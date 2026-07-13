4枚構成アポクロマート鏡筒、Askar「111F」「131F」と専用補正レンズ2種が新発売
【2026年7月13日 星ナビ編集部】
サイトロンジャパンは、Jia×ing Rui×ing Optical Instrument 社の天体写真撮影向けブランド「Askar（アスカー）」の、フラットナーを内蔵した4枚構成アポクロマート屈折鏡筒「111F」「131F」、および専用補正レンズ「111F 0.74× レデューサー」「131F0.74× レデューサー」を7月下旬に発売。発売に先立ち現在、予約を受け付けている。
「111F」と「131F」は、いずれもEDガラス1枚を含む4枚構成の光学系（前群3枚+後群1枚）が色収差や像面湾曲を補正し、補正レンズを追加することなくフルサイズセンサーでの天体写真撮影に対応。さらに、付属の接眼アダプターによる眼視観望にも対応していて、観望から本格的な撮影まで1本でこなせるモデルだ。
また、レデューサー2種は、焦点距離を短縮することで、露出時間を短縮でき写野も広がり、淡く広がった星雲や星団の撮影が行える。
- ■ 発売概要
-
- ブランド名：Askar
- 商品名 / 予想市場価格（※サイトロンジャパンによる予想価格であり、実売価格とは異なる）：
- 111F / 230,000円前後
- 131F / 300,000円前後
- 111F 0.74× レデューサー / 45,000円前後
- 131F 0.74× レデューサー / 45,000円前後
- 直営店「シュミット」価格：
- 111F ：税込224,850円
- 131F ：税込299,850円
- 111F 0.74× レデューサー ：税込44,850円
- 131F 0.74× レデューサー ：税込44,850円
- 希望小売価格：オープン価格
- 予約開始日：7月3日（金）
- 発売予定日：7月下旬予定
■ 111F・131Fの製品特長
- EDレンズ、フラットナー内蔵、4 枚構成のフラットフィールド光学系【111F・131F 共通】
-
- 光学系は、対物側に3枚、後部に1枚を配置した4群4枚アポクロマート設計。EDガラスを1 枚使用し色収差を効果的に抑えた、シャープでコントラストの高い星像を結ぶ。
- 像面湾曲や諸収差を補正する設計により、⌀44mmのイメージサークル全域で良好な星像を維持。フルサイズセンサーを用いた本格的な天体写真撮影に対応。
- 撮影にも眼視観望にも対応する接眼部【111F・131F 共通】
-
- M48 フィルター取り付けネジを内蔵した 4 分割式の撮影用延長筒が標準付属。付属のM54/ M48アダプターを使用して各種カメラの取り付けに対応。
- 撮影時のバックフォーカスは、M48×0.75ネジ基部から43~73mm に対応。オフアキシスガイダーやフィルタードロワーを組み込んだ撮影システムも構築しやすい設計。
- 50.8mmアダプターと31.7mmアダプターが付属。別売の天頂ミラーやアイピースを取り付けることで眼視観望も楽しめる。
- 撮影現場で扱いやすい鏡筒メカニズム【111F・131F 共通】
-
- レンズフードは伸縮式を採用。収納時には縮めて全長を短くできるので、持ち運びや保管に便利。
- 鏡筒内部にはバッフルを備え、迷光を効果的に抑える。
- ハンドルバーにはファインダー台座用スロットを装備。フォーカサーの両側にもファインダーベースを2基備え、分解することなくファインダーの取り付け位置を変更したり、ガイドスコープなどのアクセサリーを同時に取り付けたりできる。
- 鏡筒バンドは開閉式で、工具を使わずに着脱できる。
- 大型のラック&ピニオン式フォーカサーを搭載。減速装置つき微動フォーカスノブにより、精密なピント合わせが可能。フォーカスストロークは31mm。
- フォーカサーに360°回転装置を装備。内筒の角度目盛を確認しながら、正確な構図調整が可能。
- ZWO社製EAFをはじめとした各種電動フォーカサーの取り付けに対応。
- 取り回しのよい口径 111mm・F6.9【111F】
-
- 口径111mm、焦点距離 766mm、F6.9の光学系を採用。視直径の小さな系外銀河や星雲・星団から月面まで、幅広い対象に対応。
- 質量は鏡筒のみで5.74kg、鏡筒バンド・ドブテイルバーを含めて6.76kg。遠征撮影にも持ち出しやすいクラス。
- 別売の「111F 0.74× レデューサー」装着時は、焦点距離 566mm・F5.1 の明るい光学系として使用できる。
- 大きな集光力の口径 131mm・F7.5【131F】
-
- 口径131mm、焦点距離983mm、F7.5の光学系を採用。111Fを上回る集光力と焦点距離で、より高解像なディープスカイ撮影に対応。
- 質量は鏡筒のみで7.9kg、鏡筒バンド・ドブテイルバーを含めて9.4kg。
- 長さ 300mm の幅広タイプのドブテイルバーが付属し、中型赤道儀へ安定して搭載できる。
- 別売の「131F 0.74× レデューサー」装着時は、焦点距離733.6mm・F5.6の明るい光学系として使用できる。
■ 111F / 131F 0.74× レデューサーの製品特徴
- 焦点距離を0.74倍に短縮する専用レデューサー（別売）
-
- 焦点距離を短縮することで写野が広がり、露出時間を短縮でき、淡く広がった星雲や星団の撮影をより軽快に行える。
- 3枚構成の光学設計で像面湾曲を補正し、⌀44mmのフルサイズイメージサークルに対応。
- バックフォーカスは M48×0.75 ネジ基部から 55mm。アダプター部にM48フィルター取り付けネジを内蔵し、追加アダプターを介さずにフィルターを取り付けられる。
- 質量は、111F用が0.5kg、131F用が0.56kg。金属製の前後ネジ込みキャップが付属し、保管や運搬の際にレンズを保護する。
- 安心の国内検品【111F・131F】
-
- サイトロンジャパンでは、お客様に安心して Askar/SHARPSTAR製品をお買い求めいただけるよう、厳格な国内品質基準を設けています。新潟胎内工場と東京本社にある専用設備において、受け入れ時の外観検査および光軸検査を実施し、同基準をクリアした製品のみを出荷・販売しています。
|鏡筒の主な仕様
|111F 鏡筒
|131F 鏡筒
|口径
|111mm
|131mm
|焦点距離
|766mm
|983mm
|口径比
|F6.9
|F7.5
|光学系
|4枚構成エアスペースドアポクロマート（前群3枚+後群1枚、EDガラス1枚使用、フラットナー内蔵）
|4枚構成エアスペースドアポクロマート（前群3枚+後群1枚、EDガラス1枚使用、フラットナー内蔵）
|イメージサークル
|⌀44mm（フルサイズ対応）
|⌀44mm（フルサイズ対応）
|全長
|664mm（フード収納時）751mm(フード伸長時) ※31.7mm アダプター含む
|878mm（フード収納時）963mm（フード伸長時）※31.7mm アダプター含む
|質量
|5.74kg（鏡筒のみ）/ 6.76kg（鏡筒バンド・ドブテイルバー込み）
|7.9kg（鏡筒のみ）/ 9.4kg（鏡筒バンド・ドブテイルバー込み）
|カメラ取り付けアダプター
|M48（M48×0.75 フィルター取り付け可） / M54
|M48（M48×0.75 フィルター取り付け可） / M54
|バックフォーカス
|42～73mmに対応（M48×0.75 ネジ基部から）
|42～73mmに対応（M48×0.75 ネジ基部から）
|フォーカサー
|ラック&ピニオン式、31mm ストローク、減速装置
|ラック&ピニオン式、31mm ストローク、減速装置
|接眼アダプター
|50.8mm / 31.7mm
|50.8mm / 31.7mm
|視野回転装置
|360°回転装置（角度目盛つき）
|360°回転装置（角度目盛つき）
|ドブテイルバー
|幅狭長さ 300mm（1/4 インチ・3/8 インチネジ穴つき）
|幅広長さ 300mm
|付属品
|鏡筒（鏡筒バンド・ハンドルバー・ドブテイルバー含む）、4分割式撮影用延長筒、50.8mm アダプター、31.7mm アダプター、取扱説明書、 保証書
|鏡筒（鏡筒バンド・ハンドルバー・ドブテイルバー含む）、4分割式撮影用延長筒、50.8mm アダプター、31.7mm アダプター、取扱説明書、保証書
|レデューサーの主な仕様
|111F 0.74× レデューサー
|131F 0.74× レデューサー
|対応鏡筒
|Askar 111F
|Askar 131F
|倍率
|0.74倍
|0.74倍
|装着時焦点距離
|566mm
|733.6mm
|装着時口径比
|F5.1
|F5.6
|光学系
|3枚構成
|3枚構成
|イメージサークル
|⌀44mm（フルサイズ対応）
|⌀44mm（フルサイズ対応）
|バックフォーカス
|55mm（M48×0.75 ネジ基部から）
|55mm（M48×0.75 ネジ基部から)）
|フィルター
|M48×0.75 フィルター取り付けネジ内蔵
|M48×0.75 フィルター取り付けネジ内蔵
|質量
|0.5kg
|0.56kg
|付属品
|金属製前後ネジ込みキャップ
|金属製前後ネジ込みキャップ
〈参照〉
〈関連リンク〉
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