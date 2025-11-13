11月16日トークショー「2026年の天文現象」開催、23日まで「サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025」受賞作品展
【2025年11月13日 星ナビ編集部】
サイトロンジャパンは、同社主催の「サイトロンジャパン天体写真コンテスト 2025」受賞作品展を11月16日（日）から11月23日（日祝）まで、東京都中央区のソニーストア銀座で開催する。初日の11月16日には、「星ナビ」編集部によるトークショー「空を見上げたくなる天体ショー2026」が開催される。皆既月食や流星群など2026年に起こる注目天体ショーの紹介とその撮影のヒントについて解説する。
- ■ トークショーの開催概要
-
- 名称：「空を見上げたくなる天体ショー2026」
- 日程：2025年11月16日（日）①14:00～15:00、②16:00～17:00（※1回目、2回目は同じ内容。①か②のどちらか1回のみ予約可）
- 開催場所：ソニーストア 銀座 4階
- 定員：各回20名
- 登壇者：「星ナビ」編集部（川口雅也、石川果奈）
- 参加料：無料
- その他：
- 予約方法など詳細情報
- 予約にはLINEの利用が必要
- 立ち見可能
会場には、星や天体をメインテーマに、星野、月・惑星・太陽、ディープスカイの各部門と地上を含めた「サイトロンジャパン天体写真コンテスト 2025（協力：月刊天文ガイド）」の星空写真部門に寄せられた計300点以上の応募作品の中から、選りすぐりの上位入賞作品が展示される。美しい星空と宇宙の神秘が感じられる作品を直接間近で見ることのできるこの作品展は、これから天体観測へ足を踏み入れようという方からベテランのアマチュア天文家までが楽しめる。
- ■ 受賞作品展の開催概要
-
- 名称：「サイトロンジャパン天体写真コンテスト 2025 受賞作品展」
- 日程：11月16日（日）～11月23日（日祝） 11:00～19:00 （※最終日は16:00まで）
- 場所：ソニーストア 銀座 4階（〒104-0061 東京都中央区銀座五丁目8番1号 GINZA PLACE 4-6階）
- 入場料：無料
関連商品
2026年の星空をまるごと楽しめる、DVD付き「アストロガイド星空年鑑2026」と、冊子＋壁掛けカレンダー「星空こよみカレンダー 2026」のセット。11月17日発売
〈参照〉
- 株式会社サイトロンジャパン：ソニーストア 銀座にて「天体写真コンテスト2025」作品展を開催します
〈関連リンク〉
- ソニーストア イベント情報：サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025受賞作品展
- ソニーストア イベント情報：空を見上げたくなる天体ショー2026
- 2026年の星空の全てを1冊で「アストロガイド 星空年鑑 2026」発売
関連記事
- 2025/11/13 2026年の星空の全てを1冊で「アストロガイド 星空年鑑 2026」発売
- 2025/11/08 サイトロンジャパン新商品「レデューサー0.5×アメリカンサイズ」
- 2025/11/04 25アイテム33名に「星ナビ」創刊25周年プレゼント
- 2025/11/04 星ナビ12月号は「星空カレンダー2026」と「創刊25周年感謝のプレゼント」
- 2025/10/22 11月16日～23日「サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025」受賞作品展
- 2025/10/22 見掛視界70°超の広視界双眼鏡「SIGHTRON SV842 / 1042 ED SWA」新発売
- 2025/10/15 星ナビ通巻300号＆創刊25周年 感謝の増ページ特大号とプレゼント企画
- 2025/09/30 星ナビ11月号は「天文宇宙の今がわかるキーワード25」と「土星の環の準消失現象」
- 2025/09/25 アストロアーツ/星ナビ コラボ、ソニーの「星空フォト＆ムービーコンテスト2025」 応募締め切り迫る
- 2025/09/23 複数メーカー対応のスマート天体撮影コントローラー「StellaVita」発売
- 2025/09/02 星ナビ10月号は「天文VTuber大集合！2025」と「リモート天文台活用」
- 2025/08/29 天体導入・追尾機能搭載マウント+三脚のセット Sky-Watcher「フュージョン 120i シリーズ」発売
- 2025/08/22 フルフレームミラーレス用「LAOWA 12mm F2.8 Lite Zero-D FF」受注開始
- 2025/08/09 アストロアーツ/星ナビ コラボ、ソニーの「星空フォト＆ムービーコンテスト2025」応募スタート
- 2025/08/09 眼視と撮影の両方で活躍するAskar「80ED 鏡筒」とアクセサリー3種が新発売
- 2025/08/01 星ナビ9月号は「Askar屈折望遠鏡のすべて」と「未明の皆既月食」
- 2025/07/19 初心者に最適な本格派入門用天体望遠鏡セット「infini D50」一般販売へ
- 2025/07/17 ばら星雲の画像処理を「ステライメージ10」で体験
- 2025/07/14 1本で円周魚眼と対角魚眼「LAOWA 8-15mm F2.8 FF Zoom Fisheye」
- 2025/07/01 星ナビ8月号は「プラネタリーディフェンス」と特別付録「夏のおでかけダイアリー」