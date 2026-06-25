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天体望遠鏡「スカイエクスプローラー」SE5赤道儀とオプションが新発売

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ケンコー・トキナーの天体望遠鏡「スカイエクスプローラー」シリーズのSE5赤道儀と極軸望遠鏡セットおよび2軸モータードライブが新発売。

【2026年6月27日 星ナビ編集部

ケンコー・トキナーは、天体望遠鏡「スカイエクスプローラー」シリーズで、操作が容易な中型赤道儀マウント「SE5赤道儀」と正確な極軸合わせのための「SE5用極軸望遠鏡セット」およびSE5赤道儀を自動追尾にする「SE5用2軸モータードライブ」を7月3日に発売する。

SE5赤道儀、SE5用極軸望遠鏡セット、SE5用2軸モータードライブ
（左）SE5赤道儀、（右上段）SE5用極軸望遠鏡セット、（右下段）SE5用2軸モータードライブ（提供：株式会社ケンコー・トキナー、以下同）

■ 発売概要
  • ブランド名：Sky Explorer
  • 商品名 / 希望小売価格 / ケンコー・トキナーオンラインショップ価格：
    • Sky Explorer SE5赤道儀：税込99,000円 / 税込79,200円
    • SE5用極軸望遠鏡：税込16,500円 / 税込13,200円
    • SE5用2軸モータードライブ：税込50,985円円 / 税込40,700円
  • 価格：オープン価格
  • 発売日：7月3日（金）

■ スカイエクスプローラー SE5赤道儀の製品特長

組立て、操作が容易な中型赤道儀マウント
  • マウント質量は約5Kg（ウエイト除く）と軽量設計で、きれいな星空を求めて移動観測する方には最適の機種。初心者でも一段上の望遠鏡を求める方に、またマニアの方のサブ機としてもおすすめ。
  • 搭載可能重量は約9kg、移動用ながら天体写真の撮影にも対応した強度と精度を有している。マウントを支える三脚は、軽量で堅牢な角型2段伸縮式アルミ三脚を標準装備。
  • オプションとして、正確に極軸を合わすことができる「極軸望遠鏡」と、赤経、赤緯の両軸をモーターでコントロールすることができる「2軸モータードライブ」を用意。本格的な写真撮影用赤道儀としてグレードアップすることができる。

スカイエクスプローラー SE5赤道儀

微動ハンドル付き
  • 微動ハンドルが付きで、より細かな位置の設定が可能。
アリ溝形式採用
  • 互換性の高いアリ溝形式の採用により、ネジ2本で鏡筒の取り付け取り外しも簡単。45mm幅のアリ型仕様の鏡筒であれば他社の鏡筒も取り付け可能。
扱いやすい角型2段伸縮式アルミ三脚採用
  • マウントを支える三脚には、軽量で堅牢なアルミ三脚を標準装備。伸縮式で、好みの高さに調整が可能。楽な姿勢で観測が楽しめる。
アクセサリートレイ
  • 三脚ステーには、アクサセリートレイが取り付けられるので、接眼レンズなどを置くことができて便利。また別売のパーツポーチも取り付け可能。
オプション品
  • オプションとして極軸を正確に合わせるための「極軸望遠鏡」と、赤経、赤緯の両軸を電動化する「2軸モータードライブ」を用意。本格的な写真撮影用赤道儀としてグレードアップすることがでる。

微動ハンドル、アリ溝形式角型2段伸縮式アルミ三脚、パーツポーチ

■ 架台部の主な仕様
  • 架台部 ：ドイツ式赤道儀
  • ウォームホイル歯数 ：全周微動　赤経144枚/赤緯144枚
  • アリ溝幅 ：45mm
  • 耐荷重 ：約9kg
  • 高度範囲 ：20～60°
  • ウエイト軸径 ：20mm
  • 付属バランスウェイト ：2個（3.4kg、1.8kg）
  • サイズ ：270×130×365mm（35度）
  • 質量 ：約5kg（ウエイト除く）
■ 三脚の主な仕様
  • 形式 ：角型2段伸縮式アルミ三脚
  • 高さ（畳んだ状態） ：800～1300mm
  • 質量 ：2.6kg

■ SE5用極軸望遠鏡セットの製品特長

SE5赤道儀専用の極軸望遠鏡
  • 極軸望遠鏡を使用すると、正確に極軸を合わせることができる。別売りの「SE5赤道儀用2軸モータードライブ」を使用する際には、極軸を正確に合わせる必要があるため必需品となる（明視野照明付き）。

SE5用極軸望遠鏡セットと取付例
（左）SE5用極軸望遠鏡セットと（右）取付例

■ SE5用2軸モータードライブの製品特長

SE5赤道儀用の2軸モータードライブ
  • モーターを取り付けることにより、天体の動きを追尾することができるようになる。またコントローラーによって赤経・赤緯両方の軸を操作することができる。正確な追尾をさせるためには、正確な極軸合わせが必要となるため、別売りの極軸望遠鏡の併用使用がおすすめ。

SE5用 2軸モータードライブと取付例

〈参照〉

〈関連リンク〉

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