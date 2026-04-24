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Seestarシリーズ初の双眼鏡「Seestar Binoculars 8×24」が新発売

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ビクセンから「Seestarシリーズ」の新製品「Seestar Binoculars 8×24」が新発売。

【2026年4月28日 星ナビ編集部

ビクセンは、ZWO社「Seestarシリーズ」の新製品「Seestar Binoculars 8×24」を4月30日（木）から販売開始。

Seestar Binoculars 8×24は、スターウォッチングや鳥の観察のほか、足元の花や昆虫のディテールを肉眼で見るより生き生きと新鮮に見せてくれる。ボディは軽量・コンパクトで室内から屋外まで場所を選ばす使用できるエントリークラスの双眼鏡だ。

Seestar Binoculars 8×24
Seestar Binoculars 8×24（提供：株式会社ビクセン、以下同）

■ 発売概要

  • ブランド名：ZWO
  • 商品名：Seestar Binoculars 8×24
  • 発売日：4月30日（木）
  • 価格：オープン
  • ビクセンオンラインショップ価格：税込17,600円

■ 製品特長

持ち運びが便利なコンパクト＆軽量設計
  • 重さ192.5gと軽量で、片手で長時間持ち続けても疲れにくい設計。
  • ポケットやバッグに収まるコンパクトサイズで、収納しやすく持ち運びも簡単。
  • スターウォッチングや、コンサートにスポーツ観戦、ハイキングなど使用する場所を選ばない。

コンパクト＆軽量設計

最短合焦距離0.8m
  • わずか0.8mからピントが合うので、遠くの天体や鳥の観察だけでなく、美術館での作品鑑賞や、足元の花・昆虫のディテール観察にも対応。
  • 室内から屋外まで、あらゆる「驚き」を間近に感じることができる。

コンパクト＆軽量設計

マルチコートで視界をより明るく、シャープに
  • 接眼・対物レンズに反射防止多層膜コートを施したマルチコート仕様。
  • 光の反射やまぶしさを抑え、鮮やかな色彩と高いコントラストを実現。
  • 肉眼で見る以上に鮮明な視界を楽しむことができる。

マルチコート仕様

子どもから大人まで対応する
  • 眼幅を56mmから72mmまで調整可能。
  • 子どもから大人まで、使う方に合わせた最適な眼幅で快適に使用できる。

マルチコート仕様

■主な仕様

  • 倍率：8倍
  • 対物レンズ有効口径：24mm
  • プリズム材質：BK7
  • プリズムタイプ：ダハプリズム
  • コーティング：マルチコート
  • 実視界：7.2°
  • 見掛視界：53.4°
  • 1000m先視界：126m
  • ひとみ径：2.8mm
  • 明るさ：7.84
  • アイレリーフ：13mm
  • 最短合焦距離：0.8m
  • 眼幅：56～72mm
  • 防水性：なし
  • 三脚取付：不可
  • 主要付属品：接眼キャップ、キャリングポーチ、クリーニングクロス、ストラップ
  • 商品サイズW×D×H：100×120×35mm（除・突起部）
  • 本体重量：192.5g

関連商品

Seestar S30 Pro

誰でも手軽に天体撮影ができるスマート望遠鏡。従来のSeestarシリーズの機能を備えつつ、望遠カメラによる鮮明な星雲・星団の撮影から、広角カメラによる天の川や星座の撮影まで対応。

〈参照〉

〈関連リンク〉

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