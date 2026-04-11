笠井トレーディングから、50mmF4ED対物レンズや天文マニア向け「倒立像」双眼望遠鏡などが登場

笠井トレーディングは、独自プロデュースの5cmF4EDレンズ単体と、同レンズを軸にした製品群として、50mmF4ED対物レンズ用補助パーツ＆換装キット3種、4.5cm4.4ED屈折望遠鏡自作キット、天文マニア向けの「倒立像」双眼望遠鏡を発売した。

【2026年4月27日 星ナビ編集部】

笠井トレーディングから、同社が独自にプロデュースした「50mmF4EDレンズ」単体と、そのレンズを軸に展開した製品群として、「補助パーツ＆換装キット」3種、「屈折望遠鏡自作キット」、さらに天文マニア向けの倒立像「双眼望遠鏡」が新発売。

「50mmF4EDレンズ」はセル無しで簡単に扱え、単独でも自作用などに使用できる。50mmF4ED対物レンズ用「補助パーツ＆換装キット」3種のうち、「StellaBino-50用ED換装キット」はStellaBino-50ユーザーが対物レンズをED化するためのキット。「GuideFinder-50ED用換装キット」はNinjaシリーズに標準付属していたGuideFinder-50の対物レンズをEDにアップグレードする。また「5cmF3.8ガイドスコープ用ED換装キット」は、数多く販売されている5cmF3.8ガイドスコープのためのED換装キットだ。

「4.5cmF4.4ED屈折望遠鏡自作キット」は、国際光器様との共同で開発されたもので、簡便な紙筒組立望遠鏡ながら、EDレンズの像質が楽しめる。31.7mm規格のアイピースが装着できるので既に望遠鏡を所有している熟練ユーザーにもお勧め。

「StellaBino-50ED」は、50mmF4の高性能天体望遠鏡を2台連結した、天文マニア「だけ」のために創り出された、全く新しいコンセプトの天体観測専用「倒立像」双眼望遠鏡で、一般的な双眼鏡とは段違いのクリアでシャープな像質を楽しめる。





■ 発売概要

商品名（価格）： 50mmF4ED対物レンズ単体（税込14,850円） 50mmF4ED対物レンズ＋補助パーツ＆換装キット3種 GuideFinder-50用ED換装キット（税込15,950円） StellaBino-50用ED換装キット（税込33,000円） 5cmF3.8ガイドスコープ用ED換装キット（税込17,500円）

StellaBino-50ED（税込74,800円）

4.5cmＦ4.4ED屈折望遠鏡自作キット（税込18,480円）

■ 50mmF4ED対物レンズの製品特徴

高倍率域まで十分なシャープネスを保つ高い結像性 笠井トレーディングの独自プロデュースによる高性能50mmF4EDアポ対物レンズ。異常低分散（ED＝Extra-low-Dispersion）FPL51硝材を含む2枚玉EDアポクロマート設計により、短焦点ながら短波長域から長波長域までカラーシフトの少ない優れた色収差補正に加え、球面収差も良く補正されており、高倍率域まで十分なシャープネスを保つ高い結像性を示す。

全面に施されたていねいなブロードバンドマルチコートにより99.5%以上の高い透過率を誇り、クリアネスの高さも万全。

一般的な分離式ではなく、あえて貼付式を採用しているため、セルが不要で取扱も非常に簡単。

ていねいなコバ塗りも施されており、側面反射光によるフレア等の発生もない。

自作望遠鏡用としてはもちろん、既存の50mmファインダー＆ガイドスコープ等のアップグレード用交換対物レンズなど、多種多様な用途に幅広く使用可能。





■ 50mmF4ED対物レンズの主な仕様

最大外径：51mm

焦点距離：200mm

レンズ構成：2枚玉貼付式

コーティング：全面マルチコート

厚み（最周辺）：9.5mm

厚み（中央：13.8mm

重量：88g

付属品：化粧箱

■ 50mmF4ED対物レンズ用補助パーツ＆換装キット3種の主な特徴





■ 4.5cmF4.4ED屈折望遠鏡自作キットの製品特徴

国際光器様との共同開発によるユニーク＆高性能な自作望遠鏡キット 笠井プロデュースによる高性能50mmF4EDアポクロマート対物レンズを採用。

5～10程度の組立作業で簡単＆手軽（＆安価）にEDアポ屈折の鋭い像質を堪能できる画期的な製品。

写真三脚搭載台座やアイピースも付属しているため、買ったその日から天体観測が可能。

月のクレーター、土星の環、木星の4大衛星なども十分なシャープネスで観測できる。

31.7mm規格のアイピースが装着可能な仕様で、既に望遠鏡を所有している熟練ユーザーにもお勧め。

気軽なベランダ観望用サブスコープや高性能EDファインダーとしての有用性に加え、加工が容易な紙筒の特性を生かしたカスタマイズ機材の製作にも好適。

⌀57mmの鏡筒最大径により、双眼望遠鏡の自作も可能。

■ 4.5cmF4.4ED屈折望遠鏡自作キットのの主な仕様

対物レンズ：50mmF4ED対物レンズ

有効口径：45mm

焦点距離：200mm

口径比：F4.44

鏡筒径：57mm

鏡筒長：225mm（無限遠合焦時）

鏡筒重量：260g

接眼部規格：⌀31.7mm

最大バックフォーカス：20mm

アイピース MC K-10mm/50：（⌀31.7mm / 20× / 実視野2.5゜）

付属品：写真三脚取付台座 / 組立説明書

■ StellaBino-50EDの製品特徴

天体観測「専用」プレミアムED双眼望遠鏡 高精度50mmF4ED対物レンズを搭載したプレミアムバージョン。

異常低分散（ED＝Extra-low-Dispersion）硝材を含む2枚玉EDアポクロマート設計により、短焦点ながら、短波長から長波長までカラーシフトの少ない優れた色収差補正に加え、球面収差も良く補正されており、高倍率域まで十分なシャープネスを保つ高い結像性を示す（その他の諸仕様はStellaBino-50と同一）。

アイピースを交換できるため倍率や視野の選択も自由。フィルターワークも自在、視野制限もなし。1個100g前後のアイピースを2個付けても総重量は1kgに満たないため、手持ちで軽快に使用できる。

プリズムを含まないシンプルな構造により、非常に明るくクリアでシャープな像質が得られ、目の覚めるような明瞭な像質で眼前に迫る星々や星雲星団の姿を楽しめる。

■ StellaBino-50EDの主な仕様