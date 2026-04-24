Seestarシリーズ初の双眼鏡「Seestar Binoculars 8×24」が新発売
【2026年4月28日 星ナビ編集部】
ビクセンは、ZWO社「Seestarシリーズ」の新製品「Seestar Binoculars 8×24」を4月30日（木）から販売開始。
Seestar Binoculars 8×24は、スターウォッチングや鳥の観察のほか、足元の花や昆虫のディテールを肉眼で見るより生き生きと新鮮に見せてくれる。ボディは軽量・コンパクトで室内から屋外まで場所を選ばす使用できるエントリークラスの双眼鏡だ。
■ 発売概要
- ブランド名：ZWO
- 商品名：Seestar Binoculars 8×24
- 発売日：4月30日（木）
- 価格：オープン
- ビクセンオンラインショップ価格：税込17,600円
■ 製品特長
- 持ち運びが便利なコンパクト＆軽量設計
-
- 重さ192.5gと軽量で、片手で長時間持ち続けても疲れにくい設計。
- ポケットやバッグに収まるコンパクトサイズで、収納しやすく持ち運びも簡単。
- スターウォッチングや、コンサートにスポーツ観戦、ハイキングなど使用する場所を選ばない。
- 最短合焦距離0.8m
-
- わずか0.8mからピントが合うので、遠くの天体や鳥の観察だけでなく、美術館での作品鑑賞や、足元の花・昆虫のディテール観察にも対応。
- 室内から屋外まで、あらゆる「驚き」を間近に感じることができる。
- マルチコートで視界をより明るく、シャープに
-
- 接眼・対物レンズに反射防止多層膜コートを施したマルチコート仕様。
- 光の反射やまぶしさを抑え、鮮やかな色彩と高いコントラストを実現。
- 肉眼で見る以上に鮮明な視界を楽しむことができる。
- 子どもから大人まで対応する
-
- 眼幅を56mmから72mmまで調整可能。
- 子どもから大人まで、使う方に合わせた最適な眼幅で快適に使用できる。
■主な仕様
- 倍率：8倍
- 対物レンズ有効口径：24mm
- プリズム材質：BK7
- プリズムタイプ：ダハプリズム
- コーティング：マルチコート
- 実視界：7.2°
- 見掛視界：53.4°
- 1000m先視界：126m
- ひとみ径：2.8mm
- 明るさ：7.84
- アイレリーフ：13mm
- 最短合焦距離：0.8m
- 眼幅：56～72mm
- 防水性：なし
- 三脚取付：不可
- 主要付属品：接眼キャップ、キャリングポーチ、クリーニングクロス、ストラップ
- 商品サイズW×D×H：100×120×35mm（除・突起部）
- 本体重量：192.5g
関連商品
誰でも手軽に天体撮影ができるスマート望遠鏡。従来のSeestarシリーズの機能を備えつつ、望遠カメラによる鮮明な星雲・星団の撮影から、広角カメラによる天の川や星座の撮影まで対応。
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