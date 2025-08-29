  1. トップ
「Seestar」シリーズの雲台、三脚、雲台＋三脚セットが新発売

ビクセンは、スマート天体望遠鏡「Seestar」シリーズの雲台「Seestar TH10 Fluid Tripod Head」、三脚「Seestar TC20 Carbon Fiber Tripod」、2つをセットにした「Seestar TH10-TC20 雲台三脚セット」を9月4日に発売する。

ビクセンは、スマート天体望遠鏡「Seestar」シリーズの雲台「Seestar TH10 Fluid Tripod Head」と三脚「Seestar TC20 Carbon Fiber Tripod」、および2つをセットにした製品「Seestar TH10-TC20 雲台三脚セット」を9月4日（木）に発売する。

「Seestar TH10 Fluid Tripod Head」は、Seestarシリーズで赤道儀モードを使用する際に用いる雲台で、Seestarアプリの極軸支援機能と併用すると、スムーズに極軸合わせができる。また、「Seestar TC20 Carbon Fiber Tripod」は、カーボン素材の採用により優れた強度と軽さを実現している。さらに2つがセットになった「Seestar TH10-TC20雲台三脚セット」を、別売りの「Seestar S30」や「Seestar S50」と組み合わせると、簡単に赤道儀モードを使用した高精細な天体撮影ができる。

Seestar TH10-TC20 雲台三脚セット
「Seestar TH10 Fluid Tripod Head」、「Seestar TC20 Carbon Fiber Tripod」、「Seestar TH10-TC20 雲台三脚セット」（提供：株式会社ビクセン、以下同）

■ Seestar TH10 Fluid Tripod Head / Seestar TC20 Carbon Fiber Tripod / Seestar TH10-TC20 雲台三脚セットの発売概要
  • ブランド名：ZWO Seestar
  • 発売日：9月4日（木）
  • 価格：オープン価格
  • ビクセン オンラインストア価格：
    • Seestar TH10 Fluid Tripod Head：税込17,600円
    • Seestar TC20 Carbon Fiber Tripod：税込17,600円
    • Seestar TH10-TC20 雲台三脚セット：税込34,100円
  • アストロアーツ オンラインショップ価格：
    • Seestar TH10 Fluid Tripod Head：税込15,840円（送料無料）
    • Seestar TC20 Carbon Fiber Tripod：税込15,840円（送料無料）
    • Seestar TH10-TC20 雲台三脚セット：税込30,690円（送料無料）

■ 「Seestar TH10 Fluid Tripod Head」製品特長

クイックシュー搭載でスピーディーな着脱が可能
  • 雲台を着脱できるクイックシューを装備。シュープレートをSeestar側に取付けておけば、スピーディに着脱できる。また、脱落防止ネジにより安全に取外しができる。

スピーディーな着脱

広い可動範囲：高度-90～90°、方位360°
  • 雲台面はクランプをゆるめることで高度0～90°、方位360°でフリー可動でき、幅広い地域、シチュエーションで使用できる。90°を越えて反対側約90°（−90°）まで可動。

広い可動範囲

1/4インチ、3/8インチのカメラ三脚に対応
  • 雲台底面は3/8インチネジを装備し、付属の変換アダプターの併用により1/4インチ規格にも対応。別売または市販カメラ三脚に幅広く取付できる。赤道儀モードで使う場合は、アプリ画面の角度調整指示に従い、Seestarの上部を北に向け、Seestarを指定された角度に傾けます。この時、必ず三脚の足の1本を北に向けること。

Seestar の赤道儀モード

油圧式でスムーズな動きの雲台には、高度軸・方位軸共に目盛りを装備
  • 油圧式の雲台が、非常に滑らかな動きを実現。軽く触れるだけで、パンとチルトの目盛りを簡単に調整でき、初心者の方にも最適。高度軸・方位軸共に目盛りを装備し、Seestarアプリの極軸支援機能を使用した際に、簡単に極軸合わせができる。

油圧式の雲台には、高度軸・方位軸共に目盛りを装備

■ 「Seestar TH10 Fluid Tripod Head」の仕様
  • 雲台仕様：クイックシュー仕様
  • カメラ取付ネジ（クイックシュー）：1/4インチ
  • 本体取付ネジ：3/8インチ
  • 耐荷重：5kg
  • サイズ：50×84×60mm（突起部を除く）
  • 重さ：411g
  • 高度傾斜角範囲：0～90°（−90～+90°）
  • 方位角範囲：0～360°

■ 「Seestar TC20 Carbon Fiber Tripod」製品特長

優れた強度と軽さ
  • カーボン素材の採用により、優れた強度と軽さを実現。※SeestarS50には同一の三脚が付属しています。
三脚専用バッグ付き
  • 専用の収納バッグを付属、持ち運びも便利。

カーボン素材で強度と軽さを実現、付属の専用バッグ

■ 「Seestar TC20 Carbon Fiber Tripod」の仕様
  • 本体取付ネジ：3/8インチ
  • 耐荷重：30kg
  • 高さ：高さ274.5mm⇔363mm
  • 重さ：640g
  • 三脚仕様：カーボン製2段伸縮式三脚
  • 設置半径：最小164.5mm⇔最大242.5mm

