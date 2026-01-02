2026年1月10日、木星がふたご座で衝（太陽‐地球‐木星がまっすぐに並ぶ位置関係）となる。

詳しくは「木星特集」をご覧ください。

宵のころ東の空に見えている木星が、1月10日にふたご座で衝となる。太陽‐地球‐木星がまっすぐに並び、一晩中見やすい時期だ。

木星はマイナス2.7等級と非常に明るく、高いところまで上るので、街中でも肉眼ですぐに見つけられる。冬の華やかな1等星たちと色や明るさを見比べてみよう。天体望遠鏡で観察すれば、表面の縞模様や周囲を回る4つのガリレオ衛星も見え、さらに面白いだろう。