見掛視界65°超えのハイエンド広視界双眼鏡「SIGHTRON SV632ED SWA」新発売

サイトロンジャパンは、見掛視界 70°を超える広視界且つ、EDレンズ採用によりクリアできわめてシャープな高解像を実現した双眼鏡「SIGHTRON SV632 ED SWA」を7月24日に発売した。

【2026年7月27日星ナビ編集部】

サイトロンジャパンは、見掛視界65°を超える広視界かつ、EDレンズ採用によりクリアできわめてシャープな高解像を実現した双眼鏡「SIGHTRON SV 632 ED SWA」（以下、SV 632 ED SWA）を7月24日（金）に発売した。

サイトロンジャパンの「SV（エスファイブ）」は、「とにかくよく見える双眼鏡を」を合言葉に一切の妥協を排し高い光学性能を追求したハイエンド双眼鏡シリーズで、「SV 632 ED SWA」は同シリーズの最新モデルだ。

見掛視界約65°という極めて広い視界ながらも、視野の周辺まで良好な像を実現。覗いた瞬間に、今までとは違う極上の見え味を楽しめる。もちろん完全防水設計で、天体観測やバードウォッチングといったアウトドアシーンでも安心して使用できる。また、付属のアダプターを使用することで、48mm径ネジを備えた市販のフィルターを対物レンズ前に装着できる。





■ 発売概要

シリーズ名：SV（エスファイブ）

商品名：SIGHTRON SV 632 ED SWA

希望小売価格：税込123,750円

発売日：7月24日（金）

■ 製品の特長

見掛視界65°を超える迫力ある広視界設計。

広視界設計ながら、フィールドフラットナーの採用により、中心から周辺まで良好な像を楽しめる。

ダハプリズムに位相差補正コートを施し、明るくコントラストが高い視野を実現。

対物レンズに、特殊低分散（ED）レンズを採用。色収差のないクリアできわめてシャープな高解像を実現。

多層膜コーティングを全てのレンズ面に施し、高い透過率と色再現性を実現。

本体に軽量かつ堅牢なマグネシウムダイキャストボディを採用。重さを感じさせないバランスの取れたデザインも魅力。

センターフォーカス方式と金属製の大型ピントリングを採用。左右接眼部で調整するIF方式に比べて、素早く確実なピント調整が可能。

ロングアイレリーフ設計により、眼鏡をかけて使用する際にも視野の隅々まで広く見渡すことができる。

ツイストアップ式のゴム見口の採用により、目に当てた際に心地よい使用感を提供。眼鏡使用時にも快適に使用できる。

完全防水設計で、アウトドアでの突然の雨や水辺での使用にも安心。

本体内部に充填された乾燥窒素により、内部の曇りを防ぐ。

エラストマー外装の採用により寒冷地でも扱いやすく、しっかりとグリップすることが可能。

付属のアダプターを使用すると、市販の48mm径フィルターを装着できる。





■ 主な仕様