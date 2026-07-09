2026年7月17日 細い月と金星が接近

2026年7月17日の夕方から宵、西の低空で細い月と金星が接近する。

7月17日の夕方から宵、西の低空で月齢3の細い月と宵の明星の金星が接近して見える。

地球照を伴った幻想的な細い月と宵の明星の共演は、数ある月と惑星の接近の中でも随一の美しさだ。肉眼や双眼鏡で眺めたり、写真に収めたりしてみよう。次回の共演は8月16日。