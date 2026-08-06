2026年8月16日ごろ 水星と木星が大接近
8月中旬ごろ、明け方の東北東の低空で、水星と木星が大接近して見える。
最接近は8月16日ごろで、1度未満まで近づく。日の出30分前の高度が5度前後とかなり低いので、東北東の空が開けた場所で観察しよう。双眼鏡を使うと見やすい。
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