 2024/11/22 口径85mm高性能5枚玉SDペッツバールアストログラフ、Askar「SQA85 鏡筒」発売
- 2024/10/23 天体望遠鏡とHα太陽望遠鏡の1台2役「フェニックス」新発売
- 2024/10/03 大口径対物レンズ搭載のEDアポクロマート屈折望遠鏡、Askar「203APO 鏡筒」新発売
- 2024/09/30 Sky-Watcherの天体撮影用鏡筒「HAC125」が新発売
- 2024/09/16 ペッツバールアストログラフ「SQA55 鏡筒」と「カラーマジックCフィルターセット48mm」が新発売