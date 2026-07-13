SHARPSTARの大口径カセグレン式アストログラフ「SCA310」が新発売
【2026年7月13日 星ナビ編集部】
サイトロンジャパンは、Jiaxing Ruixing Optical Instrument 社の天体写真撮影向けブランド「SHARPSTAR（シャープスター）」新製品で、口径310mm・焦点距離 1178mm・F3.8の大口径カセグレン式アストログラフ「SCA310」を7月3日に発売する。
SCA310は、非球面主鏡と石英ガラス製球面副鏡によるカセグレン式光学系に、EDガラス1枚を含む3群3枚構成補正レンズを内蔵。55mmの広いイメージサークルと口径310mmの集光力により、フルサイズから中判フォーマットまでの大型センサーを用いたディープスカイ撮影に適したモデルだ。
- ■発売概要
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- ブランド：SHARPSTAR（シャープスター）
- 商品名：SCA310
- 希望小売価格：オープン価格
- 予想市場価格：税込1,200,000前後（※サイトロンジャパンによる予想価格であり、実売価格とは異なる）
- 直営店「シュミット」価格：税込1,199,250円
- 発売日：7月3日（金）
- 受注生産品につき、通常の製品より納期がかかる。納期詳細は各販売店に問い合わせのこと。
■ 製品特長
- 大口径ディープスカイ撮影をもっと効率よく
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- 大口径鏡筒は集光力に優れる一方、焦点距離が長くなりがちで、淡く広がった星雲などの撮影には長い露出時間が必要だった。そこで、SCA310は、口径310mmの集光力とF3.8の明るい光学系を両立した。55mmイメージサークルに対応する補正光学系を内蔵し、大型センサーによる広写野・高解像のディープスカイ撮影を短い露出時間で楽しめる。
- 310mmの集光力とF3.8の明るさ
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- 口径310mm、焦点距離1178mm、F3.8の明るい光学系を採用したディープスカイ天体写真撮影向けの大口径アストログラフ。短時間露出でも淡い星雲のディテールや色彩を引き出しやすく、撮影効率の向上に貢献。
- 主鏡には高精度な非球面主鏡を採用。球面収差を効果的に抑え、画面全体でシャープな星像を得られる設計。
- 副鏡には熱安定性に優れる石英ガラス製の球面副鏡を採用。主鏡・副鏡には反射率95%以上の増反射アルミニウムコーティングを施し、光の利用効率を高めている。
- 補正光学系を内蔵した⌀55m のフラットフィールドイメージサークル
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- 鏡筒後部には、EDガラス1枚を含む3群3枚構成の補正レンズを内蔵。像面湾曲や諸収差を補正し、中心から周辺までシャープな星像を得られる設計。
- 55mmのイメージサークルを確保し、フルサイズセンサーを十分にカバーするほか、中判フォーマットでの撮影にも対応。周辺光量はフルサイズ撮影時でもほぼ 100%を維持する設計。
- 付属のM68、M54、M48アダプターを使用して各種カメラの取り付けに対応。M48アダプターには、M48フィルター取り付けネジを内蔵し、撮影システムへ組み込みやすい構成。
- 撮影現場で扱いやすい高剛性メカニズム
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- 鏡筒には軽量で剛性に優れるカーボンファイバー素材を採用。温度変化による伸縮の影響を抑え、安定したピント位置を維持する。
- 上部には持ち運びに便利な多用途ハンドルバーを装備。複数のスロットとネジ穴により、ガイドスコープや撮影アクセサリーを柔軟に取り付けられる。
- 底部には、鏡筒を安定して搭載できる長さ405mmの幅広ドブテイルバーを装備。市販の多くの赤道儀に対応。
- 鏡筒後部には3基の排気ファンを内蔵。観測前に主鏡をすばやく冷却し、温度順応にかかる時間を短縮。電源は、12V0.5A、5.5mm プラグに対応。
- デジタル温度計を付属。
- 大口径撮影を支える大型フォーカサー
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- 大型の高剛性ラック&ピニオン式フォーカサーを搭載。30mmのフォーカスストロークを備え、複数の撮影アクセサリーを組み合わせた状態でも安定した操作を行える。
- 減速装置つき微動フォーカスノブにより、精密なピント合わせが可能。フォーカサー前部には 360°回転装置を備え、ケーブルの巻き込みを抑えながら構図調整を行える。
- 主鏡・副鏡それぞれに光軸調整ネジを備えています。また、副鏡は球面鏡を使用しているため、光軸調整を容易に行える。
- ZWO社製EAFをはじめとした各種電動フォーカサーの取り付けに対応。
- ■ 主な仕様
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- 口径：310mm
- 焦点距離：1178mm
- 口径比：F3.8
- 光学系：カセグレン式反射望遠鏡(非球面主鏡、球面副鏡)
- イメージサークル：⌀55mm（中判フォーマット対応、フルサイズ対応）
- 主鏡・副鏡コーティング：増反射アルミニウムコーティング（反射率 95%以上）
- 補正レンズ：3群3枚構成（EDガラス1枚使用）
- 副鏡径：184mm
- 分解能：0.37秒
- 鏡筒素材：カーボンファイバー
- 鏡筒外径：378mm
- 全長：721mm
- 質量：23.5kg
- カメラ取り付けアダプター：M48（M48×0.75 フィルター取り付け可） / M54 / M68
- バックフォーカス：38～66mm に対応
- フォーカサー：高剛性ラック&ピニオン式、30mmストローク、減速装置
- 視野回転装置：フォーカサー基部 360°回転装置
- 冷却機構：鏡筒後部に排気ファン3基を内蔵（DC12V, 0.5A/5.5mm プラグ）
- ドブテイルバー：405mm幅広
- 付属品：温湿度計、取扱説明書・保証書
〈参照〉
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