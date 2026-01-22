軽量設計と高精度オートフォーカスの大口径望遠レンズ「LAOWA 200mm F2 AF FF」発売

  1. トップ
サイトロンジャパンは、レンズブランド「LAOWA」の新製品で、軽量と高いコストパフォーマンスを両立した大口径望遠レンズ「LAOWA 200mm F2 AF FF」の受注を1月23日に開始した。

サイトロンジャパンは、Anhui ChangGeng Optical Technology（Venus Optics）社のレンズブランド「LAOWA」の新製品で、フルフレーム対応の大口径望遠レンズ「LAOWA 200mm F2 AF FF」の受注販売を1月23日に開始した。

LAOWA 200mm F2 AF FFは、従来高価で大型・重量級なためユーザーが限られていた「200mm F2」というスペックを実現しながらも、わずか1,588gという軽量設計と高精度オートフォーカス制御により、どんなシーンでも高い機動性を活かして最高の一瞬を逃さない望遠AFレンズが。価格もお求めやすく、性能とコストパフォーマンスを両立させている。

LAOWA 200mm F2 AF FF
LAOWA 200mm F2 AF FF（提供：株式会社サイトロンジャパン、以下同）

■ LAOWA 200mm F2 AF FFの発売概要
  • 商品名：LAOWA 200mm F2 AF FF
  • マウント（JAN）：
    • Sony E（4541607061545）
    • Nikon Z（4541607061552）
    • Canon EF（4541607061569）
  • 希望小売価格：オープン価格
  • 予想市場価格（※サイトロンジャパンによる予想価格であり、実売価格とは異なる）：
    • Sony EF、Nikon Z：税込42万円前後
    • Canon EF：税込37万円前後
  • 発売日（受注開始日）：1月23日（金）
  • 注文からお届けまでの日数：通常1か月ほど

■ LAOWA 200mm F2 AF FFの製品特長

超大口径 F2
  • 望遠レンズとしては非常に明るい絞り開放値F2により、低照度下での撮影が可能になるほか、被写体を際立たせる浅い被写界深度と美しい背景ボケを実現する。
大きくなめらかなボケ効果
  • 焦点距離が長くなるほど被写界深度は浅くなる。200mm、F2で撮影することで、被写界深度が極めて浅くなり、より大きくなめらかなボケが得られる。

大きなボケ効果

強力な圧縮効果
  • 長焦点レンズは背景を圧縮し、より近く・劇的・幻想的に見せる効果がある。この効果は、ポートレートやスポーツ撮影で特に顕著となる。
軽量設計
  • わずか1,588gの軽量ボディ。他の同等スペックレンズよりも携帯性に優れている。

強力な圧縮効果、軽量設計

高精度オートフォーカス
  • 高速かつ正確なオートフォーカス制御により、動体撮影でも高い合焦精度を実現している。

高精度オートフォーカス

優れた描写性能
  • 被写体のディテールを余すところなく描写する。

優れた描写性能

■ その他の特長

43mm リアフィルターホルダー（Sony E, Nikon Z マウントのみ）
  • 前面に105mm径フィルタースレッドを備えている。さらに、レンズ後部に組み込まれた43mm径リアフィルターホルダーも採用。ND効果が必要な場合など、高価な105mmフィルターの代わりに小型の43mmフィルターの使用が可能。
FN ボタン (ファンクションボタン):
  • ISO、ホワイトバランス、AF モード、ドライブモードなど、よく使用するカメラ機能を割り当てることができる。※ボディ上に5つのFNボタンがあるが、割り当ては1機能のみ。
フォーカスリミッター機構
  • AF 動作の距離範囲を制限できる。「Full」は全範囲をAFの動作対象とする。「5m～∞」を選択すればAF動作範囲が遠距離のみになり、AF速度を大幅に向上できる。
AF/MF 切替スイッチ
  • オートフォーカスとマニュアルフォーカスを素早く切り替えられる。
レンズサポート位置調整
  • ノブを緩めてレンズサポートの位置を調整できる。カメラの構図を切り替える際に便利。
市販のAFマウントアダプター対応
  • Canon EF-Canon RF アダプターや、Canon EF-Fuji G（GFX）アダプターを装着すれば、Canon EOS R システムカメラやFuji GFXシリーズカメラに装着してAFでの撮影が可能（※全ての市販アダプターでの動作を保証するものではありません）。

強力な圧縮効果、軽量設計

■ LAOWA 200mm F2 AF FFの主な仕様
  • フォーマット：フルフレーム
  • 焦点距離：200mm
  • 絞り範囲：F2-F22
  • 画角：12°
  • レンズ構成：9群11枚
  • 絞り羽根枚数：9枚
  • 最短撮影距離：1.5m
  • 最大撮影倍率：0.15倍
  • 焦点調節：オートフォーカス
  • フィルター径：（前面）⌀105mm、（リアフィルターホルダー）⌀43mm、（前面直径）⌀118mm
  • 寸法：（Canon EF）⌀118×148.3mm、（Sony E）⌀118×174.8mm、（Nikon Z）⌀118×176.8mm

天体写真作例

