小型ペッツバールアストログラフ、Askar「50P」新発売

サイトロンジャパンが、手軽に本格的な天体撮影を楽しめる、軽量・コンパクトなAskarのペッツバールアストログラフ「50P」を新発売。

【2026年5月30日 星ナビ編集部】

サイトロンジャパンは、Jiaxing Ruixing Optical Instrument社の天体写真撮影向けブランド「Askar（アスカー）」の、口径50mm・焦点距離190mm・F3.8の小型アストログラフ「50P」を新発売。

SDガラスを1枚含む4枚構成のペッツバール式光学系を搭載し、補正レンズを追加することなくフラットな像面を得られるセルフフラット設計を採用。軽量で持ち運びやすい鏡筒に撮影時の拡張性と取り回しのよさを凝縮したモデルで、手軽に本格的な天体撮影を楽しめる。





■「P50」の発売概要 ブランド：Askar（アスカー）

商品名：50P

希望小売価格：オープン価格

予想市場価格：税込45,000円前後

直営店「シュミット」価格：税込44,850円

発売日：5月22日（金）

その他：取り扱いは天体望遠鏡専門店およびサイトロンジャパン直営店のみ

■「P50」の製品特長

天体をもっと身近な被写体に 口径50mm・F3.8の明るいペッツバール式光学系を全長約147mm・質量1.4kgの鏡筒に凝縮。天体写真撮影で導入のハードルになりがちな鏡筒の大きさや重さ、補正レンズの追加、セットアップの手間がかからない。補正レンズ不要のセルフフラット設計により、APS-C サイズ以下のカメラで手軽に本格的な天体撮影を楽しめる。





F3.8の明るさとペッツバール式光学系 口径50mm、焦点距離190mm、F3.8の明るい光学系を採用した、携帯性に優れる天体写真撮影用アストログラフ。

4群4枚構成のペッツバール式光学系にSDガラスを1枚採用。APS-Cフォーマットに対応し、1インチセンサーでの使用に最適化されている。

ペッツバール式光学系のセルフフラット設計により、補正レンズを追加せずにフラットな像面が得られ、本格的な天体写真撮影に対応。

F3.8の明るさによってライブスタックの露出時間を短縮できるため、電視観望用途にも適している。









さまざまなカメラに柔軟に対応 カメラの接続には汎用性の高いM48×0.75mmの接続インターフェースを採用し、CMOSカメラ、一眼カメラなど、多くのカメラを取り付けられる。

バックフォーカスは、50mmから65mmに対応し、市販のM48×31.7mm変換アダプターを取り付けることで、ガイドカメラやアイピース※など31.7mmアクセサリーの取り付けにも対応（※直視のみ。天頂ミラー・フリップミラー等は取り付けできません）。





撮影を支える多機能インターフェース 鏡筒には、操作しやすいなめらかな直進ヘリコイド式フォーカスリングを採用。標準的なMXLベルトに対応し、サードパーティー製電動フォーカサーの取り付けにも対応。

接眼部に360スケール付き視野回転装置を装備。スケールを確認しながら、正確な構図調整が可能。

接眼アダプター内に48mmフィルター取り付けネジを内蔵。対物レンズ前に52mmフィルターの取り付けが可能。

多機能一体型鏡筒ハンドルを標準装備。ファインダーの取り付けが可能な上面スロットは、アルカスイスプレート互換の溝を備えており、クイックリリースプレートとして三脚へ直接取り付けたり、撮影アクセサリーをクランプで取り付けられる。

両側にファインダーベースを備え、ガイドスコープ、ファインダー、撮影用コンピューターなどを同時に複数取り付けることが可能。





軽量設計と高い拡張性 鏡筒の総重量は、鏡筒バンドおよびドブテイルプレートを含めて約1.4kg。全長は収納時で約147mm。遠征撮影への持ち出しや、ベランダなどの狭い空間でも扱いやすい大きさ。

対物フードは迷光や結露の影響を効果的に抑え、収納時には逆付けして全長を短くできる。

対物・接眼側に金属製保護キャップが付属し、保管や運搬の際にもレンズを確実に保護。

付属の160mm幅狭ドブテイルプレートは取り外しが可能。ベース部分は他の鏡筒のファインダー台座へ取り付けが可能。50Pをガイド鏡としても使用できる。





■「P50」主な仕様 口径：50mm

焦点距離：190mm

口径比：F3.8

光学系：4群4枚ペッツバール式 APO（SD ガラス 1 枚使用）

イメージサークル：APS-C（1 インチセンサーに最適化）

全長：147mm（フード収納時） / 182mm（フード展開時）

質量：1.4kg（鏡筒バンド、プレート込み)）

カメラ取り付け：M48?0.75mm オス

バックフォーカス：50～65mm 対応（推奨接続長 55mm）

フォーカサー：直進ヘリコイド式フォーカス（MXL ベルト対応、電動フォーカサー取り付け対応）、繰り出し量約15mm

フィルター：対物レンズ前に 52mm フィルター取り付け可能 /接眼アダプター内に 48mm フィルター取り付けネジ内蔵

視野回転装置：360°スケール付き

付属品：取扱説明書・保証書



