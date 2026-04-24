Seestarシリーズ初の双眼鏡「Seestar Binoculars 8×24」が新発売

ビクセンから「Seestarシリーズ」の新製品「Seestar Binoculars 8×24」が新発売。

【2026年4月28日 星ナビ編集部】

ビクセンは、ZWO社「Seestarシリーズ」の新製品「Seestar Binoculars 8×24」を4月30日（木）から販売開始。

Seestar Binoculars 8×24は、スターウォッチングや鳥の観察のほか、足元の花や昆虫のディテールを肉眼で見るより生き生きと新鮮に見せてくれる。ボディは軽量・コンパクトで室内から屋外まで場所を選ばす使用できるエントリークラスの双眼鏡だ。





■ 発売概要

ブランド名：ZWO

商品名：Seestar Binoculars 8×24

発売日：4月30日（木）

価格：オープン

ビクセンオンラインショップ価格：税込17,600円

■ 製品特長

持ち運びが便利なコンパクト＆軽量設計 重さ192.5gと軽量で、片手で長時間持ち続けても疲れにくい設計。

ポケットやバッグに収まるコンパクトサイズで、収納しやすく持ち運びも簡単。

スターウォッチングや、コンサートにスポーツ観戦、ハイキングなど使用する場所を選ばない。

最短合焦距離0.8m わずか0.8mからピントが合うので、遠くの天体や鳥の観察だけでなく、美術館での作品鑑賞や、足元の花・昆虫のディテール観察にも対応。

室内から屋外まで、あらゆる「驚き」を間近に感じることができる。

マルチコートで視界をより明るく、シャープに 接眼・対物レンズに反射防止多層膜コートを施したマルチコート仕様。

光の反射やまぶしさを抑え、鮮やかな色彩と高いコントラストを実現。

肉眼で見る以上に鮮明な視界を楽しむことができる。

子どもから大人まで対応する 眼幅を56mmから72mmまで調整可能。

子どもから大人まで、使う方に合わせた最適な眼幅で快適に使用できる。

■主な仕様