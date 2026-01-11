  1. トップ
サイトロンジャパンが天体望遠鏡ブランド「NAKOH」の取り扱いを開始

サイトロンジャパンは、奈光株式会社と代理店契約を締結し、天体望遠鏡ブランド「NAKOH（ナコー）」製品の取り扱いを開始した。

2026年1月22分日 星ナビ編集部

サイトロンジャパンは、天体望遠鏡と関連光学機器のメーカーである奈光株式会社と代理店契約を締結し、天体望遠鏡ブランド「NAKOH（ナコー）」製品の取り扱いを開始した。

60GT 天体望遠鏡
NAKOHの人気商品「60GT 天体望遠鏡」。3群3枚のAPO（アポクロマート）で、1枚にSD（特殊低分散）ガラス、もう1枚にED（超低分散）ガラスを採用し、高次色収差を徹底的に補正。日常の観測はもちろん、ディープスカイの本格的な長時間撮影にも対応可能な高性能モデル（提供：株式会社サイトロンジャパン）

■ 概要
  • ブランド名：NAKOH
  • 取り扱い開始時期：2026年1月より順次
  • NAKOH製品の取り扱い：サイトロンジャパン直営店および天体望遠鏡専門店のみ
■ 奈光株式会社とは
  • 本社を大阪に置く、高品質な天体観測用望遠鏡および関連光学機器の開発製造をおこなう専門メーカーで2024年7月26日に設立された。EDレンズとSDレンズを採用したブランド初の天体望遠鏡「60GT」をはじめとした、基本に忠実かつ高性能・高品質な光学機器を製造。
  • 創業以来、「宇宙をもっと身近に」という企業理念を掲げ、新たなジャパンクオリティを創出するメーカーとして、業界内で注目を集めている。

〈参照〉

