世界150台限定の特別モデルのスマート望遠鏡「VesperaII-X Edition」発売
【2026年1月11日 星ナビ編集部】
サイトロンジャパンは、仏・Vaonis（ヴァオニス）社製の全自動スマート天体観測ステーション「Vespera II」（ヴェスペラ 2）の世界150台限定スケルトンモデル「Vespera II-X Edition」の発売をVaonis日本公式サイトとサイトロンジャパン直営店「シュミット」各店において発売開始。
- ■ VesperaII-X Editionの発売概要
-
- ブランド名：Vaonis
- 商品名：VesperaII-X Edition
- 希望小売価格：オープン価格
- 価格（Vaonis日本公式サイト、直営店「シュミット」共通）：税込448,000円
- 発売日：1月8日（木）
■ VesperaII-X Editionの製品特長
- 世界150台限定のスケルトン外装モデル
-
- 世界150台限定の特別モデルは、クリアなスケルトンデザインで、完璧な画像を生み出す内部の機構美や光学構造を直接見ることができる。またVesperaがどのように星を捉え、動作を制御しているのか、その仕組みを視覚的に体験できる。
- 光を映像へ
-
- 光がセンサーに届く瞬間までの全要素が計算し尽くされていて、露やノイズの影響を抑え、星雲の淡い光や銀河の細部まで忠実に再現。完璧なメカニズムと最先端光学の融合により夜空を芸術へと変える。
- 驚くべき高画質を生み出す、Vespera本体と専用アプリ
-
- Vaonis社独自の数々のENSテクノロジーの粋を集めたVespera本体と専用アプリ「Singularity by Vaonis」は、超広域モザイク撮影、連夜にわたるディープスカイ観測、リアルタイムフォーカス補正などの豊富な機能が他のスマート天体望遠鏡にはないユーザー体験を実現する。
- 限定モデルならではの豊富な同梱品
-
- 本体機能は通常モデルの「Vespera II」と同様だが、Vespera II-X Editionでは、通常モデルでオプションとなる湿度センサーを標準装着。内臓されている湿度センサーにより、湿度と温度レベルを常に監視して結露を防止。付属のセミハード保護ケースは、 頑丈で安全な運搬と保管を実現。カーボン三脚は、わずか0.9kgの軽量設計ながら最大耐荷重は14kg。高さも3cmから91cmまで自在に調節できる。
- ■ VesperaII-X Editionの主な仕様
-
- 口径：50mm
- 焦点距離：250mm
- 口径比：1:5 (F/5)
- レンズ：クアドラプレット、アポクロマート、フィールドフラットナー付き、超低分散S-FPL52 相当ランタンガラス
- 画角：（通常）2.5x1.4°、（ライブモザイク）最大4.3×2.4°または3.25×3.25°
- イメージセンサー：SONY IMX 585（カラー）
- センサー画素：3840×2160（8.3メガピクセル）
- モザイクモード画素数：最大24メガピクセル
- センサーサイズ：1.2×6.3mm
- ピクセルサイズ：2.9μm
- 角分解能：2.390 秒角
- バッテリー動作時間：4時間（内蔵）
- ストレージ：25GB
- コネクター：USB Type-C
- 画像フォーマット：JPEG、FITS、TIFF (16bits RAW画像)
- 寸法：48×20×9cm
- 質量：5kg
- 動作温度範囲：0～40℃
- その他：カーボン三脚とセミハード保護ケースを付属、結露防止湿度センサー標準装備
〈参照〉
〈関連リンク〉
関連記事
