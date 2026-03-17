2026年4月4日 水星が西方最大離角

2026年4月4日、明け方の東から東南東の低空に見えている水星が太陽から最も離れて西方最大離角となる。

明け方の東から東南東の低空に見えている水星が、4月4日に太陽から最も離れて西方最大離角となる。

日の出45分前の高度は約3度で非常に低い。方位と高度をよく確かめて、東南東の空が開けたところで双眼鏡で探してみよう。





地球の内側を公転する水星は見かけ上、太陽から大きく離れることがないので、日の入り後の西の空か日の出前の東の空にしか見えない。今回のように太陽から西側に最も離れる「西方最大離角」のときには、日の出前の東の低空に見える。