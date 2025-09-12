  1. トップ
  2. 天文現象

2025年9月24日 海王星がうお座で衝

2025年9月24日、海王星がうお座で衝（太陽‐地球‐海王星がまっすぐに並ぶ位置関係）となる。

宵のころ南東の空に見えているうお座に位置する海王星が、9月24日に衝となる。太陽‐地球‐海王星がまっすぐに並び、一晩中見える時期だ。

明るさは約8等級で、空が暗ければ双眼鏡や小型の天体望遠鏡でも見つけられる。すぐ近くに土星があるので、これを目印にして探そう。高倍率の望遠鏡で観察すると、青っぽい色もわかるかもしれない。

海王星の位置 海王星と土星の位置。括弧内は等級。星図の星は9等級まで

