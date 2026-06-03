最大35% OFF！6月5日～7日、星の村天文台☆星まつりで【アストロアーツ創立35周年】記念特価販売

「星の村天文台☆星まつり2026」が6月5日（金）～7日（日）に開催される。アストロアーツも出店し、各種製品を最大35% OFFの創立35周年記念セール価格で販売する。

【2026年6月4日 星ナビ編集部】

福島県田村市で毎年初夏に開催される「星の村天文台☆星まつり」。第14回となる今年は6月5日（金）～7日（日）に行われる。天文台の口径65cm反射望遠鏡による観望会や、組み立て望遠鏡作り、プラネタリウム上映、京都産業大学・渡部潤一氏の講演、太陽観察ツアー、抽選大会といった恒例のプログラムが予定されている。





渡部潤一さんの講演は、1日目の6月5日（金）開催なので注意されたい。また実施状況やプログラム内容は天候等により変更になる場合もあるので、公式サイトで最新情報を確認しよう。





天文関係のブースでは、ビクセンやサイトロンジャパン、ケンコー・トキナー、OMデジタルソリューションズ、高橋製作所、国際光器、昭和機械製作所、スカイバードなどの望遠鏡や光学機器メーカー、天文アクセサリーショップなどが出店予定。

アストロアーツからは星ナビ編集部が参加し、5日（金）発売の「星ナビ7月号」や「撮影術シリーズ」、「ようこそプラネタリウムへ」等のムックを販売。また、アストロアーツ製ソフトウェア「ステラナビゲータ12」や、「ステライメージ10」「ステラショット3」「ステラLiteシリーズ」は、6月19日（金）からスタートする「創立35周年」記念セールを先取りした最大35% OFFの超特価で提供する。例年通り、「星ナビ」定期購読（新規・継続）や、各種ソフトのアップグレードもセール価格で受け付ける（ユーザー登録ハガキや旧バージョンパッケージ、郵送での案内連絡等、ユーザーであることを示すものをご持参ください）。ほかにも各種グッズを揃えるので、ぜひお立ち寄りを。





《第14回 星の村天文台☆星まつり2026》