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木星と土星に新衛星、木星は101個、土星は285個に

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すばる望遠鏡などによる観測から木星に4個の衛星が発見され、衛星数が100個を超えた。また、土星には11個の衛星が発見され、280個を超えた。

【2026年3月27日 MPEC（1）（2）（3）（4）（5）（6）

3月16日付の国際天文学連合小惑星センターの小惑星電子回報で、木星の新衛星4個と土星の新衛星11個の発見が報告された。これで、木星の衛星数は合計101個（確定数は72個）、土星の衛星数は合計285個（同66個）となった。

木星の4つの新衛星は、米・カーネギー研究所のScott Sheppardさんたちが、チリ・ラスカンパナス天文台のマゼラン望遠鏡と米・ハワイ・マウナケア山頂のすばる望遠鏡、チリのセロ・トロロ・アメリカ天文台での観測から発見した。Sheppardさんのチームは2022年に、木星の衛星12個を発見している。

一方、土星の新衛星11個は、台湾・中央研究院天文及天文物理研究所のEdward Ashtonさんたちの研究チームが、マウナケアのカナダ・フランス・ハワイ望遠鏡を用いた観測から発見した。Ashtonさんのチームも2025年に、土星の衛星128個の発見を公表している。

土星の主な衛星と環の構造
（上）土星の主な衛星、（下）土星の環の構造と、上段に示した衛星と過去の探査機ミッションが終了（軌道離脱）した土星からの距離を示したもの（いくつかの衛星は表面地形がわかるように拡大している）。画像クリックで表示拡大（提供：NASA/JPL/Caltech

現時点では衛星の発見数は土星が最多だが、現在航行中の2機の探査機が木星系へ到着して探査が始まれば、土星と木星の衛星数の差が縮まるかもしれない。2つの探査機うち、ヨーロッパ宇宙機関が主導しJAXAも参加する「JUICE」（2023年打ち上げ）は、2031年に木星系に到着する。また、NASAの探査機「エウロパ・クリッパー」（2024年打ち上げ）は2030年に木星系に到着予定だ。

木星系」
探査機「JUICE」のイメージイラスト（提供：Science NASA、（探査機）ESA/ATG medialab、（木星）NASA/ESA/J. Nichols (University of Leicester)、（ガニメデ）NASA/JPL、（イオ）NASA/JPL/University of Arizona、（カリスト、エウロパ）NASA/JPL/DLR）

このほか、天王星で発見されていた衛星のうち1つに確定番号が付けられたことも公表された。天王星の確定した衛星の数は28個（発見数は29個）となる。

〈参照〉

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