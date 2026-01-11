サイトロンジャパンが天体望遠鏡ブランド「NAKOH」の取り扱いを開始

製品情報

星ナビ 2026年2月号

デジカメのピント合わせ / スーパーカミオカンデ＆重力波望遠鏡KAGRA潜入 / ゴッホが描いた星空 / 大海原を越えた皆既日食 / 暗黒物質ついに観測か？ / ほか