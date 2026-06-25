天体望遠鏡「スカイエクスプローラー」SE5赤道儀とオプションが新発売
【2026年6月27日 星ナビ編集部】
ケンコー・トキナーは、天体望遠鏡「スカイエクスプローラー」シリーズで、操作が容易な中型赤道儀マウント「SE5赤道儀」と正確な極軸合わせのための「SE5用極軸望遠鏡セット」およびSE5赤道儀を自動追尾にする「SE5用2軸モータードライブ」を7月3日に発売する。
- ■ 発売概要
-
- ブランド名：Sky Explorer
- 商品名 / 希望小売価格 / ケンコー・トキナーオンラインショップ価格：
- Sky Explorer SE5赤道儀：税込99,000円 / 税込79,200円
- SE5用極軸望遠鏡：税込16,500円 / 税込13,200円
- SE5用2軸モータードライブ：税込50,985円円 / 税込40,700円
- 価格：オープン価格
- 発売日：7月3日（金）
■ スカイエクスプローラー SE5赤道儀の製品特長
- 組立て、操作が容易な中型赤道儀マウント
-
- マウント質量は約5Kg（ウエイト除く）と軽量設計で、きれいな星空を求めて移動観測する方には最適の機種。初心者でも一段上の望遠鏡を求める方に、またマニアの方のサブ機としてもおすすめ。
- 搭載可能重量は約9kg、移動用ながら天体写真の撮影にも対応した強度と精度を有している。マウントを支える三脚は、軽量で堅牢な角型2段伸縮式アルミ三脚を標準装備。
- オプションとして、正確に極軸を合わすことができる「極軸望遠鏡」と、赤経、赤緯の両軸をモーターでコントロールすることができる「2軸モータードライブ」を用意。本格的な写真撮影用赤道儀としてグレードアップすることができる。
- 微動ハンドル付き
-
- 微動ハンドルが付きで、より細かな位置の設定が可能。
- アリ溝形式採用
-
- 互換性の高いアリ溝形式の採用により、ネジ2本で鏡筒の取り付け取り外しも簡単。45mm幅のアリ型仕様の鏡筒であれば他社の鏡筒も取り付け可能。
- 扱いやすい角型2段伸縮式アルミ三脚採用
-
- マウントを支える三脚には、軽量で堅牢なアルミ三脚を標準装備。伸縮式で、好みの高さに調整が可能。楽な姿勢で観測が楽しめる。
- アクセサリートレイ
-
- 三脚ステーには、アクサセリートレイが取り付けられるので、接眼レンズなどを置くことができて便利。また別売のパーツポーチも取り付け可能。
- オプション品
-
- オプションとして極軸を正確に合わせるための「極軸望遠鏡」と、赤経、赤緯の両軸を電動化する「2軸モータードライブ」を用意。本格的な写真撮影用赤道儀としてグレードアップすることがでる。
- ■ 架台部の主な仕様
-
- 架台部 ：ドイツ式赤道儀
- ウォームホイル歯数 ：全周微動 赤経144枚/赤緯144枚
- アリ溝幅 ：45mm
- 耐荷重 ：約9kg
- 高度範囲 ：20～60°
- ウエイト軸径 ：20mm
- 付属バランスウェイト ：2個（3.4kg、1.8kg）
- サイズ ：270×130×365mm（35度）
- 質量 ：約5kg（ウエイト除く）
- ■ 三脚の主な仕様
-
- 形式 ：角型2段伸縮式アルミ三脚
- 高さ（畳んだ状態） ：800～1300mm
- 質量 ：2.6kg
■ SE5用極軸望遠鏡セットの製品特長
- SE5赤道儀専用の極軸望遠鏡
-
- 極軸望遠鏡を使用すると、正確に極軸を合わせることができる。別売りの「SE5赤道儀用2軸モータードライブ」を使用する際には、極軸を正確に合わせる必要があるため必需品となる（明視野照明付き）。
■ SE5用2軸モータードライブの製品特長
- SE5赤道儀用の2軸モータードライブ
-
- モーターを取り付けることにより、天体の動きを追尾することができるようになる。またコントローラーによって赤経・赤緯両方の軸を操作することができる。正確な追尾をさせるためには、正確な極軸合わせが必要となるため、別売りの極軸望遠鏡の併用使用がおすすめ。
〈参照〉
- 株式会社ケンコー・トキナー：天体望遠鏡「スカイエクスプローラー」シリーズから16製品
〈関連リンク〉
関連記事
- 2026/06/25 「スカイエクスプローラー」シリーズの赤道儀セット5種が新発売
- 2026/06/25 「スカイエクスプローラー」シリーズの経緯台セット5種が新発売
- 2026/06/25 天体望遠鏡「スカイエクスプローラー」シリーズから鏡筒3種が新発売
- 2026/03/25 Sky-Watcher「HEQ5-R PRO赤道儀」が新発売
- 2025/11/27 クランプ式三脚アダプター「ZEISS 双眼鏡クランプ Bino Clamp」新発売
- 2025/10/25 星空撮影で結露を防ぐヒーター付きフィルター「ケンコーAnti-Fog スターリーナイト」など3種が新発売
- 2025/09/04 9月21日にオンライン講習会「ステラショット オートガイド使いこなし講座」を開催
- 2025/08/14 軽量コンパクトな超広角レンズ「SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE」新発売
- 2025/07/30 星空を楽しむためのめがね「Kenko x 伊藤光学 星群Glass」新発売
- 2025/07/23 星空撮影用のソフトフィルター「リア プロソフトン」が単品販売に
- 2025/06/28 カールツァイス「SFLシリーズ」3モデル登場、42mmクラスボディに50mm対物搭載
- 2025/05/25 前面にフィルター装着可能なコンパクトズーム「LK SAMYANG AF 14-24mm F2.8 FE」
- 2024/11/05 防振モード自動選択機能搭載、防振スマート双眼鏡2種類がケンコーから新発売
- 2024/11/05 星景・星野写真撮影で重宝、ケンコー・トキナーのカメラ回転装置「ATOLL+ 回転リング」改良版
- 2024/07/09 Sky-Watcherから波動減速装置を採用した小型軽量マウント「WAVE100i」「WAVE150i」が新登場
- 2024/06/18 スカイエクスプローラー EQ6PRO、AZEQ6GT用ピラー脚が新発売
- 2024/06/14 スマホでコントロールできるコンパクト赤道儀「AP-WLマウント」が登場
- 2024/06/13 星景写真向けソフトフィルター「リア プロソフトン」新発売
- 2024/05/22 ねじ込み式フィルターをマグネット着脱式にする変換リング
- 2024/05/09 ケンコー・トキナー、MOEBIUS鏡筒用72mmフローライト対物レンズを新発売