またしても木星と土星に新衛星、木星は115個、土星は292個に
【2026年4月15日 MPEC（Satellite of Jupiter）（1）／（2）／（3）／（4）／（5）／（6）／（7）／（8）／（9）／（10）／（11）／（12）／（13）／（14）、（Satellite of Saturn）（1）／（2）／（3）／（4）／（5）／（6）／（7）】
4月9日付の国際天文学連合小惑星センターの小惑星電子回報で、木星の新衛星14個と土星の新衛星7個の発見が報告された。これで、木星の衛星数は合計115個（確定数は72個）、土星の衛星数は合計292個（同66個）となった。
14個の木星の新衛星は、米・カーネギー研究所のScott Sheppardさんたちが、チリ・ラスカンパナス天文台のマゼラン望遠鏡、米・ハワイ・マウナケア山頂のすばる望遠鏡、カナダ・フランス・ハワイ望遠鏡、チリのセロ・トロロ汎米天文台での観測から発見した。Sheppardさんたちのチームはこれまでにも木星系を含む多数の衛星を発見していて、3月に木星の新衛星4つの発見を報告したばかりだ。
一方、土星の新衛星7個は、台湾・中央研究院天文及天文物理研究所のEdward Ashtonさんたちの研究チームが、マウナケアのカナダ・フランス・ハワイ望遠鏡を用いた観測から発見した。Ashtonさんたちのチームも3月に土星の新衛星11個の発見を報告し、昨年には128個も土星の衛星発見を報告した。
〈参照〉
- MPEC：
- 木星：
- MPEC 2026-G43 : S/2010 J 3 / MPEC 2026-G44 : S/2011 J 6 / MPEC 2026-G45 : S/2017 J 12 / MPEC 2026-G46 : S/2017 J 13 / MPEC 2026-G47 : S/2017 J 14 / MPEC 2026-G48 : S/2010 J 4 / MPEC 2026-G49 : S/2017 J 15 / MPEC 2026-G50 : S/2017 J 16 / MPEC 2026-G51 : S/2017 J 17 / MPEC 2026-G52 : S/2017 J 18 / MPEC 2026-G65 : S/2010 J 5 / MPEC 2026-G66 : S/2010 J 6 / MPEC 2026-G67 : S/2021 J 7 / MPEC 2026-G73 : S/2021 J 8
- 土星：
- 木星：
〈関連リンク〉
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