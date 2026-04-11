星雲や星団・彗星観測などに最適、サイトロン双眼鏡Comet Scan 25✕100が新発売

サイトロンジャパンが、集光力にすぐれた大口径100mm対物レンズを採用した、星雲や星団・彗星観測などの観測に最適なサイトロン双眼鏡「Comet Scan 25✕100」を新発売。