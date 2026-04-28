スワロフスキーの双眼鏡「CLシリーズ」の最新モデル2種が新発売

ハクバから、スワロフスキー・オプティック社の双眼鏡「CLシリーズ」の最新モデル「CL COMPANION III 8×30」「CL COMPANION III 10×30」が新発売。

【2026年6月12日 星ナビ編集部】

ハクバは、軽量・コンパクトなボディと圧倒的光学性能で世界中のバードウォッチャーや旅行者に愛されている「スワロフスキー・オプティック」の双眼鏡「CL COMPANION」シリーズの最新モデル「CL COMPANION III 8×30」と「CL COMPANION III 10×30」を新発売。

最新モデル2種は、いずれも高コントラストで色収差を抑えた極めてシャープで自然な色彩を再現する。そのほか、防水性能は水深4mまで、動作温度範囲は−25℃から+55℃。さらに550gという軽量設計で長時間の観察でも疲れにくく、星空をはじめあらゆるアウトドアシーンで安心して使用できる。





■ 発売概要

ブランド名：スワロフスキー・オプティック

商品名：CL COMPANION III 8×30、CL COMPANION III 10×30

希望小売価格： CL COMPANION III 8×30：253,000円（税込） CL COMPANION III 10×30：258,500円（税込）



■ CL COMPANION III 8×30、CL COMPANION III 10×30 製品特長

洗練されたエルゴノミクス設計 550gという軽量設計に加え、新しいブリッジデザインと直感的に使いやすいフォーカスホイールを採用。

長時間の観察でも疲れにくく、片手での操作性も向上。

卓越した光学性能 卓越した光学品質とコンパクトなサイズを両立させたCLシリーズの光学コンセプトが、高コントラストで鮮明な視界を提供。

色収差を抑えた極めてシャープで自然な色彩を再現。 過酷な環境に耐える信頼性 水深4mまでの防水性能と、-25℃から+55℃までの広い動作温度範囲を確保。あらゆるアウトドアシーンで安心して使用できる。

［8×30］圧倒的な視界の広さ 1,000m先で140mというワイドな視界（実視界8°）を実現。

動きの速い野鳥の追跡や街中での星座観測、広大な風景の観察において、これまでにない没入感を提供。天文用途では、10×30よりも視野が広く明るい8×30の方が適している。

［10×30］10倍がもたらす観察体験 コンパクトな30mm対物レンズでありながら10倍の高倍率で、遥か遠くのディテールを鮮明な解像度で捉える。

ライフスタイルを彩る3つのカラー展開 ［グリーン］軽やかでポップなイメージカラー。自然に溶け込み、野鳥観察やアウトドアに最適。

［オレンジ］アクティブで視認性の高いエネルギッシュなカラー。フィールドでの紛失防止や、スポーティーなシーンに映える。

［ブラウン］洗練された落ち着きのあるクラシックカラー。旅行や観劇、日常の風景にも馴染むエレガントな装い。

■ CL COMPANION III 8×30の主な仕様

倍率:×8

対物レンズ径：30mm

ひとみ径：3.8mm

アイレリーフ：19mm

視界：140m／1000m

実視界：8°

最短合焦距離：3.0m

薄暮係数（ISO 14132-1）：15.5

長さ×幅×高さ：129mm×113mm（収納時）×56mm

重さ：550g

■ CL COMPANION III 10×30の主な仕様