サイトロンジャパン新商品「レデューサー0.5×アメリカンサイズ」

サイトロンジャパンから、「レデューサー0.5×アメリカンサイズ」が新発売。CMOSカラメのノーズに装着して焦点距離を1/2に短縮する。

【2025年11月8日 星ナビ編集部】

サイトロンジャパンの新商品「レデューサー0.5×アメリカンサイズ」が11月7日に発売された。

このレデューサーは、天体用CMOSカメラのノーズピースに取り付けることで、光学系の焦点距離を圧縮し、より広い範囲の撮影ができるようになる。撮影だけでなく、アイピースの後端に取り付けて倍率を下げることもできる。





■ レデューサー0.5×アメリカンサイズの発売概要 ブランド：サイトロンジャパン

希望小売価格：オープン価格

予想市場価格：税込5,000円前後（※サイトロンジャパンによる予想価格であり、実売価格とは異なる）

直営店「シュミット」価格：税込4,950円

発売日：2025年11月7日（金）

取り扱い：天体望遠鏡専門店およびサイトロンジャパン直営店限定販売 ■ 製品特長 天体用CMOSカメラのノーズピースに取り付けることで、より広範囲の撮影ができるようになる。

F10以上の鏡筒での使用するのに適している。

アメリカンサイズのフィルター（ネジピッチ：0.6mm）も取り付け可能。

撮影以外に、アイピースに取り付けて使用することもできる。

サイトロンジャパン新潟胎内工場で製造。





■ 主な仕様 レンズ構成：2枚玉（フルマルチコート）

ネジ径：28.5mm

ネジピッチ：0.6mm

枠厚：7.5mm

基準バックフォーカス：37.5mm

その他： F10以上の屈折望遠鏡に取り付けることを想定した設計。F10よりも明るい光学系に使用した場合、球面収差が増大。 光学系によって無限遠にピントが出ない場合あり。 レンズのバックフォーカスが変わると倍率も変化する。基準値（37.5mm）から遠ざかるほど、性能が低下する可能性がある。





