軽量設計と高精度オートフォーカスの大口径望遠レンズ「LAOWA 200mm F2 AF FF」発売
【2026年1月23日 星ナビ編集部】
サイトロンジャパンは、Anhui ChangGeng Optical Technology（Venus Optics）社のレンズブランド「LAOWA」の新製品で、フルフレーム対応の大口径望遠レンズ「LAOWA 200mm F2 AF FF」の受注販売を1月23日に開始した。
LAOWA 200mm F2 AF FFは、従来高価で大型・重量級なためユーザーが限られていた「200mm F2」というスペックを実現しながらも、わずか1,588gという軽量設計と高精度オートフォーカス制御により、どんなシーンでも高い機動性を活かして最高の一瞬を逃さない望遠AFレンズが。価格もお求めやすく、性能とコストパフォーマンスを両立させている。
- ■ LAOWA 200mm F2 AF FFの発売概要
-
- 商品名：LAOWA 200mm F2 AF FF
- マウント（JAN）：
- Sony E（4541607061545）
- Nikon Z（4541607061552）
- Canon EF（4541607061569）
- 希望小売価格：オープン価格
- 予想市場価格（※サイトロンジャパンによる予想価格であり、実売価格とは異なる）：
- Sony EF、Nikon Z：税込42万円前後
- Canon EF：税込37万円前後
- 発売日（受注開始日）：1月23日（金）
- 注文からお届けまでの日数：通常1か月ほど
■ LAOWA 200mm F2 AF FFの製品特長
- 超大口径 F2
-
- 望遠レンズとしては非常に明るい絞り開放値F2により、低照度下での撮影が可能になるほか、被写体を際立たせる浅い被写界深度と美しい背景ボケを実現する。
- 大きくなめらかなボケ効果
-
- 焦点距離が長くなるほど被写界深度は浅くなる。200mm、F2で撮影することで、被写界深度が極めて浅くなり、より大きくなめらかなボケが得られる。
- 強力な圧縮効果
-
- 長焦点レンズは背景を圧縮し、より近く・劇的・幻想的に見せる効果がある。この効果は、ポートレートやスポーツ撮影で特に顕著となる。
- 軽量設計
-
- わずか1,588gの軽量ボディ。他の同等スペックレンズよりも携帯性に優れている。
- 高精度オートフォーカス
-
- 高速かつ正確なオートフォーカス制御により、動体撮影でも高い合焦精度を実現している。
- 優れた描写性能
-
- 被写体のディテールを余すところなく描写する。
■ その他の特長
- 43mm リアフィルターホルダー（Sony E, Nikon Z マウントのみ）
-
- 前面に105mm径フィルタースレッドを備えている。さらに、レンズ後部に組み込まれた43mm径リアフィルターホルダーも採用。ND効果が必要な場合など、高価な105mmフィルターの代わりに小型の43mmフィルターの使用が可能。
- FN ボタン (ファンクションボタン):
-
- ISO、ホワイトバランス、AF モード、ドライブモードなど、よく使用するカメラ機能を割り当てることができる。※ボディ上に5つのFNボタンがあるが、割り当ては1機能のみ。
- フォーカスリミッター機構
-
- AF 動作の距離範囲を制限できる。「Full」は全範囲をAFの動作対象とする。「5m～∞」を選択すればAF動作範囲が遠距離のみになり、AF速度を大幅に向上できる。
- AF/MF 切替スイッチ
-
- オートフォーカスとマニュアルフォーカスを素早く切り替えられる。
- レンズサポート位置調整
-
- ノブを緩めてレンズサポートの位置を調整できる。カメラの構図を切り替える際に便利。
- 市販のAFマウントアダプター対応
-
- Canon EF-Canon RF アダプターや、Canon EF-Fuji G（GFX）アダプターを装着すれば、Canon EOS R システムカメラやFuji GFXシリーズカメラに装着してAFでの撮影が可能（※全ての市販アダプターでの動作を保証するものではありません）。
- ■ LAOWA 200mm F2 AF FFの主な仕様
-
- フォーマット：フルフレーム
- 焦点距離：200mm
- 絞り範囲：F2-F22
- 画角：12°
- レンズ構成：9群11枚
- 絞り羽根枚数：9枚
- 最短撮影距離：1.5m
- 最大撮影倍率：0.15倍
- 焦点調節：オートフォーカス
- フィルター径：（前面）⌀105mm、（リアフィルターホルダー）⌀43mm、（前面直径）⌀118mm
- 寸法：（Canon EF）⌀118×148.3mm、（Sony E）⌀118×174.8mm、（Nikon Z）⌀118×176.8mm
〈参照〉
〈関連リンク〉
関連記事
- 2026/01/22 サイトロンジャパンが天体望遠鏡ブランド「NAKOH」の取り扱いを開始
- 2026/01/11 世界150台限定の特別モデルのスマート望遠鏡「Vespera II-X Edition」発売
- 2025/12/16 Sky-Watcherのバローレンズ「ノマド」2種とアイピース「エメラルド」新発売
- 2025/12/10 4枚玉EDフラットフィールド屈折、Askar「60F鏡筒」と「91F鏡筒」新発売
- 2025/11/27 サイトロンジャパンとビクセン、アストロアーツから2026年天文カレンダー発売
- 2025/11/25 Sky-Watcherの口径100mm高性能Hα太陽望遠鏡「ヘリオスター100Hα」新発売
- 2025/11/13 11月16日トークショー「2026年の天文現象」開催、23日まで「サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025」受賞作品展
- 2025/11/08 サイトロンジャパン新商品「レデューサー0.5×アメリカンサイズ」
- 2025/10/22 11月16日～23日「サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025」受賞作品展
- 2025/10/22 見掛視界70°超の広視界双眼鏡「SIGHTRON SV842 / 1042 ED SWA」新発売
- 2025/09/23 複数メーカー対応のスマート天体撮影コントローラー「StellaVita」発売
- 2025/08/29 天体導入・追尾機能搭載マウント+三脚のセット Sky-Watcher「フュージョン 120i シリーズ」発売
- 2025/08/22 フルフレームミラーレス用「LAOWA 12mm F2.8 Lite Zero-D FF」受注開始
- 2025/08/14 軽量コンパクトな超広角レンズ「SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE」新発売
- 2025/08/09 眼視と撮影の両方で活躍するAskar「80ED 鏡筒」とアクセサリー3種が新発売
- 2025/07/19 初心者に最適な本格派入門用天体望遠鏡セット「infini D50」一般販売へ
- 2025/07/14 1本で円周魚眼と対角魚眼「LAOWA 8-15mm F2.8 FF Zoom Fisheye」
- 2025/06/23 プライムフォーカス写真鏡「HAC125DX」発売開始
- 2025/06/04 スマホでの天体観測・撮影を可能にする「Hestia」発売
- 2025/05/25 前面にフィルター装着可能なコンパクトズーム「LK SAMYANG AF 14-24mm F2.8 FE」