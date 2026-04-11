星雲や星団・彗星観測などに最適、サイトロン双眼鏡Comet Scan 25✕100が新発売
【2026年4月24日 星ナビ編集部】
サイトロンジャパンは、集光力にすぐれた大口径100mm対物レンズを採用し、星雲や星団・彗星観測などの天体観測に最適なサイトロン双眼鏡「Comet Scan (コメットスキャン) 25✕100」を4月17日に発売した。
- ■発売概要
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- 商品名：「Comet Scan 25✕100」
- 希望小売価格：オープン価格
- 予想市場価格：税込64,000円前後（※サイトロンジャパンによる予想価格であり、実売価格とは異なる）
- オンラインショップ「双眼鏡ドットコム」価格：税込57,420円
■ 製品特長
- 集光力に優れる大口径レンズを採用、かすかな光を放つ対象の観測に最適
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- 対物レンズには、集光力に優れる大口径レンズを採用。彗星や星雲・星団など、かすかな光を放つ対象を観測するのに適している。
- 天体観測以外にも、朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途等に使用できる。
- プリズムには、BaK4硝材を採用。多層膜コーティングを全てのレンズ面に施したフルマルチコートと相まって、高い透過率と色再現性を実現。
- 焦点調整機構にIF方式を採用。左右それぞれの眼の視度にあわせた確実なピント調整が可能。
- ロングアイレリーフ設計により、眼鏡をかけて使用する際にも視野の隅々まで広く見渡せる。
- 完全防水設計で、アウトドアでの突然の雨や水辺での使用にも安心。
- ゴム外装の採用により寒冷地でも扱いやすく、しっかりとグリップできる。
- ゴム見口の採用により、目に当てた際に心地よい使用感を提供。
- 持ち運びに便利な専用アルミケースを付属。大切な双眼鏡を安全に輸送、保管できる。
- ■製品仕様
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- 倍率：25 倍
- 対物レンズ：100mm
- プリズム：ポロプリズム（BaK4）
- コーティング：フルマルチコート
- 実視界：3°
- 1000m先視界：52m
- ひとみ径：4mm
- 明るさ：16
- アイレリーフ：15.5mm
- 最短合焦距離：25m
- 質量：3,970g
- サイズ：256✕130✕388（mm）
- 防水：完全防水
- 付属品：専用アルミケース、ストラップ、レンズキャップ、レンズクロス
〈参照〉
- 株式会社サイトロンジャパン：天体観測に最適な大口径双眼鏡サイトロン新製品「Comet Scan 25x100」発売
〈関連リンク〉
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