2026年8月2日 水星が西方最大離角
明け方の東北東の低空に見えている水星が、8月2日に太陽から最も離れて西方最大離角となる。
日の出45分前の高度は約8度でかなり低いが、水星としてはまずまずの条件だ。方位と高度をよく確かめて、東北東の空が開けたところで双眼鏡で探してみよう。12日には細い月と接近する。また、16日ごろに木星と大接近する。
地球の内側を公転する水星は見かけ上、太陽から大きく離れることがないので、日の入り後の西の空か日の出前の東の空にしか見えない。今回のように太陽から西側に最も離れる「西方最大離角」のときには、日の出前の東の低空に見える。
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