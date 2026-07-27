円周魚眼と対角魚眼の両方に対応 APS-C、MFTセンサー用ズームフィッシュアイレンズ

サイトロンジャパンは、1本で円周魚眼と対角魚眼の2種類を自在に使い分けられるズーム式フィッシュアイレンズ「LAOWA 4.5-10mm F2.8 CF Zoom Fisheye」の受注を7月24日に開始。

【2026年7月27日 星ナビ編集部】

サイトロンジャパンは、Anhui ChangGeng Optical Technology（Venus Optics）社のレンズブランド「LAOWA」の新製品「LAOWA 4.5-10mm F2.8 CF Zoom Fisheye」の受注を7月24日（金）に開始した。

LAOWA 4.5-10mm F2.8 CF Zoom Fisheyeは、1本で円周魚眼と対角魚眼の2種類の表現を自在に使い分けられるズーム式フィッシュアイレンズ。ズーム全域での開放F2.8を実現し、ズーム時にピントがずれないパーフォーカル設計を採用するなど、ユーザーにとっての使いやすさが追求されている。風景・都市・アクション・天体・ダイナミックな動画制作など、幅広いジャンルで活躍する。





■ LAOWA 4.5-10mm F2.8 CF Zoom Fisheyeの概要

マウント：Sony E、Nikon Z、Canon RF、Fuji X、EF-M、 L Mount、MFT

希望小売価格：オープン 予想市場価格：税込87,000円前後／直営店「シュミット」価格：税込78,210円

受注開始日：7月24日（金）（※注文から発送まで1か月ほどかかります）

■製品特長

1本で2種類のフィッシュアイ効果 4.5mm側で180°の円周魚眼効果、10mm側では画面全体をカバーする対角魚眼効果を実現。ズーム操作だけで視覚的表現を自在に切り替えられるので、スチル・動画を問わずレンズを交換することなく高い柔軟性を発揮する。





ズーム全域で開放F2.8を実現 開放F2.8をズーム全域で実現しています。夜景や星景、屋内撮影など、低照度環境でも安定した露出と高い描写力を発揮。また、ズーム中も露出が一定に保たれますので、動画撮影にも最適。





最短撮影距離10cm、ダイナミックな構図が可能 本レンズの最短撮影距離はわずか10cm。被写体に大胆に近づいたダイナミックな構図が可能。被写体を強調したり、遠近感を誇張したりすることで、クリエイティブでインパクトのあるビジュアル表現が存分に楽しめる。





パーフォーカル設計 ズーム時もピント位置が一定に保たれるので、動画撮影時のズームに適している。スチル撮影時にも効率的に撮影できる。





APS-CおよびMFTに最適化されたイメージサークルとズーム域 APS-Cとマイクロフォーサーズ（MFT）両センサーのカメラにおいて、センサー面いっぱいの円周魚眼画像で撮影できる。また、画角の最適化により、意図せずカメラのグリップや指など不要な被写体が写り込むことを防ぐ。





小型・軽量で高い携帯性 全長59.3mm、質量約338gとコンパクト設計。APS-Cシステムカメラ本体とのバランスを考慮したサイズ。旅先やアウトドアでの持ち運びに便利なのはもちろん、ジンバルやドローンでの撮影にも最適。

■ LAOWA 4.5-10mm F2.8 CF Zoom Fisheyeの主な仕様