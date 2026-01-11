サイトロンジャパンが天体望遠鏡ブランド「NAKOH」の取り扱いを開始
【2026年1月22分日 星ナビ編集部】
サイトロンジャパンは、天体望遠鏡と関連光学機器のメーカーである奈光株式会社と代理店契約を締結し、天体望遠鏡ブランド「NAKOH（ナコー）」製品の取り扱いを開始した。
- ■ 概要
-
- ブランド名：NAKOH
- 取り扱い開始時期：2026年1月より順次
- NAKOH製品の取り扱い：サイトロンジャパン直営店および天体望遠鏡専門店のみ
- ■ 奈光株式会社とは
-
- 本社を大阪に置く、高品質な天体観測用望遠鏡および関連光学機器の開発製造をおこなう専門メーカーで2024年7月26日に設立された。EDレンズとSDレンズを採用したブランド初の天体望遠鏡「60GT」をはじめとした、基本に忠実かつ高性能・高品質な光学機器を製造。
- 創業以来、「宇宙をもっと身近に」という企業理念を掲げ、新たなジャパンクオリティを創出するメーカーとして、業界内で注目を集めている。
〈参照〉
- 株式会社サイトロンジャパン：天体望遠鏡ブランド「NAKOH」製品の取扱いを開始します
- 奈光株式会社
関連記事
- 2026/01/11 世界150台限定の特別モデルのスマート望遠鏡「Vespera II-X Edition」発売
- 2025/12/16 Sky-Watcherのバローレンズ「ノマド」2種とアイピース「エメラルド」新発売
- 2025/12/10 4枚玉EDフラットフィールド屈折、Askar「60F鏡筒」と「91F鏡筒」新発売
- 2025/11/27 サイトロンジャパンとビクセン、アストロアーツから2026年天文カレンダー発売
- 2025/11/25 Sky-Watcherの口径100mm高性能Hα太陽望遠鏡「ヘリオスター100Hα」新発売
- 2025/11/13 11月16日トークショー「2026年の天文現象」開催、23日まで「サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025」受賞作品展
- 2025/11/08 サイトロンジャパン新商品「レデューサー0.5×アメリカンサイズ」
- 2025/10/22 11月16日～23日「サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025」受賞作品展
- 2025/10/22 見掛視界70°超の広視界双眼鏡「SIGHTRON SV842 / 1042 ED SWA」新発売
- 2025/09/23 複数メーカー対応のスマート天体撮影コントローラー「StellaVita」発売
- 2025/08/29 天体導入・追尾機能搭載マウント+三脚のセット Sky-Watcher「フュージョン 120i シリーズ」発売
- 2025/08/22 フルフレームミラーレス用「LAOWA 12mm F2.8 Lite Zero-D FF」受注開始
- 2025/08/09 眼視と撮影の両方で活躍するAskar「80ED 鏡筒」とアクセサリー3種が新発売
- 2025/07/19 初心者に最適な本格派入門用天体望遠鏡セット「infini D50」一般販売へ
- 2025/07/14 1本で円周魚眼と対角魚眼「LAOWA 8-15mm F2.8 FF Zoom Fisheye」
- 2025/06/23 プライムフォーカス写真鏡「HAC125DX」発売開始
- 2025/06/04 スマホでの天体観測・撮影を可能にする「Hestia」発売
- 2025/04/30 Player Oneの天体撮影用CMOSカメラ5モデルが新発売
- 2025/04/25 50mmED対物採用の防振双眼鏡「SIGHTRON SIII 1450ED / 1850ED STABILIZER」新発売
- 2025/04/25 F2.8の極めて明るい天体写真鏡SHARPSTAR「13028 / 15028 HNT-AL」新発売