2026年4月 マップス彗星が0等前後

2026年3月末から4月初めごろ、マップス彗星（C/2026 A1）が夕方の西の超低空に0等前後で見えるかもしれない。

3月末から4月初めごろ、マップス彗星（C/2026 A1; MAPS）が0等級前後まで明るくなるかもしれない。

3月31日には約4等級の見込みで、夕方の西の超低空に見える。4月2日から3日ごろにはマイナス等級にまで明るくなる可能性がある。

予測どおりに彗星が明るくなったとしても、日の入り時の高度は5度未満、日の入り30分後には3度未満ときわめて低く、観察は非常に難しい。星空ナビやステラナビゲータなどで位置をよく確かめて、見晴らしの良い場所で探そう。金星も位置の見当をつける目印になる。太陽に近いので観察や撮影にはじゅうぶん注意すること。飛行機などとの見間違いにも気を付けたい。





4月4日の近日点通過（太陽最接近）の前後は、太陽観測衛星「SOHO」のLASCO C3カメラの視野内に見えそうだ。





この近日点通過時に、マップス彗星は崩壊してしまう可能性が高いとみられているが、無事に残った場合には5日の夕方から再び夕空に見えるかもしれない。急速に減光していくものの、6日ごろまではマイナス等級、12日で6等級程度と予測される。ただし近日点通過前と同様、非常に低い。また、彗星の本体が崩壊してしまった場合でも、尾だけが見える可能性もある（これも飛行機雲などとの誤認に注意）。

マップス彗星は2026年1月に、地球近傍天体を捜索するマップス（MAPS）プロジェクトで発見された彗星。太陽に至近距離まで近づく「サングレーザー」と呼ばれるタイプの彗星で、とくにそのなかでも「クロイツ群」に属する。クロイツ群の彗星には「池谷・関彗星（C/1965 S1）」や「ラブジョイ彗星（C/2011 W3）」など大彗星になったものもあり、今回のマップス彗星も期待を込めて注目されている。