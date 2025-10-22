サイトロンジャパン新商品「レデューサー0.5×アメリカンサイズ」
【2025年11月8日 星ナビ編集部】
サイトロンジャパンの新商品「レデューサー0.5×アメリカンサイズ」が11月7日に発売された。
このレデューサーは、天体用CMOSカメラのノーズピースに取り付けることで、光学系の焦点距離を圧縮し、より広い範囲の撮影ができるようになる。撮影だけでなく、アイピースの後端に取り付けて倍率を下げることもできる。
- ■ レデューサー0.5×アメリカンサイズの発売概要
-
- ブランド：サイトロンジャパン
- 希望小売価格：オープン価格
- 予想市場価格：税込5,000円前後（※サイトロンジャパンによる予想価格であり、実売価格とは異なる）
- 直営店「シュミット」価格：税込4,950円
- 発売日：2025年11月7日（金）
- 取り扱い：天体望遠鏡専門店およびサイトロンジャパン直営店限定販売
- ■ 製品特長
-
- 天体用CMOSカメラのノーズピースに取り付けることで、より広範囲の撮影ができるようになる。
- F10以上の鏡筒での使用するのに適している。
- アメリカンサイズのフィルター（ネジピッチ：0.6mm）も取り付け可能。
- 撮影以外に、アイピースに取り付けて使用することもできる。
- サイトロンジャパン新潟胎内工場で製造。
- ■ 主な仕様
-
- レンズ構成：2枚玉（フルマルチコート）
- ネジ径：28.5mm
- ネジピッチ：0.6mm
- 枠厚：7.5mm
- 基準バックフォーカス：37.5mm
- その他：
- F10以上の屈折望遠鏡に取り付けることを想定した設計。F10よりも明るい光学系に使用した場合、球面収差が増大。
- 光学系によって無限遠にピントが出ない場合あり。
- レンズのバックフォーカスが変わると倍率も変化する。基準値（37.5mm）から遠ざかるほど、性能が低下する可能性がある。
〈参照〉
