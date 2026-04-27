タムロンから、小型軽量な超広角ズームレンズ「12-20mm F2.8」が新発売

タムロンが、フルサイズミラーレス一眼対応のソニー Eマウント用、ニコン Zマウント用大口径超広角ズームレンズ「12-20mm F2.8（Model A084）」を発表。発売は8月27日。

【2026年7月15日 星ナビ編集部】

タムロンは、フルサイズミラーレス一眼カメラ対応のソニー Eマウント用、ニコン Zマウント用大口径超広角ズームレンズ、「12-20mm F2.8（Model A084）」（以下、12-20mm F2.8）を8月27日（木）に発売する。

12-20mm F2.8は、ダイナミックな星空表現を可能にする超広角の12mmから地上景色を主役に作画する20mmまで星景写真で多用される焦点域をF2.8通しで1本でカバーすることができる超広角ズームレンズだ。さらに、星景写真などで周辺部に発生しやすいサジタルコマフレアも補正し、中心から周辺に至るまで高いシャープネスが得られるなど、高い描写性能と小型軽量を両立している。





■ 発売概要

ブランド：タムロン

商品名：12-20mm F2.8（Model A084）

発売日：8月27日（木）

希望小売価格（税込）： ソニー Eマウント用：379,500円 ニコン Zマウント用：399,960円



■ 製品概要

ダイナミックな表現を可能にする超広角12mmから作画にテーマ性を持たせる20mmまでをカバー 最大の特徴は、超広角12mmから20mmまでを1本でカバーする画角。空間をまるごと飲み込むようなダイナミックな表現を可能にする圧倒的な12mmの広さから、地上景色や天の川中心部など主題を強調できる20mmの作画までを1本で表現できる。さらにズーム全域で開放F2.8通しの明るさを実現している。 中心から周辺に至るまで高いシャープネスを実現 光学系にXGM（大口径ガラスモールド両面非球面）レンズをはじめとした非球面レンズおよび特殊硝材を採用。画面周辺部の流れや色にじみを抑制し、星景写真などで周辺部に発生しやすいサジタルコマフレアも補正。中心から周辺に至るまで高いシャープネスを実現する。 高い描写性能と小型軽量を両立 高い描写性能を維持しながら、長さ119.3mm、重さ570g（ソニー Eマウント用の数値）と、小型軽量を両立。コンパクトながらも、使い勝手を考慮して、各種スイッチやリングも搭載。AFには高速・高精度なリニアモーターフォーカス機構 VXD（Voice-coil eXtreme-torque Drive）を搭載。広角端12mmでの最短撮影距離は0.18mと、近接撮影性能も優れている。憧れの12mmズームをコンパクトにまとめた12-20mm F2.8は、星景写真や建築物撮影の「新たな主役」となる。

■ 主な製品特長

人の眼が一度に認識できる視野をはるかに超える ― 12mmでしか表現できない圧倒的な世界

星景写真の画面周辺までを精細に解像

風景撮影の機動力を高める小型軽量設計

プロの要求に応える、豊富なコントロール機能

高速・高精度で静音性も高いリニアモーターフォーカス機構VXD搭載

圧倒的な近接撮影性能が生む、超広角ならではのダイナミズム

動画・写真撮影をサポートする「TAMRON Lens Utility™」に対応

絞り羽根12枚が創り出す、光の表現

ブラッシュアップした、新レンズデザイン「Toned Profile Next」

固定式の花型レンズフードとロック付きレンズキャップ

リアフィルターホルダーを搭載し、星を滲ませるシートフィルターを装着できる

レンズ全体を汚れや傷から保護するラッピングクロス付属

快適な撮影をサポートする簡易防滴構造・防汚コート

■ 主な仕様（仕様、外観、性能等を変更する場合あり）

モデル：A084

焦点距離：12-20mm

明るさ：F2.8

画角（対角画角）：121°58′- 94°30′（35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時）

レンズ構成：12群17枚

最短撮影距離：0.18m（WIDE） / 0.28m（TELE）

最大撮影倍率：1:5.8（WIDE） / 1:9.1（TELE）

フィルター径：（リアフィルターホルダー搭載）

最大径：⌀90mm

長さ（レンズ先端からマウント面まで）：119.3mm（ソニー Eマウント用）、121.3mm（ニコン Zマウント用）

質量：570g（ソニー Eマウント用）、585g（ニコン Zマウント用）

絞り羽根※：12枚（円形絞り）（※絞り開放から2段絞り込んだ状態まで、ほぼ円形の絞り形状を保ちます）

最小絞り：F16

標準付属品（固定式花型レンズフード搭載）：フロントキャップ、リアキャップ、ラッピングクロス

対応マウント：ソニー Eマウント用、ニコン Zマウント用





■ 超広角ズームレンズ「12-20mm F2.8」体験モニターキャンペーン//

発売を記念して新製品体験モニターキャンペーンを実施中

TAMRON ID会員を対象に、12-20mm F2.8を1か月間無料で試せるキャンペーン。撮影した写真やコメントはタムロン公式WEBサイトやSNSアカウントにて紹介される。キャンペーンの詳細については特設ページを参照。募集期間は7月28日（火）まで。当選者数10名、モニター体験期間8月29日（土）～9月28日（月）。