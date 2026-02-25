星ナビ4月号は「宮沢賢治『よだかの星』の宙」と「漫画『ありす、宇宙までも』」
【2026年3月2日 星ナビ編集部】
今回の表紙はベラ・C・ルービン天文台撮影の「NGC 4365付近」。おとめ座銀河団の一角を捉えた画像で、約32億画素、撮影時間は延べ10時間以上。最新鋭のスマート望遠鏡であるルービン天文台の活躍とこれからは記事にて！
宮沢賢治生誕から130年「よだかの星」の宙
宮沢賢治は『銀河鉄道の夜』をはじめ、星や星座を取り入れた作品を多く残した作家です。今回のテーマは「よだかの星」。「よだか」は作中でどのような夜空を見上げたのでしょうか。天文学と文学の視点から、作品に込められた意味と魅力を探ります。
“アルテミス世代”はどこまでも 「ありす、宇宙までも」売野機子先生インタビュー
マンガ大賞2025を受賞した話題作「ありす、宇宙（どこ）までも」。日本人初の女性宇宙飛行士コマンダーを目指す少女・朝日田ありすと孤高の少年・犬星類の2人が主人公の物語です。作中では筑波宇宙センターや種子島宇宙センターが登場し、宇宙ファンにも注目の一作。最新第6巻の発売にあわせ、原作者・売野機子先生に作品誕生の舞台裏を伺いました。
世界最大最先端のスマート望遠鏡 ベラ・C・ルービン天文台始動
2025年4月、「総画素数32億画素！ 世界最大のデジタルカメラ」というニュースで話題になった「ベラ・C・ルービン天文台」。満月約45個分の広範囲を一度に撮影することができる最新鋭の最新鋭の望遠鏡です。その撮影のしくみから「世界最大のスマート望遠鏡」ともいえるルービン天文台の成果と今後について紹介します。
神話から天文学へ アテナイの学堂 第3回「自然哲学のプロローグ 哲学はタレスから始まった」
万物の根源は「水」――。古代ギリシアのタレスが示したこの考えは、神話が科学へと向かう大きな転換点になりました。タレスをはじめとするミレトス派の思想をたどりながら、宇宙観や科学的思考の原点に迫ります。
星空を撮るために生まれた天体撮影専用機 OM-3 ASTRO
OMデジタルソリューションズから、天体撮影専用カメラの新モデル「OM-3 ASTRO」が登場しました。星空撮影に特化した純正ASTROモデルは、どのような進化を遂げたのでしょうか。実際の作例とともに、その描写力と注目機能を紹介します。
お求めは全国の書店、またはアストロアーツ オンラインショップ、Amazon.co.jpで。
電子版も電子書籍ストア各社で配信しています。
〈関連リンク〉
- 星ナビ.com
- 2026年4月号 主な内容、目次
- ご購入：
関連記事
- 2026/02/25 CP+2026にアストロアーツ／星ナビ出展、天文関係セミナーをリストアップ
- 2026/02/10 皆既月食の楽しみ方教えます 12日と13日に無料オンライン講習会
- 2026/02/02 星ナビ3月号は「観望から撮影まで！ひな祭り皆既月食大特集」
- 2026/01/11 世界150台限定の特別モデルのスマート望遠鏡「Vespera II-X Edition」発売
- 2025/12/25 星ナビ2月号は「デジカメのピント合わせ」と「スーパーカミオカンデ＆KAGRAに潜入」
- 2025/12/25 2026年「星空と暮らす365日」
- 2025/12/16 12月19日公開 映画『楓』と天文監修の舞台裏
- 2025/12/01 星ナビ1月号は「星のゆく年くる年」と「星空ハンドブック2026」
- 2025/11/28 入賞作品発表！アストロアーツ/星ナビ協賛、ソニー「星空フォト＆ムービーコンテスト2025」
- 2025/11/13 11月16日トークショー「2026年の天文現象」開催、23日まで「サイトロンジャパン天体写真コンテスト2025」受賞作品展
- 2025/11/04 25アイテム33名に「星ナビ」創刊25周年プレゼント
- 2025/11/04 星ナビ12月号は「星空カレンダー2026」と「創刊25周年感謝のプレゼント」
- 2025/10/15 星ナビ通巻300号＆創刊25周年 感謝の増ページ特大号とプレゼント企画
- 2025/09/30 星ナビ11月号は「天文宇宙の今がわかるキーワード25」と「土星の環の準消失現象」
- 2025/09/25 アストロアーツ/星ナビ コラボ、ソニーの「星空フォト＆ムービーコンテスト2025」 応募締め切り迫る
- 2025/09/02 星ナビ10月号は「天文VTuber大集合！2025」と「リモート天文台活用」
- 2025/09/01 「Seestar」シリーズの雲台、三脚、雲台＋三脚セットが新発売
- 2025/08/09 アストロアーツ/星ナビ コラボ、ソニーの「星空フォト＆ムービーコンテスト2025」応募スタート
- 2025/08/01 星ナビ9月号は「Askar屈折望遠鏡のすべて」と「未明の皆既月食」
- 2025/07/17 ばら星雲の画像処理を「ステライメージ10」で体験