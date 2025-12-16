Sky-Watcher「HEQ5-R PRO赤道儀」が新発売
【2026年3月25日 星ナビ編集部】
サイトロンジャパンは、Sky-Watcherの新商品「HEQ5-R PRO赤道儀」（以下、HEQ5-R PRO）を3月20日（金）に発売した。
HEQ5-R PROは、ウォームホイール歯数が赤経軸160枚、赤緯軸144枚で、高いトラッキング精度を誇る。また、ベルトドライブシステムの採用により、滑らかな旋回動作とバックラッシュの大幅低減を実現し、長時間露光の天体写真撮影におけるガイド精度が向上した。これら新設計により、本格的な天体観測や天体撮影を楽しむことができる。
■ 発売概要
- ブランド名：Sky-Watcher
- 商品名：Sky-Watcher HEQ5-R PRO赤道儀
- 希望小売価格：247,500円（税込）
- 直営店「シュミット」価格：198,000円（税込）
- 発売日：3月20日（金）
- その他：取り扱いは天体望遠鏡専門店およびサイトロンジャパン直営店のみ
■ 主な特長
- 内臓のWi-Fiモジュールによる簡単な天体導入
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- Wi-Fi モジュールを内蔵していて、専用のアプリ「SynScanPro」（Android / iOS / PC）をインストールしたスマートフォンやタブレット端末から操作できる。好みの天体、見つけにくい星雲、星団、銀河なども簡単に導入、観測ができる。
- ベルトドライブシステム採用、高精度トラッキング
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- 駆動方式に両軸ともにベルトドライブシステムを採用し、スムーズな動作と低バックラッシュを実現。
- ウォームホイール歯数は赤経軸160枚、赤緯軸144枚を備え、高いトラッキング精度を誇る。
- USBハブと電源ポートを装備、専用伸縮式三脚を付属、キャリングハンドルを装備
-
- 搭載可能重量は約15kg。
- USBハブと電源ポートを装備し、PCとの接続の他、ガイドカメラやアクセサリー類と接続できる。
- 専用の高剛性ステンレススチール伸縮式三脚を付属（※EQ5、EQ6との互換性はありません）。
- デュアルアリミゾを装備。幅広（75mm 幅)、幅狭（44mm 幅）両プレートの取り付けに対応。
- キャリングハンドルを装備し、可搬性に優れる。
- 延長ウェイトシャフトを付属し、バランスウェイトの可動範囲を調整できる。
- 極軸望遠鏡はオプション（※今夏販売開始予定）。
- ■ 主な仕様
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- 搭載可能重量：約15kg
- 高度調整範囲：5°～72°
- 方位調整範囲：±15°
- ウォームホイール歯数 ：赤経 160枚／赤緯 144枚
- モーター：ハイブリッドステッピングモーター
- 伝達システム：ベルトドライブ
- Wi-Fiモジュール：内蔵
- ハンドコントローラー：SynScan ハンドコントローラー
- インターフェイス：ハンドコントローラーポート（RJ-45）／オートガイドポート（RJ-12/ST4 互換）／USB-Aポート／USB-Bポート／電源ポート（内径 2.1mm/外径 5.5mm センタープラス）
- 電源：DC 12V／3A
- 電源ケーブル：DCシガーソケットタイプ
- マウント重量：約12kg（ウェイトシャフト含まず）
- 三脚：ステンレススチール製伸縮式（約5.7kg）
- カウンターウェイト：5.3kg×2個
〈参照〉
- 株式会社サイトロンジャパン：HEQ5-R PRO赤道儀
〈関連リンク〉
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