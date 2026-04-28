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スワロフスキーの双眼鏡「CLシリーズ」の最新モデル2種が新発売

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ハクバから、スワロフスキー・オプティック社の双眼鏡「CLシリーズ」の最新モデル「CL COMPANION III 8×30」「CL COMPANION III 10×30」が新発売。

【2026年6月12日 星ナビ編集部

ハクバは、軽量・コンパクトなボディと圧倒的光学性能で世界中のバードウォッチャーや旅行者に愛されている「スワロフスキー・オプティック」の双眼鏡「CL COMPANION」シリーズの最新モデル「CL COMPANION III 8×30」と「CL COMPANION III 10×30」を新発売。

最新モデル2種は、いずれも高コントラストで色収差を抑えた極めてシャープで自然な色彩を再現する。そのほか、防水性能は水深4mまで、動作温度範囲は−25℃から+55℃。さらに550gという軽量設計で長時間の観察でも疲れにくく、星空をはじめあらゆるアウトドアシーンで安心して使用できる。

CL COMPANION III
「CL COMPANION III」（3つのカラー展開）と付属のストラップ（提供：ハクバ写真産業株式会社、以下同）

■ 発売概要

  • ブランド名：スワロフスキー・オプティック
  • 商品名：CL COMPANION III 8×30、CL COMPANION III 10×30
  • 希望小売価格：
    • CL COMPANION III 8×30：253,000円（税込）
    • CL COMPANION III 10×30：258,500円（税込）

■ CL COMPANION III 8×30、CL COMPANION III 10×30 製品特長

洗練されたエルゴノミクス設計
  • 550gという軽量設計に加え、新しいブリッジデザインと直感的に使いやすいフォーカスホイールを採用。
  • 長時間の観察でも疲れにくく、片手での操作性も向上。

CL COMPANION III

卓越した光学性能
  • 卓越した光学品質とコンパクトなサイズを両立させたCLシリーズの光学コンセプトが、高コントラストで鮮明な視界を提供。
  • 色収差を抑えた極めてシャープで自然な色彩を再現。
過酷な環境に耐える信頼性
  • 水深4mまでの防水性能と、-25℃から+55℃までの広い動作温度範囲を確保。あらゆるアウトドアシーンで安心して使用できる。

CL COMPANION III

［8×30］圧倒的な視界の広さ
  • 1,000m先で140mというワイドな視界（実視界8°）を実現。
  • 動きの速い野鳥の追跡や街中での星座観測、広大な風景の観察において、これまでにない没入感を提供。天文用途では、10×30よりも視野が広く明るい8×30の方が適している。

CL COMPANION III

［10×30］10倍がもたらす観察体験
  • コンパクトな30mm対物レンズでありながら10倍の高倍率で、遥か遠くのディテールを鮮明な解像度で捉える。

CL COMPANION III

ライフスタイルを彩る3つのカラー展開
  • ［グリーン］軽やかでポップなイメージカラー。自然に溶け込み、野鳥観察やアウトドアに最適。
  • ［オレンジ］アクティブで視認性の高いエネルギッシュなカラー。フィールドでの紛失防止や、スポーティーなシーンに映える。
  • ［ブラウン］洗練された落ち着きのあるクラシックカラー。旅行や観劇、日常の風景にも馴染むエレガントな装い。

CL COMPANION III

■ CL COMPANION III 8×30の主な仕様

  • 倍率:×8
  • 対物レンズ径：30mm
  • ひとみ径：3.8mm
  • アイレリーフ：19mm
  • 視界：140m／1000m
  • 実視界：8°
  • 最短合焦距離：3.0m
  • 薄暮係数（ISO 14132-1）：15.5
  • 長さ×幅×高さ：129mm×113mm（収納時）×56mm
  • 重さ：550g

■ CL COMPANION III 10×30の主な仕様

  • 倍率：×10
  • 対物レンズ径：30mm
  • ひとみ径：3.0mm
  • アイレリーフ：18mm
  • 視界：115m／1000m
  • 実視界：6.6°
  • 最短合焦距離：3.0m
  • 薄暮係数（ISO 14132-1）：17.3
  • 長さ×幅×高さ：129mm×113mm（収納時）×56mm
  • 重さ：550g

〈参照〉

〈関連リンク〉

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