スワロフスキー・オプティックから初の防振機能付きフィールドスコープ2種が発売

ハクバから、スワロフスキー・オプティック社初の防振機能を備えたフィールドスコープ「AT BALANCE 18-45×65」と「ST BALANCE 14-35×50」が1月21日に新発売。

【2026年1月22日 星ナビ編集部

ハクバは、世界最高峰の光学性能を誇るスワロフスキー・オプティック社としては初の防振機能を備えたフィールドスコープ2種「ST BALANCE 14-35×50」と「AT BALANCE 18-45×65」を1月21日に発売した。

発売されたフィールドスコープは、「ST BALANCE」が直線形状のストレートタイプ、「AT BALANCE」が角度のついた形状のアングルタイプ。いずれも携帯性に優れた一体型フィールドスコープ「ATC／STC」のコンセプトを継承したコンパクトなボディに強力な防振機構を搭載している。これまで三脚なしでは困難だった45倍（STは35倍）という高倍率での観察を手持ちで可能にする。さらに三脚使用時でも、風や操作による微細な揺れをシャットアウトし、極めてクリアな視界が得られる。

ST BALANCE 14-35×50とAT BALANCE 18-45×65
「ST BALANCE 14-35×50」（左）と「AT BALANCE 18-45×65」（右）（提供：ハクバ写真産業株式会社、以下同）

■ ST BALANCE 14-35×50、AT BALANCE 18-45×65の発売概要
  • ブランド名：スワロフスキー・オプティック
  • 商品名：ST BALANCE 14-35×50、AT BALANCE 18-45×65
  • 希望小売価格：
    • ST BALANCE 14-35×50：580,000円（税抜）
    • AT BALANCE 18-45×65：610,000円（税抜）
  • 発売日：1月21日

■ ST BALANCE 14-35×50、AT BALANCE 18-45×65の共通特長

SWAROBALANCE による常に安定した視野
  • 毎秒1000回以上の計測でレンズの位置を連続的に調整し、わずかな手の動きさえも即座に補正。その結果、きわめて低遅延なブレ補正を実現し、補正特有の不快な違和感のない安定したクリアな視界が得られる。
SWAROVISION テクノロジーによる妥協のない光学性能
  • フィールドフラットナーレンズを採用したSWAROVISIONテクノロジーは、視野の湾曲を補正し、優れた周辺シャープネスを実現する。これにより、視野の中央から周辺までシャープな画像が維持される。映像の中で視線が動いてもフォーカスを合わせる必要がなく、細部まで鮮明に見ることができる。レンズ上の特殊コーティングと不活性ガス充填の組み合わせにより、色の忠実性が保たれる。
精密な技術と堅牢製の両立、インテリジェントな電源管理
  • 光学系と防振性、ふたつの精密技術を内蔵し長期にわたる信頼性を確保するために、耐久性にすぐれたアルミニウム製ハウジングを採用。ロックモードを搭載することで、電源オフ時にはレンズが自動的に安全な位置で固定され、衝撃からレンズを保護する。また、操作がない状態で5分経過すると自動的にスタンバイモードへ移行。本体を動かすだけで即座に復帰するので、観察の流れが断ち切られることがない。

ST BALANCE 14-35×50とAT BALANCE 18-45×65

■ ST BALANCE 14-35×50の仕様
  • 倍率：14-35×
  • 対物レンズ径：50mm
  • ひとみ径：3.4-1.4mm
  • アイレリーフ：20mm
  • 視界：70-39m／1000m
  • 実視界：4°-2.2°
  • 最短合焦距離：3.4m
  • 透過率（ISO 14132-1）：88%
  • バッテリー：リチウムイオン 1860mAh
  • 動作時間：約12時間
  • 起動時間：2秒
  • 長さ：268mm
  • 重さ：1300g
  • 対物レンズフィルターネジ：M72×0.75
  • JAN：グリーン 9006325102475
  • 別売アクセサリー：VPA2 汎用スマートフォン撮影アダプター（本体）、VPA2用クランプアダプター CA-S
  • 標準付属品：RB-S 充電式バッテリー、RBC バッテリー充電器、USB-C 充電ケーブル、キャリングストラップ、対物レンズカバー、接眼レンズカバー、アダプタープレート

ST BALANCE 14-35×50

■ AT BALANCE 18-45×65の仕様
  • 倍率：18-45×
  • 対物レンズ径：65mm
  • ひとみ径：3.4-1.4mm
  • アイレリーフ：20mm
  • 視界：55-30m／1000m
  • 実視界：3.16°-1.74°
  • 最短合焦距離：3.4m
  • 透過率（ISO 14132-1）：88%
  • バッテリー：リチウムイオン 1860mAh
  • 動作時間：約12時間
  • 起動時間：2秒
  • 長さ：268mm
  • 重さ：1470g
  • 対物レンズフィルターネジ：M72×0.75
  • JAN：グリーン 9006325102468
  • 別売アクセサリー：VPA2 汎用スマートフォン撮影アダプター（本体）、VPA2用クランプアダプター CA-S
  • 標準付属品：RB-S 充電式バッテリー、RBC バッテリー充電器、USB-C 充電ケーブル、キャリングストラップ、対物レンズカバー、接眼レンズカバー、アダプタープレート

AT BALANCE 18-45×65

