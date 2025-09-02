  1. トップ
アストロアーツ/星ナビ コラボ、ソニーの「星空フォト＆ムービーコンテスト2025」 応募締め切り迫る

ソニーマーケティングが主催する、天体を主題としたオープンコンテスト「星空フォト＆ムービーコンテスト2025」の応募は9月30日まで。今回から新たに「ムービー部門」が加わり、アストロアーツ/星ナビの特別賞も用意されている。

【2025年9月25日 星ナビ編集部

「星空フォト＆ムービーコンテスト2025」は、ソニーマーケティング主催の天体を主題とした写真コンテスト。スマートフォンを含めた撮影機材の制限を設けないオープン形式で、受賞者にはソニーポイント（大賞50,000ポイント～入選1,500ポイント）に加えて、αユーザー賞や、天文シミュレーションソフト「ステラナビゲータ12」が副賞の「アストロアーツ/星ナビ特別賞」も用意されている。また今回から、新しく「ムービー部門」が加わり、より表現の幅が広がった。

審査員は、星ナビの連載「最新宇宙像」やカメラ・望遠鏡等のレビュー記事でもおなじみの沼澤茂美さん。沼澤さんと星ナビ編集部の川口雅也が、コンテストの概要や星空撮影について語った対談動画も公開中だ。ウェブサイトでは沼澤さんおすすめの星空撮影レンズも紹介されている。応募は9月30日（火）まで。この夏に撮影した作品や、自信作のストックがある方はふるって応募してほしい。結果発表は11月を予定している。

コンテストの審査員をつとめる天体写真家／イラストレーター 沼澤茂美さんと、星ナビ編集部 川口雅也によるスペシャルトーク

《ソニー「星空フォト＆ムービーコンテスト2025」》

■ 応募期間：
8月1日（金）～9月30日（火）
■ 結果発表：
11月予定
■ 審査員：
沼澤茂美（天体写真家/イラストレーター）、「アストロアーツ/星ナビ」特別賞は、星ナビ編集部 川口雅也
■ 賞：
  • フォト部門　大賞（1名）／特別賞（1名）／αユーザー賞（1名）／「アストロアーツ/星ナビ」特別賞（1名）／入選（10名）
  • ムービー部門　ムービー部門賞）（1名）
■ 詳細、応募要項：
https://acafe.msc.sony.jp/info/star_contest_2025/index.html

