スワロフスキーの双眼鏡「CLシリーズ」の最新モデル2種が新発売
【2026年6月12日 星ナビ編集部】
ハクバは、軽量・コンパクトなボディと圧倒的光学性能で世界中のバードウォッチャーや旅行者に愛されている「スワロフスキー・オプティック」の双眼鏡「CL COMPANION」シリーズの最新モデル「CL COMPANION III 8×30」と「CL COMPANION III 10×30」を新発売。
最新モデル2種は、いずれも高コントラストで色収差を抑えた極めてシャープで自然な色彩を再現する。そのほか、防水性能は水深4mまで、動作温度範囲は−25℃から+55℃。さらに550gという軽量設計で長時間の観察でも疲れにくく、星空をはじめあらゆるアウトドアシーンで安心して使用できる。
■ 発売概要
- ブランド名：スワロフスキー・オプティック
- 商品名：CL COMPANION III 8×30、CL COMPANION III 10×30
- 希望小売価格：
- CL COMPANION III 8×30：253,000円（税込）
- CL COMPANION III 10×30：258,500円（税込）
■ CL COMPANION III 8×30、CL COMPANION III 10×30 製品特長
- 洗練されたエルゴノミクス設計
-
- 550gという軽量設計に加え、新しいブリッジデザインと直感的に使いやすいフォーカスホイールを採用。
- 長時間の観察でも疲れにくく、片手での操作性も向上。
- 卓越した光学性能
-
- 卓越した光学品質とコンパクトなサイズを両立させたCLシリーズの光学コンセプトが、高コントラストで鮮明な視界を提供。
- 色収差を抑えた極めてシャープで自然な色彩を再現。
- 過酷な環境に耐える信頼性
-
- 水深4mまでの防水性能と、-25℃から+55℃までの広い動作温度範囲を確保。あらゆるアウトドアシーンで安心して使用できる。
- ［8×30］圧倒的な視界の広さ
-
- 1,000m先で140mというワイドな視界（実視界8°）を実現。
- 動きの速い野鳥の追跡や街中での星座観測、広大な風景の観察において、これまでにない没入感を提供。天文用途では、10×30よりも視野が広く明るい8×30の方が適している。
- ［10×30］10倍がもたらす観察体験
-
- コンパクトな30mm対物レンズでありながら10倍の高倍率で、遥か遠くのディテールを鮮明な解像度で捉える。
- ライフスタイルを彩る3つのカラー展開
-
- ［グリーン］軽やかでポップなイメージカラー。自然に溶け込み、野鳥観察やアウトドアに最適。
- ［オレンジ］アクティブで視認性の高いエネルギッシュなカラー。フィールドでの紛失防止や、スポーティーなシーンに映える。
- ［ブラウン］洗練された落ち着きのあるクラシックカラー。旅行や観劇、日常の風景にも馴染むエレガントな装い。
■ CL COMPANION III 8×30の主な仕様
- 倍率:×8
- 対物レンズ径：30mm
- ひとみ径：3.8mm
- アイレリーフ：19mm
- 視界：140m／1000m
- 実視界：8°
- 最短合焦距離：3.0m
- 薄暮係数（ISO 14132-1）：15.5
- 長さ×幅×高さ：129mm×113mm（収納時）×56mm
- 重さ：550g
■ CL COMPANION III 10×30の主な仕様
- 倍率：×10
- 対物レンズ径：30mm
- ひとみ径：3.0mm
- アイレリーフ：18mm
- 視界：115m／1000m
- 実視界：6.6°
- 最短合焦距離：3.0m
- 薄暮係数（ISO 14132-1）：17.3
- 長さ×幅×高さ：129mm×113mm（収納時）×56mm
- 重さ：550g
〈参照〉
- スワロフスキー・オプティック：【新製品情報】卓越した光学品質とコンパクトさを両立させたCLシリーズの最新モデル「CL COMPANION III 8×30」「CL COMPANION III 10×30」発売
〈関連リンク〉
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