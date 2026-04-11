超高解像ペッツバール型アストログラフ Askar「SQA130 鏡筒」発売

サイトロンジャパンが、天体望遠鏡ブランド「Askar（アスカー）」の新製品で、卓越した光学性能と美しい星像を誇る大口径アストログラフ「SQA130 鏡筒」を新発売。

【2026年4月11日 星ナビ編集部】

サイトロンジャパンが、Jiaxing Ruixing Optical Instrument社の天体望遠鏡ブランド「Askar（アスカー）」の新製品「SQA130 鏡筒」（以下 SQA130）を新発売。

SQA130は、卓越した光学性能と美しい星像を誇る超高解像ペッツバール型新世代アストログラフ。レンズに特殊低分散ガラスであるSDガラスを贅沢に使用することで、諸収差を極限まで補正し、視野全体で非常にシャープでコントラストの高い像を結ぶ。また、RMSスポット半径はわずか2μm以下、フルサイズの周辺部でも2.4μm以下という驚異的な星像を実現。周辺減光や星像の歪みを最小限に抑え、画像処理の負担を大幅に軽減する。





■ 発売概要 ブランド：Askar（アスカー）

製品名：SQA130 鏡筒

希望小売価格：オープン価格

予想市場価格：税込720,000円前後（※サイトロンジャパンによる予想価格であり、実売価格とは異なる）

直営店「シュミット」価格：税込719,850円

発売日：3月27 日(金)

その他：取り扱いは天体望遠鏡専門店およびサイトロンジャパン直営店のみ

■ 製品特長

妥協なき光学性能 5群5枚のエアスペース型ペッツバール設計

対物レンズ口径130mm、焦点距離624mm（口径比 F4.8）という明るさを備えた、新世代のアストログラフ。

5群5枚のレンズ構成を採用し、そのうち2枚のレンズにSDガラス（特殊低分散ガラス）を贅沢に使用。諸収差を極限まで補正し、視野全体において非常にシャープでコントラストの高い像を結ぶ。

ペッツバール構造により、鏡筒単体でフラットな像面を得ることができる。全てのレンズが適切な位置に固定されていることで、面倒なバックフォーカス計算を気にすることなく、46mm-76mm（推奨 55mm）の範囲でピントを合わせられる。





フルサイズを余裕でカバーするイメージサークルと究極の星像 イメージサークルはミディアムフォーマット（⌀55mm）に対応しており、フルサイズ（⌀44mm）の広大なセンサー領域をカバーするだけでなく、最周辺部まで豊富な周辺光量を確保する。周辺光量はミディアムフォーマット最周辺で約85%、フルサイズ最周辺で約95%に達する。

中心部のRMSスポット半径はわずか2μm以下、フルサイズの周辺部でも2.4μm以下という驚異的な星像を実現。周辺減光や星像の歪みを最小限に抑え、画像処理の負担を大幅に軽減。





天体写真愛好家のための堅牢かつ軽量なメカニカルデザイン 鏡筒バンドは航空機グレードのアルミニウムをCNC加工で丁寧に削り出した中空設計（肉抜き加工）を採用。十分な高剛性を保ちながら、システム全体の軽量化を実現。大型のつまみネジにより、寒冷地などで手袋をしたままでも工具を使用することなく、鏡筒の開閉や前後スライドが可能。

鏡筒バンドの左右には合計6つのM4/M6ネジ穴を備え、各種コントローラーなどのアクセサリー取り付けに柔軟に対応。

鏡筒下部に長さ300mmの幅広ドブテイルプレートを標準付属し、大型の赤道儀にも安全かつ安定した搭載が可能。

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充実のインターフェースと高い拡張性 大型の高精度ラックアンドピニオン式フォーカサーを搭載。重いフルサイズ冷却CMOSカメラやカラーフィルターホイールなどを接続した場合でも、たわみがなく滑らかで精密なピント合わせが可能。

接眼部には、構図の微調整に必須となる360°回転可能なカメラ回転装置を搭載。目盛りが刻まれているため、再現性のあるアングル設定が容易に行える。

鏡筒上部の専用トップハンドルは、持ち運びやすさを提供するだけでなく、ファインダーベースが装着可能な多機能スロットが設けられている。さらに、鏡筒後部には標準で左右にデュアルファインダーベースマウントが設計されており、オートガイダーや各種ファインダーなどを複数同時に搭載可能。

フォーカサー底部のM4ネジを用いて、サードパーティ製電動フォーカサーの取り付けが可能。市販の多くのモデルの標準ブラケットに対応。

撮影・運搬に配慮した充実の付属品