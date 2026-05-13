2026年5月23日 レグルス食

2026年5月23日の14時30分ごろから15時30分ごろ、月がしし座の1等星レグルスを隠す恒星食が起こり、関東・北陸以南の地域で見られる。

5月23日の昼過ぎ、月齢6の上弦の半月がしし座の1等星レグルスを隠す恒星食が起こり、日本の広範囲（新潟県から福島県より南の地域）で見られる。1月7日と3月2日に続く、今年3回目のレグルス食だ。

東京の場合、月の暗い縁にレグルスが潜入して隠れるのは14時49分ごろ、明るい縁からレグルスが出現するのは15時24分ごろとなる。潜入・出現の時刻や月の高度、月の縁のどこに見えるかは観察場所によって異なるので、シミュレーションで事前によく確かめておこう。





白昼の現象のため、観察には天体望遠鏡が必須だ。インターネット中継などを視聴するのも良いだろう。次回、日本の広範囲で見られるレグルス食は2036年5月4日と10年後になる。