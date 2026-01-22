軽量設計と高精度オートフォーカスの大口径望遠レンズ「LAOWA 200mm F2 AF FF」発売

サイトロンジャパンは、レンズブランド「LAOWA」の新製品で、軽量と高いコストパフォーマンスを両立した大口径望遠レンズ「LAOWA 200mm F2 AF FF」の受注を1月23日に開始した。

【2026年1月23日 星ナビ編集部】

サイトロンジャパンは、Anhui ChangGeng Optical Technology（Venus Optics）社のレンズブランド「LAOWA」の新製品で、フルフレーム対応の大口径望遠レンズ「LAOWA 200mm F2 AF FF」の受注販売を1月23日に開始した。

LAOWA 200mm F2 AF FFは、従来高価で大型・重量級なためユーザーが限られていた「200mm F2」というスペックを実現しながらも、わずか1,588gという軽量設計と高精度オートフォーカス制御により、どんなシーンでも高い機動性を活かして最高の一瞬を逃さない望遠AFレンズが。価格もお求めやすく、性能とコストパフォーマンスを両立させている。





■ LAOWA 200mm F2 AF FFの発売概要 商品名：LAOWA 200mm F2 AF FF

マウント（JAN）： Sony E（4541607061545） Nikon Z（4541607061552） Canon EF（4541607061569）

希望小売価格：オープン価格

予想市場価格（※サイトロンジャパンによる予想価格であり、実売価格とは異なる）： Sony EF、Nikon Z：税込42万円前後 Canon EF：税込37万円前後

発売日（受注開始日）：1月23日（金）

注文からお届けまでの日数：通常1か月ほど

■ LAOWA 200mm F2 AF FFの製品特長

超大口径 F2 望遠レンズとしては非常に明るい絞り開放値F2により、低照度下での撮影が可能になるほか、被写体を際立たせる浅い被写界深度と美しい背景ボケを実現する。 大きくなめらかなボケ効果 焦点距離が長くなるほど被写界深度は浅くなる。200mm、F2で撮影することで、被写界深度が極めて浅くなり、より大きくなめらかなボケが得られる。

強力な圧縮効果 長焦点レンズは背景を圧縮し、より近く・劇的・幻想的に見せる効果がある。この効果は、ポートレートやスポーツ撮影で特に顕著となる。 軽量設計 わずか1,588gの軽量ボディ。他の同等スペックレンズよりも携帯性に優れている。

高精度オートフォーカス 高速かつ正確なオートフォーカス制御により、動体撮影でも高い合焦精度を実現している。

優れた描写性能 被写体のディテールを余すところなく描写する。

■ その他の特長

43mm リアフィルターホルダー（Sony E, Nikon Z マウントのみ） 前面に105mm径フィルタースレッドを備えている。さらに、レンズ後部に組み込まれた43mm径リアフィルターホルダーも採用。ND効果が必要な場合など、高価な105mmフィルターの代わりに小型の43mmフィルターの使用が可能。 FN ボタン (ファンクションボタン): ISO、ホワイトバランス、AF モード、ドライブモードなど、よく使用するカメラ機能を割り当てることができる。※ボディ上に5つのFNボタンがあるが、割り当ては1機能のみ。 フォーカスリミッター機構 AF 動作の距離範囲を制限できる。「Full」は全範囲をAFの動作対象とする。「5m～∞」を選択すればAF動作範囲が遠距離のみになり、AF速度を大幅に向上できる。 AF/MF 切替スイッチ オートフォーカスとマニュアルフォーカスを素早く切り替えられる。 レンズサポート位置調整 ノブを緩めてレンズサポートの位置を調整できる。カメラの構図を切り替える際に便利。 市販のAFマウントアダプター対応 Canon EF-Canon RF アダプターや、Canon EF-Fuji G（GFX）アダプターを装着すれば、Canon EOS R システムカメラやFuji GFXシリーズカメラに装着してAFでの撮影が可能（※全ての市販アダプターでの動作を保証するものではありません）。