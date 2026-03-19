木星と土星に新衛星、木星は101個、土星は285個に
【2026年3月27日 MPEC（1）／（2）／（3）／（4）／（5）／（6）】
3月16日付の国際天文学連合小惑星センターの小惑星電子回報で、木星の新衛星4個と土星の新衛星11個の発見が報告された。これで、木星の衛星数は合計101個（確定数は72個）、土星の衛星数は合計285個（同66個）となった。
木星の4つの新衛星は、米・カーネギー研究所のScott Sheppardさんたちが、チリ・ラスカンパナス天文台のマゼラン望遠鏡と米・ハワイ・マウナケア山頂のすばる望遠鏡、チリのセロ・トロロ・アメリカ天文台での観測から発見した。Sheppardさんのチームは2022年に、木星の衛星12個を発見している。
一方、土星の新衛星11個は、台湾・中央研究院天文及天文物理研究所のEdward Ashtonさんたちの研究チームが、マウナケアのカナダ・フランス・ハワイ望遠鏡を用いた観測から発見した。Ashtonさんのチームも2025年に、土星の衛星128個の発見を公表している。
現時点では衛星の発見数は土星が最多だが、現在航行中の2機の探査機が木星系へ到着して探査が始まれば、土星と木星の衛星数の差が縮まるかもしれない。2つの探査機うち、ヨーロッパ宇宙機関が主導しJAXAも参加する「JUICE」（2023年打ち上げ）は、2031年に木星系に到着する。また、NASAの探査機「エウロパ・クリッパー」（2024年打ち上げ）は2030年に木星系に到着予定だ。
このほか、天王星で発見されていた衛星のうち1つに確定番号が付けられたことも公表された。天王星の確定した衛星の数は28個（発見数は29個）となる。
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