  1. トップ
  2. 機材・グッズ

サイトロンジャパン新商品「レデューサー0.5×アメリカンサイズ」

このエントリーをはてなブックマークに追加
サイトロンジャパンから、「レデューサー0.5×アメリカンサイズ」が新発売。CMOSカラメのノーズに装着して焦点距離を1/2に短縮する。

【2025年11月8日 星ナビ編集部

サイトロンジャパンの新商品「レデューサー0.5×アメリカンサイズ」が11月7日に発売された。

このレデューサーは、天体用CMOSカメラのノーズピースに取り付けることで、光学系の焦点距離を圧縮し、より広い範囲の撮影ができるようになる。撮影だけでなく、アイピースの後端に取り付けて倍率を下げることもできる。

レデューサー0.5×アメリカンサイズ
レデューサー0.5×アメリカンサイズ（提供：株式会社サイトロンジャパン、以下同）

■ レデューサー0.5×アメリカンサイズの発売概要
  • ブランド：サイトロンジャパン
  • 希望小売価格：オープン価格
  • 予想市場価格：税込5,000円前後（※サイトロンジャパンによる予想価格であり、実売価格とは異なる）
  • 直営店「シュミット」価格：税込4,950円
  • 発売日：2025年11月7日（金）
  • 取り扱い：天体望遠鏡専門店およびサイトロンジャパン直営店限定販売
■ 製品特長
  • 天体用CMOSカメラのノーズピースに取り付けることで、より広範囲の撮影ができるようになる。
  • F10以上の鏡筒での使用するのに適している。
  • アメリカンサイズのフィルター（ネジピッチ：0.6mm）も取り付け可能。
  • 撮影以外に、アイピースに取り付けて使用することもできる。
  • サイトロンジャパン新潟胎内工場で製造。

使用例
使用例

■ 主な仕様
  • レンズ構成：2枚玉（フルマルチコート）
  • ネジ径：28.5mm
  • ネジピッチ：0.6mm
  • 枠厚：7.5mm
  • 基準バックフォーカス：37.5mm
  • その他：
    • F10以上の屈折望遠鏡に取り付けることを想定した設計。F10よりも明るい光学系に使用した場合、球面収差が増大。
    • 光学系によって無限遠にピントが出ない場合あり。
    • レンズのバックフォーカスが変わると倍率も変化する。基準値（37.5mm）から遠ざかるほど、性能が低下する可能性がある。

作例
作例（上段）口径80mm焦点距離800mmのマクストフカセグレン式望遠鏡にレデューサー0.5×を装着したCMOSカメラ（センサーサイズ1/1.2型）を取り付けて撮影した月、（下段）レデューサー0.5×を使用しないで撮影したイメージ（※上の写真をトリミング）。画像クリックで表示拡大

〈参照〉

〈関連リンク〉

関連記事