2025年9月24日 海王星がうお座で衝
宵のころ南東の空に見えているうお座に位置する海王星が、9月24日に衝となる。太陽‐地球‐海王星がまっすぐに並び、一晩中見える時期だ。
明るさは約8等級で、空が暗ければ双眼鏡や小型の天体望遠鏡でも見つけられる。すぐ近くに土星があるので、これを目印にして探そう。高倍率の望遠鏡で観察すると、青っぽい色もわかるかもしれない。
