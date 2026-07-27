サイトロンジャパンが「志賀高原天空フェス 2026」に協力・出展

サイトロンジャパンは、8月8日（土）/ 9日（日）、8月15日（土）/ 16日（日）に、長野県志賀高原・横手山で開催される星空イベント「志賀高原天空フェス 2026」で天体観望会などを実施する。

【2026年7月27日 星ナビ編集部】

サイトロンジャパンは、8月8日（土）/ 9日（日）、8月15日（土）/ 16日（日）に、長野県志賀高原・横手山で開催される星空イベント「志賀高原天空フェス 2026」に協賛し、天体観望会などを実施する。

イベント期間中の17時～22時までは、会場へつながる日本で唯一の「スカイレーター」が特別運行されていて乗り放題で、夕焼けから満天の星まで、刻一刻と表情を変える絶景を楽しめる。





また、サイトロンジャパンによる特別イベントも開催。日中はHα太陽望遠鏡を使った太陽観察会、夜は天体望遠鏡による天体観望会を行う。ふだん見ることのできない、ダイナミックな太陽の姿や神秘的な星空を体感できる。そのほか星空・宇宙をテーマにした雑貨ショップも展開。ご自身用はもちろん、ご家族やご友人へのお土産にもぴったりな品々をご用意している。なお、ご購入いただいた方全員にもれなくオリジナル星座早見盤キットをプレゼント。

そのほか、リンゴのまち・飯綱町の相澤農園によるリンゴジュース・はちみつの販売や、大人から子どもまで楽しめる「星あそびlaboの星空教室」など見どころが満載。

「長野・志賀高原の大自然の中、降り注ぐような美しい星空の下で、ゆったりとした特別なひとときをお過ごしください。皆様のご来場を心よりお待ちしております。」とのこと。





《「志賀高原天空フェス 2026(横手山会場)」》